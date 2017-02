Valdemārpilī šogad uzstādīs videonovērošanas kameras 10.02.2017

No šī gada Talsu novada budžetā videonovērošanas kameru iegādei un uzstādīšanai Valdemārpilī atvēlēti 20 088 eiro. Par šo summu plānots iegādāties un uzstādīt 22 videonovērošanas iekārtas, to skaitā videokameras, videoierakstu sistēmu, un segt visus izdevumus, kas nepieciešami elektroapgādes un sakaru nodrošināšanai.

Pašlaik gatavo iepirkuma procedūru, kuru plānots pabeigt līdz marta beigām. Valdemārpils videonovērošanas tīkla ierīkošanas nospraustais gala termiņš ir 31. augusts, taču ar darbu veikšanu nevilcināsies. Talsu novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju (IT) nodaļas vadītājs Ģirts Veinbergs atklāj, ka videonovērošanas kameras uzstāda vietās, kurās pulcējas cilvēki un nepieciešams uzlabot sabiedrisko kārtību un drošību.

«Izpēti veic pašvaldības policija sadarbībā ar pilsētu un pagastu vadītājiem, kuri savukārt organizē iedzīvotāju aptaujas. Piemēram, Laidzes pagastā šāda aptauja notiek patlaban. Zinu, ka iedzīvotāji jau ir izteikuši viedokļus, kurās vietās vajadzētu atrasties videonovērošanas kamerām. Ņemam vērā arī Valsts policijas viedokli,» atklāj Ģirts Veinbergs.

Izmantojot videokameras, ir iespējams ātrāk un efektīvāk atklāt pārkāpumus un saukt vainīgos pie likumā paredzētās atbildības. «Pateicoties jau uzstādītajām videokamerām, ir atklāta virkne likumpārkāpumu. Videokameras arī disciplinē cilvēkus. Novērots, ka vietās, kurās ir uzstādītas videokameras, situācija uzlabojas, attiecīgi arī cilvēki jūtas drošāk,» skaidro speciālists.

Talsu novadā uzstādītās kameras pārrauga pašvaldības policija. «Sabilē darbojas 18 videonovērošanas kameras, Stendē — 23, Talsu pilsētā — 25, Laucienes pagastā — septiņas, bet Lībagu pagastā — trīs. Nesen videonovērošanas kameras uzstādītas arī Pūņās,» atklāj Talsu novada pašvaldības policijas priekšnieks Māris Grīnvalds.

Pēc videonovērošanas tīklu ieviešanas pilsētās iespēju robežās videokameras uzstādīs arī tajos Talsu novada pagastu centros, kur to vēl nav, bet vajadzētu. «Turpināsim uzklausīt iedzīvotāju viedokļus un organizēt aptaujas. Pašvaldības policija sadarbībā ar pilsētu un pagastu vadītājiem izvērtēs vēlmes un iespējas, kopā ar IT un videonovērošanas speciālistiem aprēķināsim paredzamās izmaksas,» stāsta Ģirts Veinbergs.

Novadā izvietotās kameras darbojas 24 stundas diennaktī. Tām ir dažādas tehniskās iespējas — ir gan kameras, kas filmē 360 grādu rādiusā, gan šaurleņķa kameras, kā arī iekārtas, kas pat diennakts tumšajā laikā fiksē automašīnu numurus, gan tādas, kas ar iekārtās iebūvētu mikrofonu palīdzību dod iespēju ne tikai redzēt, bet arī dzirdēt notiekošo.

