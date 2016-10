Valdgalē informē par padarīto un nākotnes iecerēm 10.10.2016

Aiga Naudiņa

aiga.naudina@talsuvestis.lv

4. oktobrī Valdgales pagasta tautas namā notika Talsu novada pašvaldības rīkotā iedzīvotāju sapulce, kurā vietējās varas pārstāvji informēja par padarītajiem un plānotajiem darbiem. Atšķirībā no citviet notikušajām iedzīvotāju sapulcēm Valdgalē iedzīvotāju interese par pagastā notiekošo bija liela.

Pārvaldes vadītāja Jana Robalde pastāstīja par paveikto 2015. gadā un šogad, kā arī iepazīstināja ar iecerēm, ko plānots īstenot līdz 2020. gadam. Viņa informēja, ka darāmajiem darbiem finansējums ņemts gan no pagastam piešķirtās prioritāšu naudas, ko no 2015. gada piešķīra novada dome (pērn tie bija desmit tūkstoši, bet šogad 25 809 eiro; šo summu šogad veido gan iedzīvotāju, gan iestāžu skaits, teritorija un citi kritēriji.) Tāpat finansējums veiktajiem darbiem rasts pārvaldes, struktūrvienību un dažādu iestāžu budžetā. Pagastam pieejams finansējums arī no meža cirsmu izsoles rezultātā iegūtajiem finanšu līdzekļiem un no nekustamās mantas atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem.

Pagastā 2015. un 2016. gadā paveikts daudz

Gadu iepriekš uzstādīta jauna nojume pirmsskolas izglītības iestādē «Kamenīte». Lai nojauktu veco, iestāde rīkoja talku, kurā liela atsaucība bija no vecāku puses. Tā rezultātā ietaupīti līdzekļi, kas būtu nepieciešami vecās nojumes nojaukšanai. 2015. gadā sporta un interešu centrā veikts kosmētiskais remonts gan konferenču, gan trenažieru zālē. 15. augustā centrā darbu uzsāka jaunā vadītāja Inese Sproģe. «Šobrīd centra apmeklējums ir pieaudzis, arī rīkotās aktivitātes mūsu pagastā ir cilvēku apmeklētas,» teica pārvaldniece. Pērn par pagastā piešķirto prioritāšu naudu Pūņās, Cīruļos un Vecjunkuros uzstādīts informācijas stends un atjaunota pagasta interneta vietne www.valdgale.lv. Domājot par cilvēkiem ar kustību traucējumiem, pagasta pārvaldē, kur pirmajā stāvā atrodas ģimenes ārsta prakse un strādā feldšere, publiskajai tualetei nomainītas durvis. Tur veikts arī neliels kosmētiskais remonts. Nomainīts maģistrālās kanalizācijas trases posms 300 metru garumā, lai novērstu nepatīkamo smaku, kas bija jūtama pagasta centrā, kā arī veikta vecā feldšera punkta demontāža. «Šobrīd, paskatoties uz šo vietu, ir piemirsts, ka tur agrāk bija grausts,» sacīja J. Robalde.

2016. gadā vairāk atbalstītas izglītības iestādes. Pirmsskolas izglītības iestādē «Kamenīte» veikts divu grupiņu rotaļu telpu remonts. «Saku paldies arī iestādes darbiniekiem, audzinātājām, kuras iesaistījās ar savām radošajām idejām, lai telpas bērniem padarītu vizuāli pievilcīgas,» teica J. Robalde. Tā kā bērnudārzā ēd arī skolas audzēkņi, veikts remonts ēdamzāles trauku mazgātavā, jo uz neatbilstībām šajā telpā vairākkārt norādījis Pārtikas un veterinārais dienests. No 1. septembra gan pirmsskolas izglītības iestādē, gan skolā ēdināšanu nodrošina pašvaldība, nevis komersants. Kā atzina J. Robalde, bērni ir apmierināti, jo ēdiena kvalitāte ir laba.

Šogad Pūņu pamatskolai veikts ilgi gaidītais amatu mācības kabineta remonts. Tagad skolēniem ir iespēja strādāt gaišās telpās, kur sakārtota arī elektroinstalācija. Telpas griestos ieklāts skaņu izolējošs materiāls, kas skolēnu darbošanos amatmācības kabinetā netraucē citiem. Skolas otrajā stāvā sakārtota elektroinstalācija un nomainītas klašu durvis.

