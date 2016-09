Valsts prezidents apbalvoja Kristīgo skolu kā vienu no augstāk novērtētajām Latvijā 07.09.2016

29. augustā Rīgā, Melngalvju namā, Valsts prezidents Raimonds Vējonis svinīgā ceremonijā apbalvoja Ata Kronvalda balvas ieguvējus. No 175 reitingā iekļautajām «mazajām» skolām (vidusskolēnu skaits ir mazāks par simtu) par piekto labāko atzīta Talsu Kristīgā vidusskola.

Ata Kronvalda fonds labākos skolu kolektīvus nosaka pēc skolēnu sasniegumiem attiecīgā mācību gada mācību priekšmetu valsts un atklātajās olimpiādēs, skolēnu valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencē un valsts mēroga konkursos. Šogad «mazo» skolu vidū visaugstāko novērtējumu saņēma Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierzinātņu vidusskola, bet no «lielajām» skolām par labāko atzīta Rīgas Valsts 1. ģimnāzija. Balvu pasniegšanas ceremonijā Valsts prezidents pateicās pedagogiem par ieguldījumu Latvijas nākamās simtgades veidošanā un sacīja — tā kā pats ir bijis skolotājs, labi apzinās, cik grūts ir pedagogu darbs.

«Balva bija negaidīta, mēs uz to apzināti negājām. Kad skolotāji strādā vai kad skolēni piedalās olimpiādēs, neviens jau to nedara tāpēc, lai varētu konkurēt ar citām skolām! Vienkārši izdara labāko, ko spēj,» dažas dienas pēc apbalvojuma saņemšanas sprieda Talsu Kristīgās skolas direktore Inguna Gruzniņa. Tomēr skolas saimei šis, protams, bija īpašs notikums. «Man arī bija tas gods pirmo reizi piedalīties notikumā, kurā apbalvojumu saņēmu no Valsts prezidenta rokām. Mēs par valdību varam runāt labu vai sliktu, kritizēt un gausties, bet, kad esi uzaicināts pie Prezidenta, tu jūties īpaši! Tas bija liels iepriecinājums arī mūsu skolotājiem, ka viņu darbs ir novērtēts valsts mērogā,» pastāstīja Inguna.

Prieks esot par visu apbalvoto skolu sasniegumiem, lai arī ir skaidrs, ka vienlīdzīgās pozīcijās tās nav, piemēram, ir tikai loģiski, ka «lielo» skolu grupā labākā ir Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, jo šajā izglītības iestādē skolēnu uzņemšanā darbojas citi atlases kritēriji. «Šai skolai gan ir uzradusies nopietna konkurente — RTU Inženierzinātņu vidusskola, kas māca gaišus prātus tehnoloģiju jomā, un viņu vidū ir mūsu skolas absolventi Pēteris Ēcis un Klāvs Šermukšnis,» palepojās direktore. «Mazo» skolu grupā labāko pieciniekā bija ne vien Talsu Kristīgā skola, bet arī Rēzeknes un Daugavpils izglītības iestādes, apliecinot, ka arī ārpus Rīgas skolotāji strādā un panākumi nav atkarīgi no iestādes dislokācijas Rīgā.

I. Gruzniņa atzīst —

kopš skolas izveides viņa piedzīvo jau 22. reformu gadu, jo pārmaiņas bijis pastāvīgs ikdienas pavadonis, bet nu jau nācies iemācīties notiekošajam ļauties, ņemot vērā, ka, sākoties mācību gadam, allaž vēl ir daudz nezināmā, īpaši finanšu jomā.

Domājot par akcentiem jaunajam mācību gadam, skolotāji saprot — nekā kardināli jauna nebūs. Turpināsies darbs ar tiem skolēniem, kuri var un grib mācīties, bet tiks domāts arī par tiem, kuri varētu mācīties, bet… negrib. «Laikam tendence ir tāda, kā nesen «Talsu Vēstīs» divas skolnieces atzinās — skolai viss ir sagādāts, apģērbs un mācību piederumi ir, uz skolu gribas doties, lai satiktos ar draugiem un jautri pavadītu laiku, bet mācīties gan negribas. Ļoti godīga atbilde! Bet ne jau šīs divas meitenes vien tā domā! Tālāk ir divi varianti: negribas mācīties, bet saņemies un izdari labāko, ko spēj, vai paliec pie savas negribēšanas un visu gadu negribot skolā atrodies! Kā tu, skolotājs, vari kaut ko iemācīt otrajiem? Kā vari šos bērnus pacelt, vest uz panākumiem, ja viņiem negribas mācīties un tā gribēšana nerodas?

