Valdemārpils pilsētas svētkos 28.07.2018

Ilze Kārkluvalka

ilze@talsuvestis.lv

63223337 63223337 Tweet

Kā bites medus pilnā liepā, tā reizi gadā savas pilsētas godos satiekas Valdemārpilij piederīgie. 21. jūlijā ir nosvinēti jau 13. Valdemārpils pilsētas svētki.

Agrāk to nosaukums «Liepu ziedēšanas laikā» labi saskaņojās ar liepu pilnziedu, bet šī karstā vasara visas norises dabā steidzina, un par notikuma vadmotīvu rīkotāji izvēlējās «Dzeltenais trakums pilsētas ielās». Saules pielieta diena, siltuma un saules krāsa apģērbos un košajos akcentos ielās, namdurvīs, pagalmos paveica apbrīnojamu pārvērtību — pilsēta atplauka sirsnīga un bagātīga, līdzīgi liepziedam.

Vējš no Valdgales degošajiem kūdrājiem pašu rīta agrumu piepildīja ar gruzduma dvaku, bet draudīgais atgādinājums par lielo nelaimi netraucēja pilsētas centrā, Krišjāņa Valdemāra pieminekļa pakājē, izveidot ziedu skulptūru. It kā tveices un kaltējošā sausuma nemaz nebūtu, daudzkrāsainas visdažādāko šķirņu puķes no vietējiem dārziem saplūda arī izstādē bibliotēkas zālē. Tos, kuri vēl laiskojās sestdienas miedziņā, neatgriezeniski pamodināja pilsētas ielas krustu šķērsu izbraukājoša automašīna — aiz bērzu meijām (kā agrākos laikos) ņipru toni dienai piedeva muzikanti.

Lepnums par savu pilsētu, kopā būšanas prieks lieliski izpaudās svētku dalībnieku kopīgajā gājienā. Tajā braši soļoja tie, kuri dara pilsētu stipru ikdienā un dod šai Talsu novada vietai attīstības cerību nākotnē: vidējās paaudzes deju kopa «Krišjānis», vismazākie ķipari no bērnu deju kolektīva «Cālīši», jauktais koris «Akords», amatierteātra trupa, senioru klubs «Varavīksne», pirmsskolas izglītības iestāde «Saulstariņš», Valdemārpils vidusskolas, mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un pedagogi, mazpulcēni, veikala «Valdemārs» komanda — sabiedriskajai dzīvei atsaucīgais veikala vadītājs un viņa darbinieces, autoserviss «Ansis», autorallisti, vīri ar saulītē izceltiem seniem un ne tik seniem automobiļiem, motosportisti…

Svētku programma bija tik daudzveidīga, lai tā būtu pievilcīga ikviena vecuma un interešu apmeklētājiem. Atlika vien izvēlēties un saplānot laiku, lai no visa izbaudītu vismaz pa gabaliņam, ja ne visu piedāvājumu. Kā nu ne — veselības trase, tirgus lustes, dejas kopā ar «Krišjāni» un Ugāles pūtēju orķestri, Strazdes amatierteātra izrāde un režisora Andreja Ēķa kinofilma «Blēži», kinologu kluba pārsteigumi, sporta sacensības, grupas «Klaidonis» koncerts, balle līdz rīta gaismai.

Tomēr dienas raibajā ritumā vis-aizkustinošākais un svinīgākais brīdis bija to valdemārpilnieku sumināšana, kuri savās ģimenēs sagaidīti kā mīļš brīnums gada laikā kopš pērnās liepu ziedēšanas. Citu vecākiem rokās, citu vēl pavisam sīku ratiņos, bet katru un viņa ģimeni apsveica pašvaldība. Pēc pašvaldības lūguma, ievērojot datu aizsardzības regulu, publicēju tikai šo mazuļu vārdus: Marks, Enriko Adrians, Keita, Rihards, Markuss, Nikola, Matiass, Īva, Kristians, Betija, Evika Patrīcija, Renē, Pauls, Jēkabs, Markuss, Kims, Rihards, Ketija Ieva, Jānis, Leonards, Mona, Ebigeila, Letīcija, Rodrigo, Roberts, Laima saņēma laba vēlējumus un simboliskus sapņu ķērājus. Tā viņiem bija pirmā lielā sabiedrībā iziešanas reize.

Pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldnieks Andris Grīnbergs, atklāšanas brīdī uzrunājot publiku, uzsvēra: «Šie svētki pierāda, ka mēs protam būt dāsni, atsaucīgi, iecietīgi, izpalīdzīgi, un vienkārši — savas pilsētas patrioti, jo mīlam savu pilsētu. Mācītājs šorīt svētbrīdī mūsu evaņģēliski luteriskajā baznīcā teica: svētki ir, lai pieminētu un atcerētos. Darām tā!»

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi sabiedrība, Valdemārplis, svētki

Komentāri