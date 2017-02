Valdemārpils senioru kluba divdesmitajā jubilejā 16.02.2017

Ilze Kārkluvalka

ilze@talsuvestis.lv

63223337 63223337 Tweet

«Vienreiz gadā jau drīkst…» interesantu moto savas pastāvēšanas 20. jubilejas sarīkojumam izvēlējās Valdemārpils senioru klubs «Varavīksne». Mazliet šķelmīgu, mazliet nebēdnīgu knipi uzsitot. Tāda jau ir šīs pilsētas enerģisko, dzīvesprieku apliecinošo pensionāru organizācijas būtība — neiesūbēt katram savās četrās sienās, veselības un sadzīviskās ķibelēs, mudināt tādiem būt arī citiem.

Gadu gaitā valdemārpilniekiem izveidojies plašs draugu loks Talsu un pārnovados, tāpēc vērienīgie svētki sestdien, 11. februārī, notika kaimiņos — plašajā Lubes kultūras nama zālē.

«Toreiz, vairāk nekā pirms 20 gadiem, braucu skatīties uz Roju pie saviem draugiem, kā viņi to lietu dara. Rojas pensionāriem jau bija klubiņš nodibināts un veiksmīgi darbojās. Patiesībā mūsu pilsētiņā pensionāriem tāda kopā saiešana jau notika, bet ne vairāk,» sarunā ar «Talsu Vēstīm» pastāstīja ilggadējā senioru kluba vadītāja Mudrīte Bitmane. «Spriedām — ja visur citur var izveidot savu organizāciju, kāpēc tad lai mums tādas nebūtu!

Paši izdomājām, kādu gribam sev karogu, sarunājām audēju, kas to noauda. Katrā lielā notikumā tas ir kopā ar mums — košu krāsu varavīksne pāri Sasmakas ezeram ar ziedošām ūdensrozēm.

Paši vienojāmies par savu himnu (vārdu autore — Aija Cietvīra — I. K.), paņemot tautā iemīļoto melodiju par Vecpiebalgas ūdensrozēm.

Vaidieviņ, kā mums pa šiem gadiem gājis! Man ir viss pierakstīts — ja kādam interesēs klubiņa vēsture, iedošu savus papīrus izpētīt. Tu man prasi, kāpēc gribas iet sabiedrībā joprojām arī tad, kad varētu to nedarīt, bet paskaties tepat visapkārt — zāle ir tik pilna ar priecīgiem, jauki noskaņotiem vīriem un sievām, kas paši grib to kopības izjūtu! Kas gan mums, veciem cilvēkiem, ir ikdienā tādā mazā pilsētiņā kā Valdemārpils? Veikals, kurā nejauši retumis satikties? Apvienojoties klubiņā, mums ir, ar ko aprunāties, ko citiem pastāstīt, varam visi kopā ko vērtīgu padarīt.

Ja mums būtu atbilstošas telpas, varētu taču tādu lielu svinēšanu rīkot savās mājās. Vasarā vietas pašiem un daudzajiem ciemiņiem vietas pietiktu Dupurkalnā, bet citādi jālūdz pajumte Lubē. Nav jau tālu pa labu asfaltu, bet pašu tomēr ir pašu.»

Jubilāri daudzajos apsveikumos saņēma tik daudz spēka vārdu, ka ar tiem vajadzētu pietikt vēl vismaz 20 gadiem. Valdemārpils un Ārlavas pagasta pārvaldes vadītājs Andris Grīnbergs valdemārpilniekiem un viņu viesiem — citu senioru organizāciju pārstāvjiem — novēlēja pašu dārgāko — veselību un pašvaldības vārdā pasniedza dāvanu karti izlietošanai kluba vajadzībām.

Lubes, Mērsraga, Spāres, Vandzenes, Rudes, Rojas, Dundagas, Laucienes, Ķūļciema, Laidzes, Virbu, Kolkas, Pūņu, Talsu vienaudžiem ne aukstums bija par spīvu, ne gadi par šķērsli, lai postos ceļam un atkalsatikšanās reizē cits citu ierasti uzmundrinātu. Svētkos Valdemārpils prata lieliski palepoties ar savu jauno paaudzi — programmu vadīja vidusskolēni Nikola Ivanova un Daniels Spēlmanis, pensionēta pāra ādā amizanti iejutās jauniešu iniciatīvu centra «Sava vieta» vadītāja Maira Indriksone un Salvis Karols, bet meiteņu deju grupa «Dzirkstelītes» uzšķīla žiperīgāku noskaņu.

Seniori? Valdemārpils senioru jauktais vokālais ansamblis «Varavīksne» izpildīja vairākas dziesmas, un kluba himnā viņiem pievienojās visi, kājās stāvot. Skanēja pašcieņas pilni un sirsnīgi. Pie pašu bagātīgi klātajiem galdiem omulība ērti iekārtojās uz ilgstošu palikšanu.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi sabiedrība

Komentāri