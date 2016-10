Valdemārpilī un Tiņģerē atjaunos brīvdabas estrādi 21.10.2016

Talsu novada pašvaldība uzsākusi projektu «Tinģeres brīvdabas estrādes būvniecība» un «Dupurkalna brīvdabas estrādes būvniecība un teritorijas labiekārtošana» īstenošanu.

Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvalde projekta pieteikumu par Tiņģeres estrādes būvniecību apstiprināja 5. augustā, bet projekta pieteikumu par Valdemārpils estrādes būvniecību un teritorijas labiekārtošanu Dupurkalnā — 19. septembrī. Tiņģerē projekta kopējās izmaksas ir 50 000 eiro, no kuriem projekta publiskā finansējuma apjoms ir 45 000 eiro, bet pašvaldības finansējums — 5000 eiro. Līdz nākamā gada 30. septembrim paredzēts Tiņģeres parkā uzstādīt solus 200 skatītājiem, bruģēt celiņus, atjaunot brīvdabas estrādes grīdas un skatuves laukumu, izbūvēt vietu tualetes novietošanai un atjaunot elektroinstalācijas. Jau ir noslēdzies iepirkums par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību.

Valdemārpilī projekta kopējās izmaksas 200 000 eiro, no kuriem projekta publiskā finansējuma apjoms ir 50 000 eiro, bet pašvaldības finansējums — 150 000 eiro. Par šiem līdzekļiem paredzēts uzstādīt solus 400 skatītājiem, bruģēt celiņus, atjaunot skatuves laukumu, izbūvēt estrādes jumtu, palīgtelpas un tualetes, labiekārtot apkārtni, ierīkojot zālienu un uzstādot atkritumu urnas, un atjaunot elektroinstalācijas. Arī šajā gadījumā jau ir noslēdzies iepirkums par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību, bet ieceres jāīsteno līdz nākamā gada 15. decembrim.

Par estrāžu atjaunošanu priecājas Valdemārpils un Tiņģeres pārvaldes vadītājs Andris Grīnbergs un kultūras darba vadītāja Vita Krauze. «Šīs abas ir iemīļotas atpūtas un kultūras pasākumu vietas, kas ir arī kultūrvēsturiski nozīmīgas, īpaši jau Dupurkalns ar savām senajām tradīcijām. Valdemārpilī nav kultūras nama, bet estrāde ir visiem sasniedzama. Būs kur dejot, dziedāt un ballēties kuplā skaitā!

Savukārt Tiņğeres pilī ir maza skatuve, bet estrādē beidzot vismaz vasaras periodā varēs aicināt arī dejotājus,» novērtē V. Krauze.

Viņai piekrīt A. Grīnbergs, norādot, ka abās vietās ir aktīvi pašdarbības kolektīvi un rosīga kultūras dzīve, tāpēc bez estrādes iztikt ir grūti. Pārvaldnieks arī informē, ka Valdemārpilī vēl pirms projektā paredzētajām aktivitātēm sākta vecās estrādes demontāža. «Tas saistīts ar to, ka estrāde bija kļuvusi bīstama apkārtējiem iedzīvotājiem, jo tur bieži mēdz uzturēties bērni un jaunieši,» skaidro A. Grīnbergs.

