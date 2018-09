Vairs nevajag jūgt bērīti, bet piesēst pie datora 04.09.2018

Trešdien, 29. augustā, Talsu novada pašvaldības administratīvajā centrā norisinājās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) organizēta digitālo prasmju darbnīca. Ar savu pieredzi, lai iedrošinātu arī citus izmantot e-pakalpojumus, dalījās mūziķe Māra Upmane-Holšteine un aktieris Mārtiņš Vilsons, savukārt praktiskus padomus par e-pakalpojumu iespējām sniedza digitālo aģentu mācību vadītāja Brigita Lazdiņa.

Pateicoties mūsdienu tehnoloģijām, valsts šodien cilvēkiem piedāvā vairāk iespēju nekā jebkad iepriekš. Jau pašlaik portālā «Latvija.lv» ir pieejami vairāk nekā 600 valsts un pašvaldību e-pakalpojumu, kas atvieglo ikdienu. «Pats e-pakalpojumus lietoju jau sen, un man tas ļoti atvieglo ikdienas dzīvi. Kā viss tika kārtots agrāk? Iejūdzi bērīti un nobrauci uz miestu pie varas iestādēm kārtot papīrus. Nebija jau citu variantu. Tagad to visu var izdarīt, neizkāpjot no gultas. Patiesībā forši! Man ir liels prieks, ka ar brāli nopirkām tētim datoru, kad viņš aizgāja pensijā (tagad viņam ir 86 gadi). Viņš vienu pēc otra raksta memuārus, mācību līdzekļus, dokumentē dzimtas vēsturi un arī lieto e-pakalpojumus. Viņš nav no tiem, kurš stāv «Latvijas Pasta» rindā, lai apmaksātu vienu kvīti. Ar mammu ir biščiņ grūtāk, viņai vēl ir bail, bet domāju, ka pielauzīsim arī viņu,» ar savu pieredzi dalījās televīzijas personība, pasākuma vadītājs Juris Šteinbergs.

Pēc VARAM publisko pakalpojumu departamenta direktora Jāņa Glazkova un Talsu novada domes priekšsēdētāja Daiņa Karola oficiālajām uzrunām par e-pakalpojumiem Talsu novada pašvaldībā savu vērtējumu sniedza Talsu novada pašvaldības kancelejas vadītāja Mārīte Indriksone, to salīdzinot ar maza bērniņa līmeni. «Šis pasākums mums būs stimuls plašākai e-pakalpojumu lietošanai, priekšā noteikti vēl mērojams ceļš,» sacīja M. Indriksone.

Dalīšanās pieredzē

Lai iedvesmotu iedzīvotājus plašāk izmantot e-pakalpojumus, ar savu pieredzi, veiksmēm un neveiksmēm dalījās slavenības. Galu galā nav nozīmes, vai esi populārs vai ne, mums visiem jāizmanto e-pakalpojumu sniegtās iespējas.

«Esmu ne tikai mūziķe, bet arī mamma diviem maziem bērniem. Tā kā ikdienā esmu ļoti noslogota, man ir svarīgi dzīves situācijas risināt sev ērtā laikā un vietā. Mana ikdiena ir ļoti spontāna, un bieži vien visu neizdodas saplānot, kā nākas. Tāpēc ērta pieejamība e-pakalpojumiem man ir ļoti būtiska. Esmu arī «zaļi» domājošs cilvēks, tāpēc patīk, ja ir iespējams lieki neizmantot papīru vai jelkādus citus resursus, kopīgi radot iespēju, ka Latvija būs viena no zaļākajām valstīm pasaulē arī nākamos simts gadus.

