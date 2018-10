Valdemārpilī raženi aizvada tirgus lustes 17.10.2018

Mārīte Raks-Lasmane

marite@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

Sestdien, 13. oktobrī, dabai lutinot ļaudis ar ļoti siltu, saulainu un krāsām bagātu dienu, kā reiz iederējās tirgus lustes, kas notika Valdemārpilī. Kuplais tirgotāju un apmeklētāju skaits pierādīja, ka ļaudis grib sanākt kopā un baudīt ārpus ikdienas ierasto.

Ieradāmies tieši 10.00 un redzējām, ka daļa tirgotāju jau kaujas gatavībā, daži vēl cītīgi un koncentrēti izvietoja savas preces. Preču klāsts patīkami plašs: sākot ar ķiplokiem, sklandraušiem un mārtiņrozēm, beidzot ar rotām un adījumiem. Iedzīvotāji turpināja pieplūst, izrādot patīkamu interesi par tirgū pieejamo un uzsākot andelēšanos. Pasākuma organizētājas bija parūpējušās par ābolu izstādi un dekoriem, pašas saposušās ar krāšņiem rudens velšu vainagiem. Gaiss vibrē ar lapu un ābolu smaržu un silda ar smaidiem un sarunām.

Valdemārpilniece Dzidra

apņēmības pilna un ar smaidu sejā sacīja: «Jāapskatās vispirms, kas te ir! Noteikti kaut ko iegādāšos. Gan sev, gan, iespējams, kādai dāvanai. Šādi tirgi ir vajadzīgi, jo mums, senioriem, nav, kur aiziet. Būtu ļoti labi un ieteicami, ja tiktu rīkoti šādi un arī citāda veida pasākumi. Te var satikties ar paziņām, aprunāties, ļoti labi!»

Kārlis Ziediņš no Laidzes pagasta jau aptuveni desmit gadu no koka darina dažādus priekšmetus. Tā kā ikdienā viņam ir cits pamatdarbs, Kārlis ķēries pie plānošanas, lai attīstītu tieši amatniecības jomu, tajā skaitā produkcijas realizēšanu ārpus Latvijas. Viņš gribētu visu savu laiku veltīt tikai tam. «Tirgus ir vajadzīgs, lai iedzīvotāji varētu redzēt, ka ir cilvēki, kuri kaut ko dara, lai varētu iegādāties preces, kas ir radītas tepat, Latvijā, nevis Ķīnā. Es braucu uz tirgiem atpūsties, tas ir kā sava veida plezīrs pēc darba. Protams, vienmēr atrodas kāda persona, kas nenovērtē manu darbu, un atnāk, lai izliktu savas dusmas un negatīvās emocijas, bet liela daļa novērtē manu veikumu, un tas ir ļoti patīkami,» dalījās Kārlis.

Sastapām tirgū Avotu ģimeni no Kandavas, kuri lepojās ar pašdarinātām rotām no sudraba un vara. Sieva stāsta, ka viņi ar to nodarbojas jau 38 gadus, un prasmes tiek nodotas arī dzimtas turpinājumam. «Esam pensionāri, bet kā pašnodarbinātie realizējam savas rotas, šis ir kā sava veida vaļasprieks. Patīk vasarā doties uz tirgiem, komunicēt ar cilvēkiem. Rodas izjūta, ka nepaliec vecs!» smejot teica Avotu ģimenes kundze. Viņai arī laba atziņa: kamēr uz pasaules ir sievietes, tikmēr būs arī rotas.

Gaļinai Bekmanei no Dursupes ir zelta rokas. Pie viņas iespējams iegādāties dažādās tehnikās darinātas rotas, un ne tikai. Ar pērlītēm rotas tiek tapinātas jau kopš 2010. gada, mīļākā tehnika ir tamborēšana. Lai arī šis ir tikai pirmais gads, kad Gaļina savu preci piedāvā tirgos, viņa teic, ka sūdzēties nevar.

No Kandavas ieradušās dāmas

no biedrības «Anitas rokdarbi», kuras piedāvāja plaša sortimenta dziju, dažādus adījumus un truša ādas izstrādājumus. Inga no biedrības atklāja, ka viņas ļoti aktīvi piedalās dažādos tirgos, un darba ir pāri galvai. Valdemārpils kultūras dzīves organizētāja Sigita Līdaka priecājās, ka laikapstākļi ļoti lutināja pasākuma apmeklētājus. «Trāpījām labā datumā! Ir forši, ka cilvēkam tikai jāiznāk no mājām, un nav nekur jābrauc, lai apmeklētu pasākumu, iegādātos kādas preces, noskatītos teātra izrādi. Man ir prieks, ka te atbraukuši arī tādi tirgotāji, kuri pārsvarā piedalās lielajos tirgos. Mēs, protams, nekonkurējam ar lielajiem tirgiem, katram ir sava specifika. Domājam, ka nākamgad varētu rīkot amatnieku tirgu, meistardarbnīcas, ceru, ka tas izdosies, jo gribas atdzīvināt Valdemārpils pilsētiņu!» apņēmības pilna sacīja S. Līdaka. Paralēli tirgus lustēm 11.00 ļaudīm bija iespējams noskatīties Sabiles amatierteātra izrādi «Mucenieks un Muceniece», kas bija kupli apmeklēts. Arī bērniem bija, kur izpausties, piedaloties atrakcijā ar āboliem. «Man bija prieks redzēt apmierinātas un smaidīgas cilvēku sejas. Tas sniedz gandarījumu un motivāciju darboties!» pēc pasākuma pauda S. Līdaka.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Valdemārpils

Komentāri