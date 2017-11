Valsts svētkos Viestura ordeni saņems mērsradznieks Ārends Jānis Lapiņš 22.11.2017

Aiga Naudiņa

aiga.naudina@talsuvestis.lv

63223337 63223337 Tweet

Valsts prezidents 18. novembrī svinīgā ceremonijā Rīgas pilī pasniegs augstākos Latvijas valsts apbalvojumus — Triju Zvaigžņu ordeni, Viestura ordeni un Atzinības krustu. Viestura ordeņa V šķira piešķirta Ārendam Jānim Lapiņam, kurš iecelts par ordeņa kavalieri.

Augstā atzinība viņam piešķirta kā kādreizējam nacionālās pretošanās kustības dalībniekam, nacionālajam partizānam. Pirms valsts augstākā apbalvojuma saņemšanas viņš atzīst, ka brauks pie prezidenta saņemt Viestura ordeni. Jautāts par agrāk piedzīvoto nacionālajā pretošanās kustībā, viņš teic, ka tas bija smags laiks, kad zaudēti arī tuvākie cilvēki — brālis un tēvs. Ā. J. Lapiņš domā, ka jauniešiem par šo laiku būtu daudz jāzina. Vai skolas vēstures grāmatās par šiem notikumiem ir rakstīts un skolēniem mācīts? Viņš saka: «Vai jaunieši zina, ko Latvijai nozīmē 11. un 18. novembris, pārzina tā laika notikumus? Par ko kādreiz cilvēki atdeva savu dzīvību, lai šodien dzīvotu brīvā Latvijā! Kāpēc cilvēki gāja partizānu vienībās? Gājām ar domām par mūsu Latviju. Ir izaugušas vairākas paaudzes, kas tā laika notikumus vairs nezina, un nav arī tādu, kas par tiem stāstītu viņiem. Nevar prasīt no cilvēkiem, kas bijuši pionieri, komjaunieši, partijā un šajos notikumos nav iedziļinājušies, ka tie jaunatnei spēs pastāstīt. Nevaram no cilvēkiem, kas bijuši partijas biedri, čekas kalpi, prasīt, lai tie tagad būtu Latvijas patrioti. Man 11. un 18. novembris ir ļoti nozīmīgas atceres dienas. Esmu izgājis cauri visiem aplenkumiem, acu priekšā savu dzīvību atdeva tēvs un brālis… Daudz jau ir izstāstīts, bet tā laika notikumus vairs negribas atsaukt atmiņā. Man tie ir ļoti sāpīgi. Tam, kas to nav piedzīvojis, grūti aptvert, kā tolaik bija. Vai tagad domājam par savas valsts nākotni? Daudz cilvēku ir aizbraukuši prom. Kas šeit ir palicis? Kāda būs Latvija nākotnē?»

Nākamgad Latvija atzīmēs simtgadi. To, viņaprāt, vajag darīt, bet jaunatnei vēl daudz esot jāmācās, un zināšanas jānostiprina, lai izprastu mūsu valsts vēsturi. Kāpēc tolaik cilvēki rīkojās tā, nevis citādi? Nevaram vieglprātīgi pret vēsturi un tās notikumiem attiekties, šodien sakot, ka tie mums neinteresē vai nepārzinām tos. Nievājoši izteikties par Latviju, par kuru daudz cilvēku atdeva dzīvību.

Valsts prezidenta Ordeņa kapitulam par Ārendu Jāni Lapiņu rakstīts: «Dzimis Talsu apriņķa Mērsraga pagasta Podžos. Viņa tēvs Jānis Lapiņš vācu okupācijas laikā bija Mērsraga pagasta Ķūļciema ciema vecākais, tāpēc pēc vācu karaspēka kapitulācijas viņš, izvairoties no represijām, nonāca nelegālā stāvoklī, iekļaujoties nacionālo partizānu grupā jau 1945. gada vasarā. 1947. gadā grupā nonāca arī Ā. Lapiņa vecākais brālis Ilgvars Lapiņš, kurš nevēlējās dienēt obligātajā dienestā padomju armijā. Grupas vadītājs bija Latviešu leģiona kapteinis Pēteris Čevers. Tās plašais darbības reģions bija Talsu—Tukuma apriņķu robežās no Engures mežu masīva līdz Vandzenes mežiem. Ārendu Lapiņu bieži pratināja un fiziski iespaidoja VDM Talsu nodaļas darbinieki, mēģinot izdibināt, kur atrodas viņa tēvs un vecākais brālis. Tāpēc arī bija spiests meklēt patvērumu mežā, lai, neizturot sišanu, nenodotu tēvu un brāli.» Pārdzīvotas kaujas, nodevība, tuvāko zaudējums. «Aizturēts 1950. gada naktī no 1. uz 2. novembri, sodu izcietis vairākās soda nometnēs un atbrīvots 1957. gada 1. septembrī.»

Izvirzot cilvēkus Viestura ordeņa piešķiršanai, kuri bija nacionālo partizānu rindās un izrādīja pretestību okupācijas varai, Ordeņa kapitulam rakstīts: «Latvijas neatkarības cīņās un pretestībā okupācijas varām tūkstoši ir ziedojuši dzīvību, brīvību, labklājību, karjeras iespējas, palikdami uzticīgi savai valstij un tautai. To starpā vīri, kuri ar ieročiem rokās vairāk nekā 12 gadu cīnījās Latvijas mežos, nezaudējot pārliecību par taisnības uzvaru. Nacionālo partizānu karš Latvijā ilga no 1944. līdz 1957. gadam, un tajā piedalījās ap 20 000 cīnītāju — vīri un sievas, kuras kopā ar vīriem iznesa visu šo cīņu smagumu. Ir pēdējais brīdis izteikt valsts un tautas atzinību nacionālās bruņotās pretošanās kustības dalībniekiem — tiem Latvijas nacionālajiem partizāniem, kuri vēl ir mūsu vidū. (..) Viņi ir veikuši varoņdarbu, jo ņēma ieročus rokās, lai aizstāvētu savu valsti, cīnoties pret svešo okupantu varu, mežabrāļu grupās piedaloties kaujās un bruņotās sadursmēs ar iznīcinātāju bataljonu kaujiniekiem, NKVD Iekšlietu karaspēka vienībām un citām čekas struktūrām, kamēr daļa iedzīvotāju tai apzinīgi kalpoja, bet lielākā daļa centās piemēroties, lai izdzīvotu. Vairākums, kuri nekrita kaujās, ar retiem gadījumiem, kam izdevās legalizēties, nenokļūstot represīvo struktūru uzmanības lokā, saņēma smagus sodus.»

Atslēgvārdi sabiedrība

Komentāri