Stājoties amatā, J. Robalde vairākkārt norādīja, ka viena no lielākajām viņas iecerēm ir panākt bišu ceha grausta nojaukšanu, jo tas apdraud iedzīvotāju drošību. «Šogad šī iecere realizēta, un varam teikt, ka pagastā ir par vienu graustu mazāk un par vienu drošāku objektu vairāk. Šobrīd šajā vietā stāv sadrupinātais materiāls. Risināsim, ko ar to darīt tālāk,» teica J. Robalde.

Šobrīd maina apgaismojumu

Pūņās un Cīruļos. Darbu paveikšanas termiņš ir 19. oktobris. Pūņās būs 16 laternas iepriekšējo piecu vietā, bet Cīruļos — piecu laternu vietā būs desmit.

Rīkojot talkas un iesaistot pārvaldes darbiniekus, šogad sakārtoti Sumbru kapi, un tajos esošā ūdens ņemšanas vieta. Frītagu kapos veikti labiekārtošanas darbi un sakārtota vieta, kur patvaļīgi atradās izveidots kapu atkritumu izmešanas laukums. Kapos izzāģēti bīstamie koki un sakārtota liepu aleja. Tiek sakārtota vēl viena grausta vieta — nojaukta Ābelīšu kūts. «Šobrīd ir palicis tikai gāzbetona būvējums, un ceram, ka līdz nākamā gada pavasarim būsim sakārtojuši vēl vienu vietu,» sacīja pārvaldniece. Šajos divos gados veikti vairāki teritorijas labiekārtošanas darbi. Pateicoties uzņēmēju atbalstam, sakopta Krišjāņa Valdemāra mājvieta «Vecjunkuri». Labiekārtota pagasta pārvaldes ēkas apkārtne, kur ierīkoti soliņi, ko novērtējuši gados vecāki cilvēki. Pie pagasta mājas uzstādīti arī divi karoga masti, kur plīvo Latvijas un novada karogs. Bērnu rotaļu laukumā izvietoti jauni rotaļu elementi un atjaunots esošais celiņu segums.

Informējot par pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbiem, pēdējo divu gadu laikā 8,4 kilometros noņemtas ceļa nomales un iespēju robežās atjaunots grants segums. Pagastā esošās daudzdzīvokļu mājas Nr. 5 pārstāvji šogad piedalījās Talsu novada izsludinātajā projektu konkursā par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu sakārtošanu, un rezultātā bērniem tapis rotaļu laukums un izbūvēta auto novietne.

Ieceru, kas vēl jāīsteno līdz 2020. gadam,

netrūkst. Turpināsies pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbi. Pašvaldības nozīmes grants ceļu pārbūvei Eiropas Savienības atbalstītajā pasākumā «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos» Valdgales pagastam pieejami 358 808 eiro. Lai gan kopā ar lauku uzņēmējiem izvirzīti vairāki ceļa posmi, ko nepieciešams atjaunot, pašlaik tehniskā projekta izstrāde notiek vienam — «Pūņas — Gambija — Bišu drava» (5,81 kilometra garumā). «Sens sapnis, par ko runā 20 gadus, ir arī gājēju celiņa izbūve pagasta centrā. Ierīkojot apgaismojumu, precīzāk varēsim redzēt, kur tas atradīsies. Plānots, ka līdz ar gājēju celiņa izbūvi ceļa pusē pie daudzdzīvokļu mājām varēsim uzstādīt arī soliņus. Esam saņēmuši aizrādījumus, ka nav sakārtots centra krustojums. Tas ir plats, un katrs tajā brauc, kā vēlas. Arī šis jautājums vēl jārisina. Pagājušajā gadā jau šajā krustojumā uzstādījām pamanāmākas «Stop» zīmes,» pastāstīja pārvaldniece.

