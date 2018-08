Vandzenes pagasta pārvaldes vadītāja amatā ieceļ Mariku Grohjacku 22.08.2018

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

16. augustā Talsu novada domes sēdē deputāti pēc viedokļu apmaiņas un jautājumu uzdošanas veica balsojumu, kā rezultātā Vandzenes pagasta pārvaldes vadītāja amatā tika iecelta Marika Grohjacka.

«Talsu Vēstis» jau informējušas, ka pēc viena neveiksmīga konkursa (izvērtēšanas komisijas darbā tika konstatēta kļūda) uz vakanto Vandzenes pagasta pārvaldes vadītāja amata vietu tika izsludināts atkārtots konkurss. Rezultātā visvairāk punktus ieguva M. Grohjacka, kurai ir desmit gadu darba pieredze Talsu novada pašvaldībā, pēdējā laikā pildījusi Sociālā dienesta vadītāja vietnieces pienākumus.

Pretrunīgi vērtēta kandidatūra

Esam informējuši, ka daudzi Vandzenes pagasta ļaudis ar atklātām vēstulēm vērsās Talsu novada domē, savācot ievērojamu skaitu parakstu (pēdējā vēstulē tie bija 135). Iedzīvotāji aicināja domes deputātus neapstiprināt M. Grohjackas kandidatūru, jo vērsa uzmanību uz iepriekšējās pārvaldnieces Ivetas Jansones darbu un saistību ar M. Grohjacku (I. Jansones meitu). Deputātam Edgaram Zelderim aicinot pārējos deputātus izteikties par to, savu viedokli pauda Daiga Feldmane. «Saņemot šīs vēstules, mani pārņēma divējādas izjūtas. Iedziļinoties vēstules saturā, nācās secināt, ka daļa apgalvojumu ir minējumi, kas ir uz robežas ar citu cilvēku apvainošanu, bet tas lai paliek rakstītāja ziņā. Cilvēku skaits, kuri parakstījuši vēstuli, ir mazāk kā desmit procenti no balsstiesīgajiem. Pārējiem vai nu nav ko teikt, vai nu saprot, ka ir komisija, kas izvērtē kandidātus. Par viņas profesionalitāti līdzšinējā darbā sociālajā dienestā varu teikt tikai atzinīgus vārdus. Viņa ir enerģiska, spējīga un motivēta darboties. Saprotu arī, ka cilvēkam, kurš vēlas darboties vadošā amatā, vienmēr būs gan atbalstītāji, gan pretinieki,» sacīja D. Feldmane.

«Pieļauju, ka diezgan daudzi ir apjukuši, jo par manu motivāciju startēt izsludinātajā konkursā dzirdama dažāda informācija. Uzsveru, ka šis ir mans personīgs lēmums, jo, iepazīstoties ar nolikumu, sapratu, ka mana kandidatūra atbilst visām prasībām,» deputātiem skaidroja M. Grohjacka.

E. Zelderis, atgādinot par ceļu līdz šim brīdim ar iedzīvotāju lūgumu amata kandidāti neapstiprināt, viņš aicināja lēmumu uz kādu laiku atlikt, lai varētu tikties ar pagasta iedzīvotājiem, apspriest radušos situāciju un sagaidīt atbildi no Valsts darba inspekcijas par iepriekšējo izsludināto konkursu, kur tika konstatēta kļūda komisijas darbā. Deputāts vaicāja M. Grohjackai, vai viņai nebūs grūti strādāt jaunajā amatā, zinot, ka daudzi iedzīvotāji viņu neatbalsta, un vai viņa būtu gatava mīļā miera labad atlikt darba uzsākšanu, līdz nebūs noskaidroti visi lietas ap­stākļi. Uz to M. Grohjacka sacīja, ka tā nav viņas kompetence, lai atbildētu uz šādu jautājumu.

Savā redzējumā par darbu Vandzenes pagastā

M. Grohjacka uzsvēra, ka, ņemot vērā pēdējā laika notikumus, viņai būtiski mainījies redzējums, ko, stājoties jaunajā amatā, būs nepieciešams paveikt vispirms. Pats pirmais un galvenais uzdevums būs komandas izveide un kopēju mērķu izvirzīšana, kā arī komunikācijas stratēģijas izstrāde ar iedzīvotājiem. Viņa vēlas mazināt iedzīvotāju neizpratni par pieņemtajiem domes lēmumiem, tos detalizētāk skaidrot un rīkot informatīvas tikšanās un diskusijas par pagastā būtiskākajiem jautājumiem. Viņa vēlas attīstīt starpnieka lomu starp pašvaldību un sabiedrību, uzlabojot abpusēju komunikāciju. Iedzīvotāju aktīvākai iesaistei M. Grohjacka plāno veidot brīvprātīgās iniciatīvas interešu grupas dažādās jomās, piemēram, sportā, kultūrā un vides attīstībā.

«Viena no aktuālajām jomām Vandzenē šobrīd ir izglītības iestādes saglabāšana. Būtiskākais arguments skolas saglabāšanai ir ne tikai tās izglītības funkcija, bet arī sociālā nozīme. Turpinot iesākto izglītības iestāžu labiekārtošanu un modernizāciju, veicināšu interesi par pagastā esošajām izglītības iestādēm. Šī uzdevuma izpildē būtiska loma ir sadarbības modeļa veidošanā starp pagastā esošajām izglītības iestādēm. Pagasta teritorijā jāaktualizē vairāki būtiski vides un infrastruktūras jautājumi, piemēram, gājēju drošība, izveidojot drošu gājēju pāreju pie skolas, jāuzsāk darbs pie basketbola laukuma pārveides, jādomā par muižas kompleksa saglabāšanu un atjaunošanu. Uzskatu, ka būtiski dažādās aktivitātēs iesaistīt pagasta ļaudis,» ir pārliecināta M. Grohjacka. Tikpat nozīmīgas viņai šķiet regulāras tikšanās ar pārvaldes un struktūrvienību darbiniekiem un viņu darba izvērtēšana reizi gadā.

Balsojumā nolēma nepiedalīties partijas «Mēs — Talsiem un novadam» deputāti (Edgars Zelderis, Ilva Norenberga un Lauris Pīlēģis), pārējie 13 deputāti balsoja «par» (sēdē attaisnojoša iemesla dēļ nepiedalījās deputāte Ilze Indriksone). Domes priekšsēdētājs Dainis Karols uzsvēra, ka šis ir uzticības mandāts, kas sniegts M. Grohjackai, tāpēc aicināja to novērtēt, veicot amata pienākumus.

«Cieņa un atbildība — tie ir vārdi, ar kuriem dodos strādāt uz Vandzeni. Paldies visiem Vandzenes pagasta iedzīvotājiem, kuri atbalstīja manu kandidatūru!» noslēgumā teica M. Grohjacka. Viņa jaunos amata pienākumus sāks pildīt 3. septembrī.

Komentāri