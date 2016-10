Vairākums deputātu neatbalsta neatkarīga audita veikšanu SIA «Talsu namsaimnieks» 18.10.2016

Ceturtdien, 13. oktobrī, deputāti Talsu novada domes sēdes kārtībā nolēma pievienot jautājumu par neatkarīgas revīzijas veikšanu SIA «Talsu namsaimnieks» piecu deputātu pieprasījuma dēļ. Vairākums deputātu neatbalstīja šo priekšlikumu, tā vietā balsojot par audita rīkošanu, kuru veiks vairāki Talsu novada pašvaldības un pagastu pārvalžu darbinieki.

Talsu novada pašvaldībā 7. oktobrī saņemts Talsu novada domes deputātu Daiņa Karola (Zaļo un zemnieku savienība), Ilzes Indriksones (««Visu Latvijai!» — «Tēvzemei un Brīvībai»/ LNNK»), Miervalža Krotova (Zaļo un zemnieku savienība), Sandras Pētersones (Reformu partija) un Gundara Sebra (««Visu Latvijai!» — «Tēvzemei un Brīvībai»/ LNNK») pieprasījums (3. oktobris), kurā domes deputāti lūdz 13. oktobrī kārtējā domes sēdes darba kārtībā iekļaut jautājumu «Par neatkarīgas revīzijas veikšanu SIA «Talsu namsaimnieks»».

Kādēļ novada komisiju audits?

Lēmumā norādīts, ka Talsu novada domes 2015. gada 28. decembra lēmuma Nr. 578 «Talsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība» 15. punkts nosaka, ka pašvaldības auditors, zvērinātu revidentu auditorfirma atbilstoši domes priekšsēdētāja dotam uzdevumam kontrolē kapitālsabiedrību darbību savas kompetences ietvaros, veicot plānotās, tematiskās un ārkārtas pārbaudes. Par katru veikto pārbaudi revidents sagatavo ziņojumu, ar kuru iepazīstina domes priekšsēdētāju, kapitāla daļu turētāja pārstāvi un dalībnieku sapulci.

Talsu novada domes priekšsēdētājs Aivars Lācarus («Talsu novada attīstībai») ar šī gada 11. oktobra rīkojumu izveidojis audita veikšanas komisiju un uzdevis komisijām līdz nākamā gada 31. janvārim veikt SIA «Talsu namsaimnieks» šādas audita pārbaudes — materiālu un darbaspēka resursu izlietojums dzīvojamo māju remontos pēc dokumentiem un faktiski, kalkulāciju atbilstība faktiskajiem izdevumiem pļaušanas un sētnieku pakalpojumiem, malkas sagatavošana (pašu spēkiem vai ārpakalpojums) un atalgojuma sistēma uzņēmumā. Komisijas sastāvēs no vairākiem Talsu novada pašvaldības un pagastu pārvalžu darbiniekiem. Audita komisijām noteiktie uzdevumi jāveic par laika periodu no pagājušā gada 1. janvāra līdz šī gada 30. septembrim.

A. Lācarus rīkojumu izdevis, pamatojoties uz SIA «Talsu namsaimnieks» Talsu novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja, domes priekšsēdētāja 1. vietnieka Normunda Tropiņa («Vienotība») 11. oktobra iesniegumu un SIA «Talsu namsaimnieks» valdes 10. oktobra iesniegumu, kā arī saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. pantu un augstāk minēto Talsu novada domes 2015. gada 28. decembra lēmumu.

Komisiju sastāvs

«Runājot ar jauno valdi, viņi veikuši savus secinājumus, tāpēc vērsās pie manis ar iesniegumu, ka būtu nepieciešams organizēt komandu, kas attiecīgās jomās varētu veikt pārbaudi. Vērsos pie domes priekšsēdētāja ar lūgumu to organizēt. Viņš sagatavojis rīkojumu, lai uzsāktu padziļinātu vērtēšanu. Iepazinos ar piecu deputātu iesniegumu par ārēja audita veikšanu, bet uzskatu, ka pirms tāda lēmuma pieņemšanas nepieciešams veikt pārbaudi pašiem, lai saprastu, kāda ir situācija un kādus secinājumus mums veikt. Jāņem vērā, ka ārējs audits maksā ļoti dārgi, tāpēc uzskatu, ka ir loģiski piesaistīt pašvaldības darbiniekus, dažādus speciālistus savās jomās, kuri varētu vērtēt vairākas sfēras, it sevišķi, par kurām visvairāk apkārt klīst ļaužu runas un kuras tiek minētas dažādos rakstos, kur vienu otru nosauc par zagli un blēdi. Man tas nav pieņemami, jo tam nav neviena pierādījuma, vismaz es tādus neesmu redzējis. Vispirms tiekam skaidrībā, kas notiek, un tad varam vērsties attiecīgās institūcijās, ja būs nepieciešams. Aicinu balsot par variantu, atbalstot domes priekšsēdētāja rīkojumu,» sacīja N. Tropiņš.