Vērtēšanas sistēma Latvijā ir ļoti nemotivējoša. Ja centralizētā eksāmena nokārtošanai pietiek ar pieciem procentiem zināšanu, tad četrinieks pienākas visiem, kuri spēj kaut ko izdarīt mācību priekšmetos piecu procentu ietvaros! Tam, ka vērtēšanas sistēmā ir tādas balles kā 1, 2 un 3, nav nekādas nozīmes, jo tie ir nesekmīgi vērtējumi, tātad patiesībā vērtējums sākas no 4 ballēm. Piecus procentus vielas zini? 4 balles! Kas grib ko vairāk — uz priekšu! Bet tev, kas negribi, jāprot vien vārds, uzvārds uz lapas uzrakstīt, uzdevuma numurs un jāzina tas, uz kura mācību priekšmeta stundu esi ieradies! Tāpēc tagad jau smieklīgi šķiet savulaik izstrādātie Kristīgās skolas noteikumi, kas pauda, ka vidusskolā uzņemsim skolēnus, kuriem zemākais vērtējums ir 6 balles. Tagad? Atestātu vari nerādīt, jo ņemam jebkuru! Jā, standarts ir pazemināts līdz četrām ballēm un vēl zemāk! Esmu uzņēmusi arī skolēnus, kuriem kādos mācību priekšmetus vidusskolā ir nesekmīga atzīme. Dodu šiem bērniem iespēju un ļoti ticu, ka viņi to izmantos un 12. klasē varēs priecāties par brīnišķīgajiem centralizēto eksāmenu rezultātiem. Esmu piedzīvojusi, ka vidē, kas ir labvēlīga, kurā nav negatīvas konkurences, rezultāti ir. Protams, runa ir par tiem, kuri grib mācīties. Ir bērni, uz kuriem skatoties liekas — nu, kas tev kait?! Dievs ir devis visu, lai tu būtu spožs, bet tu te knapi staipies! Tomēr es domāju, ka viņš staipīsies līdz kādai robežai, bet vēlāk dzīvē savu potenciālu īstenos. Bieži taču ir gadījumi, kad salidojumos pēc desmit vai 15 gadiem tas, kurš skolā nav gājis pa pirmajiem pleķiem, ir kļuvis par lielisku ģimenes cilvēku, ir arī darbā spožs, jo atradis savu īsto vietu,» atgādina Inguna.

Par standartu pazemināšanos

pat cilvēkam, kurš vada par vienu no Latvijas labākajām atzītu izglītības iestādi, nākas domāt un runāt, jo nav noslēpums, ka skolēnu skaits visā valstī samazinās, un arī tāpēc katrs skolēns ir vērtīgs. Inguna gan neslēpj arī bīstamību, ko šis fakts ietver — direktors un 9. klases audzinātājs zināmā mērā kļūst par sava godīguma ķīlnieku. Pamatskolu direktori pret saviem topošajiem absolventiem varot būt godīgāki, saredzot, kura ceļam vajadzētu turpināties vidusskolā, bet kuram, praktiskāk domājošam, vērtīgāka būtu amata apguve. Vidusskolu gadījumā daudz grūtāk ir domāt par to, kas patiešām būs labāk pašam skolēnam, nevis skolai, kurai svarīgs skolēnu skaits.

Arī Kristīgajā skolā tas ir aktuāli — mācības uzsākuši 265 skolēni, tomēr vidusskolas grupā deviņu skolēnu pietrūkst. Pirms šī mācību gada trīs ģimenes pārcēlušās uz ārzemēm, bet divas — uz citām Latvijas pilsētām. Ir skolēni, kuri pēc 9. klases izvēlējušies turpināt mācības tehnikumos vai labās skolās Rīgā. «Kādas sekas tam būs, vēl nav zināms. Ja vēlamies vidusskolu turpināt, tad skolotāji kā pingvīni saspiedīsies kopā un pārlaidīs šo gadu, izlīdzoties ar kopīgo algas fondu,» min direktore.

