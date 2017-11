Vai torņa pulksteņi turpinās skanēt? Iedzīvotāji rosina atcelt stundu zvanīšanu Talsu Baznīckalnā 28.11.2017

Pagājuši trīs mēneši, kopš Talsu evaņģēliski luteriskās baznīcas tornī stundas iezvana dievnama 450. jubilejai par godu atjaunotie pulksteņi. Daļa tuvējā apkārtnē mītošo un strādājošo ar jaunajām vecpilsētas skaņām nav mierā, tāpēc vērsušies Talsu novada pašvaldībā ar iesniegumu, kurā lūdz «noteikt Talsu evaņģēliski luteriskās baznīcas zvanu zvanīšanas ikdienā pilnīgu atcelšanu». Draudze jau lēmusi par zvanīšanas reižu skaita un skaļuma samazināšanu, un šobrīd norit darbi pie elektronisko zvanu tembra maiņas, lai tas būtu ausīm tīkamāks. Arī pašvaldība aicina abas puses rast kompromisu.

Stundu iezvanīšana

Talsos nav jaunums — 19. gadsimta pirmajā pusē luterāņu baznīcas tornī uzstādīts pulkstenis, un pilsēta tolaik pat maksājusi algu pērminderim, kurš atbildējis par zvanīšanu. Pagājušā gadsimta 50. gados pulkstenis pārstājis darboties. Pirms četriem gadiem, soli pa solim sakopjot Baznīckalnu, Talsu evaņģēliski luteriskajā draudzē radusies iecere laikrāžus atjaunot pēc vēsturisko fotogrāfiju parauga. Divus gadus vākti ziedojumi, rīkoti labdarības koncerti, un mērķim izdevies savākt nepieciešamo summu — nepilnus 30 tūkstošus eiro. Šā gada 20. augustā, kad baznīca atzīmēja 450. jubileju, no torņa atkal atskanēja zvanu skaņa. Tiesa gan — elektroniski radīta.

Neilgi pēc pulksteņa svinīgās atklāšanas pie draudzes priekšnieka Aināra Lūka vērsusies Lielās ielas iedzīvotāja Maija Ciekale, norādot, ka stundu zvanīšana esot ļoti skaļa un traucējot apkārtnes iedzīvotāju mieru. Pēc sarunas zvanīšanas sākums pārcelts no 7.00 uz 9.00, bet skaļums samazināts no 100 uz 75 procentiem. Tomēr tuvākās apkārtnes iedzīvotājus izmaiņas nav apmierinājušas, un tapis iesniegums pašvaldībai, kurā prasīts zvanīšanu ikdienā atcelt pavisam. To parakstījuši 84 cilvēki, galvenokārt — Lielās ielas iedzīvotāji un tur strādājošie.

Iesnieguma pamatojumā rakstīts, ka skaņa ir «skaļa, nepatīkama, elektroniska, pat biedējoša», esot skaņu viļņa ceļā, «trieciens pa ausīm var izraisīt pat sāpīgas sajūtas». Iesniegumā uzsvērts, ka visvairāk no skaņas cieš mazi bērni un zīdaiņi, arī pastaigas pa Talsu ezera promenādi jaunajiem vecākiem ar bērnu ratiņiem tagad esot traucētas. Kā riska grupas minēti arī skolēni ar koncentrēšanās problēmām, cilvēki, kuriem ikdienā ir atbildīgs darbs, cilvēki ar garīgās veselības problēmām, kā arī vecāka gadagājuma ļaudis. Regulāra zvanīšana «liek pievērst uzmanību laikam un kārtējai paritējušai stundai, kas rada papildu stresu par laika ritumu».

