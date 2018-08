Valdemārpilī renovēta pirmā daudzdzīvokļu māja 10.08.2018

Vakar, 7. augustā, Valdemārpilī, Parka ielā 3, tika svinīgi atklāta pirmā šajā pilsētā renovētā daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. Iedzīvotāji atzīst, ka izšķīrušies par šādu soli, jo mājā bijis auksti un ziemās saņemti iespaidīgi rēķini par siltumu. Tagad, piemēram, divistabu dzīvokļa iemītnieki līdzšinējo 100 eiro vietā par apkuri maksā vien 10 eiro. Projektā iesaistītie pauda cerību, ka šī māja būs kā paraugs un iedvesma arī citiem.

Projekts, kam piesaistīts Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums, realizēts no pagājušā gada 20. septembra līdz šī gada jūnijam. Nepieciešamie energoefektivitātes paaugstināšanas darbi iedzīvotājiem izmaksājuši 72 978,39 eiro (kopējā projekta summa ar Latvijas Attīstības finanšu institūcijas «ALTUM» atbalstu: 145 956,77 eiro).

Lai realizētu projektu, mājas iemītnieki nodibināja biedrību «Parks 3», un kopā ar apsaimniekotāju SIA «Adax 2» un «ALTUM» neatlaidīgi virzījās uz mērķa sasniegšanu.

Siltāk un lētāk

Daudzdzīvokļu mājas vecākā Biruta Jansone «Talsu Vēstīm» stāsta, ka par šādu soli izšķīrušies, jo ēkas pusē, kur ir vienistabas dzīvokļi, bija ļoti auksts. «Centāmies meklēt dažādus risinājumus, bet pie siltuma tā arī netikām. Spriedām: kaut kas ir jādara, lai situāciju mainītu, jo sapratām, ka sliktāk jau vairs nevar būt, bet tikai labāk. Vērsāmies pie SIA «Adax 2», kur mūs uzklausīja, tāpēc sākām ar viņiem sadarboties. Liels paldies viņiem! Jāteic, ka iedzīvotājiem vienoties savā starpā nebija grūti. Aizvadītā ziema ir pierādījusi, ka, pateicoties siltināšanas remontdarbiem, ir iespējams ietaupīt naudu. Ja pirms tam par apkuri (divistabu dzīvoklī) maksāju aptuveni 100 un vairāk eiro, tad aizvadītajā ziemā maksāju aptuveni 10 eiro (kaut gan uz to brīdi vēl nebija nosiltināti pamati, kas ir izdarīts tagad — red.). Esmu ļoti apmierināta. Šajā projektā ir vērts iesaistīties siltuma un izmaksu dēļ. Pie tam — esam neatkarīgi, saimnieki paši sev. Cik lielu siltumu gribam, tik ar radiatoru savā dzīvoklī to varam regulēt, siltais ūdens ir visu gadu,» dalās B. Jansone.

SIA «Adax 2» aprēķinājis, ka, ja mājas iedzīvotāji pirms renovācijas par enerģiju maksājuši vidēji 909 eiro mēnesī, tagad šī summa būs teju trīs reizes mazāka — aptuveni 329 eiro mēnesī. Ņemot vērā ikmēneša aizdevuma atmaksu, kas iedzīvotājiem sastāda 484 eiro, reālais ietaupījums ir aptuveni 95 eiro.

SIA «Adax 2» valdes priekšsēdētājs Aivars Maķevics sacīja, ka šāda projekta realizācija prasa daudzu iesaistīto līdzdalību un atbalstu — bankas, pašvaldības, valsts un, protams, mājas iedzīvotāju. «Kad tas viss aiziet vienā saskanīgā ķēdē, ir rezultāts! Dzīves kvalitāte mājas iekšpusē ļauj to izjust vislabāk. Novēlu iedzīvotājiem iemācīties darboties ar aparatūru, kas ir uzstādīta. Būs vēl daudz jautājumu, jo mūsu pieredze rāda, ka paiet aptuveni viens, divi gadi, kamēr cilvēki izprot iespējas, ko sniedz jaunā sistēma,» skaidroja A. Maķevics.

Paraugs citiem

Mājas iemītniekus apsveikt bija ieradušies daudzi. Tajā skaitā Latvijas Attīstības finanšu institūcijas «ALTUM» energoefektivitātes programmu departamenta vadītājs Ingus Salmiņš. «Izjūta ir kā izlaidumā pirms labākas un skaistākas dzīves. Jūs sarunās ar kaimiņiem turpmākajos gados varēsiet salīdzināt ieguvumus, ko sniedz renovēta māja. Stipri, pārliecināti un spēcīgi cilvēki rodas sakārtotā vidē, tāpēc prieks, ka jūs to esat paveikuši!» sacīja I. Salmiņš.

Klātesošos uzrunāt bija ieradies arī «Swedbank» biznesa klientu apkalpošanas speciālists Kaspars Kalniņš (starp citu, valdemārpilnieks — red.), kurš priecājās par cilvēku drosmi un spēju apvienoties. «Man šķiet, ka pieņemt šādu lēmumu un doties nezināmajā ir pats grūtākais. Projekts ir noslēdzies ļoti veiksmīgi. Šajā energoefektivitātes kārtā šī bija viena no pirmajām mājām Latvijā, ko finansējām,» atklāja K. Kalniņš.

Paust savu prieku bija ieradies arī Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes komunālās daļas pārstāvis Gunārs Indriksons: «Teikšu atklāti — kad sākās jezga ap šo māju, biju ļoti skeptisks, jo es pazīstu iedzīvotājus Valdemārpilī, un tāpēc domāju, ka tas neizdosies. Bet Biruta bija neatlaidīga, un viss izdevās. Liels prieks, ka ir atjaunota pirmā māja, un jācer, ka ne pēdējā!»

Parka ielas 3 mājā ir 18 dzīvokļi: 12 vienistabas, trīs divistabu un trīs trīsistabu dzīvokļi. Būvdarbus ēkai veica SIA «Bergs būvserviss» un SIA «Adax 2». Projekta laikā tika atjaunotas lodžijas, ēkas apmales un cokoli, siltināta fasāde un gala sienas, kā arī pagraba pārsegumi un bēniņi, nomainīts jumta segums, logi dzīvokļos un kāpņu telpās, nomainītas ārdurvis, izveidota lokālās apkures sistēma, izbūvēti jauni apkures cauruļvadi un ierīkoti jauni sildķermeņi ar termoregulāciju, kā arī izbūvēta centralizētā siltā ūdens sagatavošanas sistēma.