Prieks esot par labo sadarbību ar citām Talsu skolām, kuru vidū savstarpēji tiekot aizdoti skolotāji. «Talsi ir mazi, pietiekamu slodžu tajos priekšmetos, kur ir mazs stundu skaits, nav, un es varu tikai priecāties par direktoru jēgpilnu sadarbību. Domāju, ka mūsu skolas nekonkurē, jo gan Oļegam (Talsu 2. vidusskolas direktors Oļegs Solovjovs — E. L.), gan Gundaram (Talsu Valsts ģimnāzijas direktors Gundars Sebris — E. L.) ir plašāks redzējums — iestājamies ne tikai katrs par savu skolu, bet tiešām audzinām paaudzi, kas Latviju vedīs uz nākamo simtgadi. Jo vairāk jebkurā skolā bērniem spēsim dot laba, jo labāk dzīvosim Latvijā kopumā! Ļoti novērtēju pārējo skolu direktoru pozitīvo attieksmi pret mums kā pret privātskolu. Katrā skolā tieši bērns ir galvenais un tiek darīts labākais, ko var,» vērtē Inguna. Viņa uzskata — ja citās skolās skolēniem dod zināšanas, tad Kristīgajā skolā varot piedāvāt divas lietas: iespēju iegūt zināšanas un arī gudrību, jo Bībelē teikts, ka bijība Dieva priekšā ir visas gudrības sākums.

«Paldies Dievam, ka ir tā, kā ir. Priecājamies par katru bērnu, kas ir skolā, centīsimies pamanīt Dieva doto spožumiņu viņos un to pulēt un attīstīt. Mēs paliekam pie tā, ka primārais ir skolas vide, cilvēku savstarpējās attiecības — gan skolotāju attiecības ar bērniem un viņu vecākiem, gan attiecības kolēģu un darbinieku vidū. Ir pierādījies — ja ir pozitīva un labvēlīga skolas iekšējā vide, ja bērni un skolotāji nāk uz skolu ar mieru sirdī, tad panākumi mācībās veidojas kaut kā vienkāršāk. Tad nav jāsper durvis vaļā ar kāju, bet var izdarīt labāko, ļaujot pārējiem sekot labam piemēram,» uzskata Inguna.

Viņa pati rāda piemēru

tālākizglītības jomā, jo pašlaik atkal studē Latvijas Universitātē, mācoties par pamatskolas angļu valodas skolotāju. «Redzu, cik ļoti daudz skolotājam mūsdienās ir jāmācās… Ja Latvijā vidējais skolotāju vecums ir 47 gadi, bet vecāki par 60 gadiem ir 12 procenti skolotāju, ir skaidrs — tad, kad viņi mācījās, datorizglītības nebija! Bet šodien, ja skolotājs jo­projām strādā skolā (un tiem, kuriem ir 47 gadi, līdz pensijai jāstrādā vēl ilgi!), viņam ir jāmācās lietot tehnoloģijas, jāapgūst jaunas metodes, un izrādās, ka tas attiecas arī uz Ingunu Gruzniņu! (Smejas.) Ja skolotājs grib strādāt kvalitatīvi, bez tālākizglītības vai paša izglītošanās tas nav iespējams,» Inguna uzskata.

Tagadējā studiju pieredze viņai ļāvusi gan izbaudīt nedrošības izjūtu iestājeksāmenā, gan daudz labāk saprast skolēnus, kuri izstrādā zinātniski pētnieciskos darbus. «Man vakar (saruna notika 1. septembrī — E. L.) līdz 23.00 bija jāiesniedz kursa darba melnraksts. Kursa darba rakstīšanu un iesniegšanu novilku līdz pēdējam brīdim, aizvakar rakstīju cauru nakti, vakar lūdzu skolotājam Zarakauskim palīdzību tehniskajā noformējumā, bet, kad astoņas stundas pirms termiņa beigām šo dokumentu iesniedzu un saņēmu apstiprinājumu, ka darbs ir pieņemts, jutos tik ļoti laimīga, ka uzrakstīt runu 1. septembrim man šķita tīrais nieks! Biju lepna, ka visu izdarīju laikus. Arī skolēni taču mācās, ka labi padarīts darbs sniedz gandarījumu. Tas bērniem ir jāpiedzīvo, tāpēc viņi ir gan jāpiespiež, gan jāmotivē, gan jāatbalsta, lai gūtu šo panākumu garšu un labi padarīta darba izjūtu. Nu, kaut vai vienkārši padarīta darba izjūtu!» mazu atlaidi atkal iedod Kristīgās skolas direktore.

