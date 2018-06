Valdgalē zina patiesās vērtības 13.06.2018

Konkurss «Talsu bruncī ieaustie» rit savu gaitu. 6. jūnijā Talsu novada pašvaldības komisija devās uz Valdgales pagastu, lai skatītu, ar ko lepojas vietējie.

Pūņās autobusiņā, ar kuru komisija nokļūst pie visiem nominantiem, pievienojas pagasta pārvaldes vadītāja Jana Robalde un tautas nama vadītāja Daina Erenberga. Viņa parūpējās gan par lustīgu omu, gan veica gida pienākumus, brauciena laikā pastāstot, kas redzams aiz auto logiem.

Paradīzes stūrītī upes krastā

Vispirms komisija devās uz Lielsalām, kur atrodas «Lašupes». Saimnieku Kristīnes un Dzintara Eizenbergu ģimenes nams izvirzīts nominācijai «Sakoptākā privātmāja». Ne velti. Pagalmā ļoti daudz bagātīgu, akurātu un atšķirīgu puķu dobju, daudzviet gaisā «karājas» kupli puķu podi. Tomēr šajās mājās tiek domāts ne tikai par krāšņumu, bet arī praktiskumu. Ierīkota plaša siltumnīca, kurā sazaļojuši tomāti, salāti, sīpolloki, dilles un citi gardumi. Neizpaliek arī sakņu un augļu dārzs. Diemžēl aizvadītajā naktī salna nokodusi skaisti saaugušos kartupeļu un kabaču stādus, tomēr paglābies ir daudz kas cits. Var redzēt, ka saimnieku zaļie pirkstiņi un kūdra sniedz bagātīgus augļus. Dārzā izauguši daudzi un lieli aveņu stādi, kādā stūrī ierīkots pat dzērveņu dārzs! Katrs komisijas loceklis izmantoja izdevību nogaršot sausseržu ogas. Lavandas stādiņiem izspraukušies pumpuriņi. Saimnieki zina visu par un ap kūdru, jo ikdienā abi strādā blakus esošajā kūdras uzņēmumā SIA «Pindstrup». «Mums viss aug kūdrā!» smejot teic Dz. Eizenbergs. Vaicāti, kur viņi smeļas idejas dobju ierīkošanai, augu izvietošanai, saimnieki teic, ka viss notiek dabiski, pats no sevis.

Nost no visu acīm līkločiem tek Raķupīte, pie kuras jānoiet zemāk. Iekopšana te prasījusi milzīgu darbu. Sākotnēji viss bijis aizaudzis un pārpurvojies. Tagad skaisti iekopts, ierīkota peldvieta, upes malā izveidota atpūtas vieta ar ugunskuru. Kā tāds paradīzes stūrītis, kur paslēpties un atpūsties. Nedaudz augstāk atrodas kūpinātava, kur iespējams nokūpināt kādu no upē nozvejotajām zivīm (saimnieks atklāj, ka te iespējams noķert daudz ko, pat vēžus!) vai ko citu. Kā mājas apkārtnes pērle izceļas dīķītis ar skaistām ūdensrozēm, kas iestādītas pirms dažiem gadiem.

Kad saimnieki pirms 11 gadiem iegādājās «Lašupes», te bijusi vien gruvešu kaudze. Kur ģimenei tik daudz apņēmības, lai ierīkotu tik skaistu un plašu māju un saimniecību ap to, turklāt — ar trīs bērniem? «Jācīnās! Ja gribas smukumu, jāpaciešas! Jāiesaistās visiem, jo platība nav no mazākajām,» teic saimniece.

Caur vēderu uz sirdi ar gardiem sieriem

«Lai arī plašāk pazīstams nosaukums «Ivetas sieri», mēs labi zinām, ka Iveta bez Ivara nu nekur. Domāju, ka daudzi zina un ir iemīļojuši Ivetas sierus, kas kļūst aizvien populārāki visā Latvijā. Tas, kas iet caur vēderu, cilvēkam ir primārais! Tagad viņi nevar vien atkauties no pieprasījuma. Šneideru pāris sieru veidus izdomā paši, un visu dara saviem spēkiem: gan ražo, gan tirgo. Mēs viņus apbrīnojam, jo mājražošana nozīmē, ka ir jāstrādā visu dienu un nakti,» stāstīja D. Erenberga. «Ivetas sieri» izvirzīti nominācijā «Čaklākais mājražotājs».