Deputāts D. Karols vaicāja par izvirzīto četru komisiju locekļu pieredzi auditu veikšanā, uz ko atbildēja A. Lācarus: «Visu komisiju vadītājs Guntis Špors ir mūsu auditors, nevienam nav lielākas pieredzes, jo tas ir viņa tiešais profesionālais pienākums. Pārējie darbinieki ir vai nu profesionāļi, vai nu piedalījušies dažādu pārbaužu veikšanā. Piemēram, lai veiktu auditu «Materiālu un darbaspēka resursu izlietojums dzīvojamo māju remontos pēc dokumentiem un faktiski» komisijas sastāvā viena no loceklēm ir Ingrida Bleikša, kurai ir šāda pieredze, arī Andrejs Aveniņš ir speciālists. Grāmatvedības speciāliste, kas ir mūsu finanšu nodaļas vadītāja vietniece Aija Tihovska. Piesaistīts arī Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes vadītājs Zigmunds Brunavs, kuram ir pieredze par to, kā uzturēt un sakopt attiecīgu teritoriju. Protams, te ir arī Kristaps Ūdris, kurš ir speciālists komunālajā nodaļā. Saistībā ar atalgojumu sistēmu, te ir, manuprāt, speciālisti, kuri var visu ļoti labi izvērtēt — finanšu nodaļas vadītāja Ilze Lagzdiņa un juridiskās nodaļas personāla daļas vadītāja Zeltīte Dūrīte. Tas, ko varu piebilst, — mēs nenorobežojamies no esošās situācijas. Sadaloties četrās grupās, iespējams strādāt ātrāk un līdz ar to varam ātrāk iegūt rezultātus un novērst problēmas. Pie tam — finansiāls ietaupījums. Summas dažiem auditiem ir pat astronomiskas. Šajā gadījumā tiem būtu jābūt kā SIA «Talsu namsaimnieks» izdevumiem. Vai būtu godīgi uzņēmumam apmaksāt auditu, kas būtu pieprasīts no mūsu puses? Rezultātā iedzīvotājiem paaugstinātos pakalpojumu cenas,» skaidroja A. Lācarus.

Diskusijas par neatkarīgu auditu

«Aicinu atbalstīt variantu par neatkarīga audita veikšanu, jo tikai tādā veidā tas iespējams, lai iegūtu pilnīgu skaidrību, vai viss ir kārtībā un vai minējumi, kas izskanējuši apkārt, apstiprinās vai ne,» sacīja D. Karols. «Arī es aicinu atbalstīt pirmo variantu lēmumprojektā, proti, neatkarīga audita veikšanu. Pamatojumam izmantošu salīdzinājumu ar otro variantu — rīkojumā noteiktās izpētāmās darbības jomas, manuprāt, ir tikai neliela daļa no uzņēmuma darbības kopuma. Esmu pārliecināta, ka rīkojums nenosaka auditējamo uzdevumus un mērķus. Uz kādiem jautājumiem atbildēs šis audits? Piemēram, ja runājam par pakalpojumu sistēmu uzņēmumā — vai sistēma ir, vai tā darbojas atbilstoši nolikumam, ārējiem normatīvajiem dokumentiem, vai to salīdzinām ar citām kapitālsabiedrībām? Vai darba resursi ir pietiekami vai to ir par daudz? Arī jautājums, kas iekļauts rīkojumā — malkas sagatavošana pašu spēkiem vai ārpakalpojums. Pieņemsim, pašu spēkiem, bet ko šāda atbilde sniedz? Kāds ir mērķis, kāpēc to darām? Nezinu, kā jums, pārējiem, bet man šobrīd absolūti nav skaidrs, kas notiek SIA «Talsu namsaimnieks»! Acīmredzot ir daļa deputātu, kuri zina, par ko runā un ko ar to domā, bet man šādas saprašanas nav. Tāpēc esmu par to, ka ir jāveic neatkarīga revīzija. Protams, tai būs jāsniedz uzdevumi un mērķi no kapitāldaļu turētāja puses, bet šajā gadījumā mums ir iespēja to visu darīt. Runājot vēl par rīkojumu — visām komisijām ir viens priekšsēdētājs Guntis Špors. Ja pareizi saprotu, viņš arī būs tas, kurš gatavos visus ziņojumus. Iedomājieties, četri ziņojumi! Pa kuru laiku? Par komisijas locekļiem — es patiešām uzskatu, ka šis darbs ir jāveic profesionāļiem un šo komisiju ziņojumiem jābūt profesionāliem, tie nedrīkst būt subjektīvi. Kā var būt profesionāls viedoklis cilvēkiem, kuri, iespējams, īsti nezinās, kādus jautājumus uzdot, dodoties uz uzņēmumu, lai veiktu revīziju. Vai viņi zinās, ko jautāt? Vai būs sagatavojušies revīzijai? Vai arī tas būs subjektīvs viedoklis? Un tas ir jautājums, uz kuru jāatbild. Runājot par praktisko daļu — kā šis audits noritēs? SIA «Talsu namsaimnieks» jāturpina strādāt, bet tuvojas gada noslēguma pārskati, gada revīzijas. Jautājums ir par profesionālo darbību. Vēlreiz uzsveru, ka aicinu atbalstīt neatkarīga audita veikšanu, piesaistot profesionāļus savā jomā, kas zina un prot to darīt,» viedokli pauda S. Pētersone.