Lai gan šogad izglītības iestādēs ieguldīta pietiekami liela summa, vajadzību arī tajās vēl ir daudz. Pūņu pamatskolas pirmajā stāvā jāsakārto elektroinstalācija. Darbi veicami arī priekšējā pagalma sakārtošanā, kā arī skolas zāles lielās akustikas novēršanā. Par bīstamu atzīta Pūņu pamatskolas saimniecības ēka, ko nepieciešams nojaukt, tās vietā izveidojot mazāku. Savukārt bērnudārzā vajadzīgs jumta un grupas «Bitītes» remonts, virtuves bloka elektroinstalācijas sakārtošana un āra rotaļlaukuma pilnveidošana. Pagasta bibliotēkai ir nepieciešams iegādāties projektoru un ekrānu, tautas namam — āra solus un pasākumu nojumi, bet sporta un interešu centrā — sakārtot ventilācijas sistēmu. Ir iesniegts projekts izvērtēšanai Lauku atbalsta dienestā par āra trenažieru laukuma izveidi netālu no sporta laukuma, ko plānots īstenot līdz nākamā gada 1. septembrim. Atbildot uz iedzīvotāju izteikto iniciatīvu pēc vecā bišu ceha nojaukšanas materiālus izmantot pašiem sava kalna izveidē, pārvaldniece teic, ka pāri palikušais materiāls ir pietiekami labs, lai to izmantotu šādam mērķim. Viņasprāt, kalna izveidi varētu veidot no ceļa materiāliem, kas paliks pāri, izbūvējot pašvaldības ceļa posmu «Pūņas — Gambija — Bišu drava». Kalns, iespējams, varētu atrasties aiz bērnudārza jeb teritorijā, kur ir sakņu dārzs Nr. 8. Atbildot uz kādas iedzīvotājas jautājumu, vai arī citi pagasta iedzīvotāji var vest būvgružus kalna izveidei, J. Robalde atbildēja noraidoši.

Tuvojoties Latvijas simtgadei, pagastā plānots izveidot ziedošo sajūtu parku un tās tapšanā iesaistīt iedzīvotājus. Plānots izveidot arī bukletu par muižām, krogiem un parkiem pagastā, jo tādu esot daudz. 2017. gadā kopā ar skolas bērniem iecerēts kultūras pasākums «Līk-loči cauri pagastam», kura mērķis ir iepazīt visas pagasta apdzīvotās vietas. Sapulcē J. Robalde pateicās arī pagasta ļaudīm un uzņēmējiem par sniegto atbalstu un aicināja ikvienu ar priekšlikumiem vērsties pārvaldē, lai kopīgi sakārtotu pagasta vidi.

Iedzīvotāji sapulcē interesējās par videonovērošanas kameru nepieciešamību un plāniem tās uzstādīt, kā arī iespējām daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos ierīkot apgaismojumu. Pēc J. Robaldes teiktā, par video novērošanas kameru uzstādīšanu ir domāts un, iespējams, tās pagastā būs jau nākamgad. Savukārt par apgaismojuma uzstādīšanu daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos, kas aktuāls jautājums ir daudzus gadus, viņa aicināja pašus iedzīvotājus sadarboties un piedalīties Talsu novada konkursā par pagalmu labiekārtošanu un saņemt finansējumu šo darbu veikšanai.

Kāds cits novada iedzīvotājs interesējās par graustu sakārtošanu. Pirms Vecpūņām esot divas fermas, kas ir privātīpašums un sliktā stāvoklī. Viņš aicināja pašvaldību vērsties bargāk pie īpašniekiem, lai šīs vietas sakārtotu.

Sanāksmē piedalījās arī Talsu novada izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps. Viņš, raksturojot situāciju izglītības jomā, teica, ka pēdējos gados bērnu skaits samazinās visā novadā un Latvijā. Arī Valdgale nav izņēmums. «Esam runājuši, ka pastāv iespēja skolu savienot ar bērnudārzu vienā izglītības iestādē. Šādas domas ir, un par to vēl diskutēsim. Tas neietekmēs skolas vai pirmsskolas izglītības iestādes darbību. Bērnudārzs paliks tur, kur ir, skola tāpat. Ja bērnudārzu ar skolu apvienos, tas nozīmēs, ka abām iestādēm būs viena administrācija un vadība,» sacīja U. Katlaps.