Ģimene ražo vairāk nekā desmit veidu svaigo sieru. Tas tiek pārdots gan uz svara, gan spainīšos, kur siera gabaliņi iemērkti eļļā un bagātināti ar dažādām garšvielām. Vispieprasītākais esot «Toskānas siers» ar baziliku un ķiplokiem, griežamajiem pieprasījums mainoties. Esot izveidojies gan pastāvīgais klientu loks, gan tiek meklēti jauni. Ja sākotnēji tirgot savu preci bijis savā ziņā kauns, jo nebija pārliecības par saviem spēkiem, tagad braukt uz tirgu esot ierasta lieta, un sajūta kā uz svētkiem.

Iveta klātesošajiem atklāja, ka idejas pirmsākumi meklējami laikā, kad viņa Mērsragā tirgoja pienu. Pamazām pieprasījums izsīcis, un valdgalniece saprata, ka jādara kaut kas cits. «Sāku gatavot pa kādam siera ritulītim. Tā kā ir siera sniega bumbas, nodomāju: kāpēc man nevarētu būt sniega kluči? Tā viss palēnām sākās. Pirmais tirdziņš, kur piedalījāmies, bija Tukumā. Uztaisījām no diviem skolas krēsliem galdiņu, blakus mums bija aukstuma kaste, un viss! Tādi pirms diviem gadiem aizbraucām uz pirmo tirgu,» smejot atminējās I. Šneidere. Mīļākās tirgošanās vietas uzņēmējiem ir Kuldīga, Jelgava, Olaine, Liepāja un, protams, vislabāk esot Talsi («Jāņa centrā» sieri pieejami gandrīz katru sestdienu). Vissliktāk ejot Kauguros. Viņi secinājuši — jo tuvāk Rīgai, jo sliktāk; atsaucība nav tik liela. Vienam braucienam uz tirgu nākas sagatavot aptuveni 300 spainīšus. Lai to sagatavotu, vajadzīgas divas dienas. Piens tiek izmantots no vietējās zemnieku saimniecības «Kalni», garšvielas — no tirdzniecības bāzēm. Saimniece stāstīja, ka gluži divatā vien nevar tikt galā. Vedekla palīdzot ar grāmatvedību.

Komisijai bija ekskluzīva iespēja sierus nogaršot, gan eļļā un garšvielās iejauktos, gan sveramos. Veidu neskaitāmi daudz, bet raksta autorei favorīts — ar kanēli.

Ieadot jostās pagasta vēsturi

Aizvadītā gada rudenī tautas namā tika nodibināta rokdarbnieču kopa «Valdziņš». Idejas autore un kopas vadītāja ir Zofija Maurere, kopējais dalībnieču skaits — sešas. Dāmas izvirzītas nominācijai «Radošākais novadnieks».

Z. Maurerei radās doma: par godu Latvijas simtgadei noadīt pagasta jostu. Tad nu katra dalībniece ada savu jostu, katrai tajā iemūžinot ko citu. Papildus latvju zīmēm ir lasāma skolas vēsture, pagasta vēsture, muižu un māju nosaukumi, kādas dzimtas ģimenes locekļu vārdi u. c. «Reizi mēnesī sanākam kopā, lai pārrunātu, kā katrai veicies. Tas ir liels satikšanās prieks, jo mēneša laikā var noadīt daudz,» teica D. Erenberga.

Tika demonstrēti seši jostu rituļi, dalībniecēm tos attinot kopā ar komisijas locekļiem. Tajā brīdī bija noadīti 82 metri, tā ka līdz simtgades svētkiem var paspēt noadīt līdz simts un vēl vairāk. Ideju, ko ieadīt, esot daudz. «Uz 18. novembra svētkiem šo kopīgo stāstu pastāstīsim visiem pagasta ļaudīm,» atklāja tautas nama vadītāja, kura arī pati darbojas rokdarbnieču kopā. Visas jostas noslēgumā satīs kopā vienā rullī, un tiks sagatavota atsevišķa grāmata, kur vēsturiskie stāsti būs atspoguļoti.

Kā izrādās, jostas nav vienīgais «projekts», ko Z. Maurere ierosinājusi. Viņa nolēma piedalīties, pieaicinot arī daudzus citus ļaudis, Daugavas musturdeķa veidošanā. Pagājušajā gadā adīšanas un tamborēšanas tehnikā izgatavots aptuveni 1300 gabaliņu, šogad top nākamais piegājiens, aptuveni 900 gabalu. «Tas viss aizrauj! Cilvēks var paveikt ļoti daudz, galvenais vajag gribēt!» uzskata Z. Maurere.