«Kas notiek SIA «Talsu namsaimnieks»? Uzņēmums joprojām strādā, un visas darbības notiek kā līdz šim. Iespēja uzdot jautājumus uzņēmumam ir katru reizi, kad viņi ierodas pie mums ar gada ceturkšņu atskaitēm par paveikto. Izkrita vien jūlija atskaite. Nevarētu teikt, ka nevienam nav skaidrības par to, kas notiek uzņēmumā. Ja kādam tādas ir, aicinu griezties pie manis ar jautājumiem jebkurā laikā. Nevaru gan atcerēties kaut reizi, kad kāds no jums būtu griezies pie manis ar jautājumu par to, kas notiek SIA «Talsu namsaimnieks». Vērsieties pie manis! Runājot par notiekošo un peripetijām ap attiecīgo rakstu, esmu tikpat gudrs kā jūs. Klausoties uzņēmuma atskaitēs, nevienam nevarēja ienākt prātā kas tāds,» sacīja N. Tropiņš.

«Man ir pārdomas, jo, cik saprotu, šīs komisijas jau divas dienas strādā. Komisijas nodibinātas, rīkojums izdots un «vilciens jau iet». Man šķiet, ka šim jautājumam jāpieliek punkts, jo mums jābūt pilnīgai skaidrībai par to, vai mēs gūsim visas atbildes no mūsu profesionāļiem? Es personīgi domāju, ka mums vajadzētu izšķirties par neatkarīga audita piesaisti. Vienīgais, kāpēc varētu piekrist otram variantam, ja komisijas mērķtiecīgi strādā pie problēmu loka aptveršanas un sagatavo uzdevumus neatkarīgam auditam, jo arī tas būs jādara,» teica deputāts Vilnis Pūcītis (Vienotība).

«Gribētu kolēģiem atgādināt, ka, ja pareizi atceros, pakalpojumi, ko pašvaldība apmaksājusi SIA «Talsu namsaimnieks», ir vairāk nekā viens miljons eiro. Tas, uz ko domes priekšsēdētājs vērš uzmanību, ir, piemēram, «Materiālu un darbaspēka resursu izlietojums dzīvojamo māju remontos pēc dokumentiem un faktiski». Kāpēc mēs vispār nerunājam par to finansējuma apjomu, kas attiecas uz pašvaldības iestādēm? Šeit ir šauri nodefinēts uzdevums. Domāju, ka jāpieņem konceptuāli pareizs lēmums un reiz jāpieliek punkts šim jautājumam, jābūt pilnai skaidrībai. Tas tikai atbilstu labas pārvaldības principiem un noņemtu jebkuras aizdomas no jebkuriem jautājumiem un varētu skaidri atbildēt. Kāpēc mēs šobrīd mēģinām mudžināt kaut kādus variantus, skatīties, kas un kā būs. Pieņemam lēmumu! Veicam šo revīziju un visiem viss būs skaidrs! Runājot par finansēm — dārgi, jā, bet ir skaidrība. Par to mēs varētu runāt daudz un dikti. Cik daudz mēs iztērējam naudu tādiem pasākumiem, kuriem vērtība ir nulle? Šeit mēs iegūtu skaidrību sev un nestu skaidru vēstījumu saviem cilvēkiem, kāda ir situācija un ko mēs darīsim turpmāk. Tā ir milzīga izšķiršanās, bet, no otras puses, tas ir pavisam vienkārši,» mudināja S. Pētersone.

Par neatkarīga audita veikšanu nobalsoja I. Indriksone, S. Pētersone, G. Sebris, V. Pūcītis, M. Krotovs un D. Karols. Pārējie deputāti nolēma atbalstīt Talsu novada domes priekšsēdētāja 11. oktobra rīkojumu.