Jāatzīst, ka pirmajā reizē, kad iegāju «Latvija.lv» portālā, nebiju tik smaidīga un saucu palīgā vīru, jo neko nesapratu. Pirmā reize var būt sarežģīta, bet ar katru nākamo kļūsti aizvien smaidīgāks. Viss ir mīļš, kas pazīstams, viss grūtais — svešs, vai ne? Gribētu visus mudināt nenobīties no pirmās reizes, jo pēc tam tiešām secināsiet, ka dzīve ir daudzkārt atvieglota. Arī jaunajām ģimenēm pieejami ļoti daudzi pakalpojumi, tajā skaitā pabalsta pieteikšana, dzīvesvietas deklarēšana, zinām arī leģendārās rindas uz bērnudārziem… Kad man bija pirmais bērniņš, vēl nelietoju e-pakalpojumus, un ar ratiem devos stāvēt garajās rindās. Un visiem ir zināms, ka mazulim nav vajadzīgs lieki uzturēties starp daudziem svešiem cilvēkiem ar iespējamiem dažādiem baciļiem un vīrusiem. Man ir prieks, ka tagad varu izvairīties no šīm rindām. Gribu mums visiem novēlēt vairāk laika savām ģimenēm un brīvā laika pozitīvajām aktivitātēm!» ar smaidu stāstīja M. Upmane-Holšteine.

Par to, ka vecums nav šķērslis, lai izmantotu e-pakalpojumus, skaidroja aktieris M. Vilsons. «Ja pirms 20 gadiem mēs jutāmies kā sešdesmitgadīgi, tad šodien mums jājūtas kā četrdesmitgadīgiem! Kāpēc? Jo dzīve iet uz priekšu! Esmu pensijas vecumā, man ir 63 gadi, turklāt — politiski represētais. Pat nezinu, no cik gadu vecuma vīrieši var doties pensijā, un biju ļoti izbrīnīts, kad saņēmu pensiju. To uztveru kā atbalstu, lai varu samaksāt īri. Man ne pārāk patīk cilvēki, izņemot teātri, kur nevienu neredzu, jo acīs spīd gaismas, un esmu kopā tikai ar kolēģiem. Bet tā jau es, piedodiet, ļoti mīlu cilvēkus. Un, ja jūs negribat nekur iet vai tas sagādā grūtības, tad ir ļoti vienkāršs risinājums — apsēdieties mājās dīvānā, ieejiet interneta «lapiņā» un visu izdariet! Tā tikai liekas, ka dators ir kāds briesmīgs instruments, ko nekad neapgūšu; štrunts ar visu! Jā, sākumā būs grūti, bet ar katru nākamo reizi būs daudz vieglāk!» solīja aktieris.

Praktiskās zināšanas

Lai sniegtu nelielu ieskatu e-pakalpojumu klāstā un sniegtu padomus, kā to darīt, nākamajā pasākuma daļā uzstājās digitālo aģentu mācību vadītāja B. Lazdiņa. Viņa skaidroja, kāda veida e-pakalpojumi pieejami, kur un ko atrast un kas nepieciešams, lai varētu droši identificēties ar e-parakstu, kas jāzina par eID karšu izmantošanu. Tāpat tika sniegti padomi noskaidrot, vai darba devējs par tevi maksā nodokļus, izmantot mobilo aplikāciju «Attaisnotie izdevumi», kas būtiski palīdz, aizpildot ikgadējo deklarāciju, pieteikties Eiropas veselības apdrošināšanas kartei, ko iespējams izdarīt bez maksas un tā ir garantija nelaimes gadījumiem ceļojumu laikā Eiropas Savienības valstīs, kā arī citi padomi.

Noslēdzošajā daļā klātesošajiem bija iespējams piedalīties divos konkursos, kur tika pārbaudītas apmeklētāju zināšanas. Katrā kārtā bija deviņi jautājumi par lietām, kas tika stāstītas pasākuma laikā.

«Talsu Vēstis» novēroja, ka uz pasākumu bija ieradušies dažāda vecuma un dzimuma cilvēki, kāds arī veica piezīmes bloknotā, lai piefiksētu sniegto informāciju. Noslēgumā interesenti, kuriem bija papildu jautājumi, varēja vērsties pie B. Lazdiņas vai kāda no VARAM pārstāvjiem.