Pagājušajā nedēļā,

12. novembrī, Talsu novada pašvaldībā tikās neliela daļa iedzīvotāju, kuri parakstījuši iesniegumu, Talsu evaņģēliski luteriskās draudzes priekšnieks Ainārs Lūks un mācītājs Māris Ludviks, kā arī pašvaldības pārstāvji — domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis, izpilddirektors Modris Jaunvalks un Talsu pilsētas pārvaldnieks Normunds Strēlnieks. Kaut arī iesniegumu parakstījis Raitis Treiģis, tikšanās laikā atzina, ka viņa loma galvenokārt bijusi nogādāt dokumentu pašvaldībā. Viskategoriskāko viedokli pauda Lielās ielas iedzīvotāji Maija Ciekale un Gints Spole, kuri tiešā veidā izjūt skaņas ietekmi uz maziem bērniem, kuri aug ģimenē. Diskusijas laikā viņi palika pie sava, proti, ka stundu zvanīšana ikdienā nav pieļaujama.

E. Zelderis skaidroja, ka pašvaldības iespējas iejaukties situācijas risināšanā esot ierobežotas. Tā kā troksnis netiek radīts diennakts klusajā laikā un nepārsniedz likumā noteiktos decibelu «griestus», jebkuras domstarpības risināmas sarunu ceļā. Pašvaldība tajās uzņēmusies starpnieka lomu. «Mēs neesam vienaldzīgi, aicinām uz sarunu un rosinām rast risinājumu. Saprotu abas puses. Vairumam iedzīvotāju, kuri dzīvo tālāk no baznīcas, pulksteņu skaņas šķiet skaistas, no tūrisma viedokļa tām ir pievienotā vērtība. Tomēr cilvēki, kuri dzīvo tiešā tuvumā, ir pieraduši pie klusuma, un viņu neapmierinātību nevar ignorēt,» sacīja domes priekšsēdētājs. Viņš rosināja rast kompromisu, kā iespējamos risinājumus minot skaļuma samazināšanu, zvanīšanas reižu skaita pārskatīšanu un zvanīšanas grafika dažādošanu ziemas un vasaras, proti, tūrisma sezonā. Vienlaikus izskanēja atgādinājums, ka pilnīgs klusums, dzīvojot pilsētas centrā, visticamāk, nebūs iespējams.

Klātesošie vairākkārt vaicāja,

kāds bijis pulksteņu atjaunošanas mērķis, ņemot vērā, ka mūsdienās to praktiskais pielietojums, proti, laika rādīšana, kļuvis otršķirīgs. Draudzes priekšnieks Ainārs Lūks skaidroja, ka baznīcas nolūks bijis atjaunot torņa vēsturisko veidolu un piešķirt pilsētai tādu pat šarmu, kāds ir neskaitāmām vecpilsētām gan Eiropā, gan Latvijā. «Nekad neesam vēlējušies nostāties pret iedzīvotājiem! Baznīca ir atvērta visiem, mēs meklējam veidus, kā nākt pretim. Esmu bijis daudzās Eiropas pilsētās, neviena nav bez torņa zvaniem. Pat mazā franču ciematiņā pulkstenis sāk zvanīt jau sešos no rīta. Stundu zvanīšana notiek arī tepat, Kuldīgā. Ideja atjaunot mūsu baznīcas pulksteni radās, jo sapratām, ka tornis neizskatās pievilcīgs ne pilsētas iedzīvotājiem, ne tūristiem. Daudzi cilvēki teikuši, ka ar pulksteņa skaņām Talsiem atgriezusies dvēsele, dzīvība, sirdsapziņa. Mums nebija nekādu slēptu nodomu traucēt iedzīvotājiem!» apliecināja A. Lūks.

Apzinoties, ka jaunā pulksteņa elektroniski radītās skaņas atšķiras no vēsturiskajām zvanu skaņām, draudzes priekšnieks solīja, ka šomēnes tās tikšot pārveidotas. Arī skaļrunis, kas vērsts centra virzienā, tikšot novietots citā leņķī, lai skaņa ietu pāri tuvējiem dzīvojamiem namiem. Pilnīgu zvanu apklusināšanu A. Lūks nesolīja: «Nevēlamies atteikties no tā, ko esam paveikuši.» Arī pašvaldības pārstāvji rosināja atstāt diskusiju atvērtu un, ja nepieciešams, pēc izmaiņu ieviešanas tikties atkal.

