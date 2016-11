Vai Stendes kalns nogrims kā teiksmaina pils? Un vai skola pastāvēs vēl 100 gadu? 07.11.2016

1. novembra pievakarē Stendes tautas nama zālē notika iedzīvotāju sapulce. Tajā stendenieki un viesi atskatījās uz šajā un iepriekšējā gadā pilsētā paveikto, iepazinās ar tuvāko gadu nākotnes iecerēm, kā arī pārrunāja sapulces dalībniekus interesējošus jautājumus.

Tikšanās sākumā Stendes pilsētas pārvaldes vadītājs Andis Āboliņš citēja amerikāņu rakstnieka Dena Brauna teikto: «Iespējams ir pilnīgi viss, arī neiespējamais. Tikai tas prasa nedaudz vairāk laika!» Šķiet, ka apliecinājums šiem vārdiem rodams pēdējos gados Stendē paveiktajā un tie paturami prātā, arī raugoties nākotnē. Par padarīto esam rakstījuši iepriekš, tāpēc šoreiz ieskicēšu turpmākajiem gadiem izvirzītās prioritātes. Ja Talsu novada pašvaldības «prioritāšu naudas» apmērs Stendes pilsētai nesamazināsies, nākamgad iecerēts veikt Stendes pamatskolas mūzikas klases kosmētisko remontu, ierīkot skolas ēkai zibens novadīšanas sistēmu un veikt Stendes pirmsskolas izglītības iestādes «Saulīte» sanitārā mezgla kosmētisko remontu. 2018. gadā bērnudārzā paredzēta vārtu nomaiņa un jaunu āra rotaļu iekārtu uzstādīšana, Stendes tautas nama skatuves pārbūve (šobrīd tā ir krietni par zemu, ko sevišķi var izjust, ja uzstājas bērni) un iekšējo skatuves aizkaru nomaiņa. Savukārt 2019. un 2020. gadā Stendē plānots jaunatnes iniciatīvu centra telpu kosmētiskais remonts un pirmsskolas izglītības iestādes «Saulīte» teritorijas nožogojuma pārbūve. Piesaistot projektu konkursos pieejamos līdzekļus, iecerēta arī Kasparu ielas seguma maiņa un sporta un atpūtas laukuma izveide bērniem un pieaugušajiem. Protams, arī stendenieki vēlas paveikt ko īpašu, tuvojoties Latvijas simtgadei, proti — izveidot Stendē rododendru dārzu, darbus sākot nākamā gada Lielajā talkā un pa visiem sarūpējot vismaz 100 rododendru stādu.

Jautājumu sadaļā

kāds stendenieks bija kritiski noskaņots pret to, ka Stendē nav atkritumu izgāztuves. Cits piebilda, ka atkritumu utilizēšana maksājot dārgi. «Mūsu pilsēta ir gana maza — tikai 4,5 kvadrātkilometri! Nedomāju, ka Stendē būtu vajadzīga izgāztuve, ja ir pieejams atkritumu poligons «Janvāri» un atkritumus var vest uz turieni,» norādīja A. Āboliņš. Viņš atgādināja, ka šajā jomā jāvadās pēc saistošajiem noteikumiem, un nosauca, kādus atkritumus uz poligonu var vest bez maksas: kartonu, tetrapakas, makulatūru, logu stiklus, pudeļu stiklus, plastmasas izstrādājumus, sadzīves elektroniku un metāllūžņus. Izcenojumus citu atkritumu nodošanai varot atrast internetā.

Radās jautājums arī par Stendes industriālo parku — vai tā izveide virzās uz priekšu. Talsu novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Jolanta Skujeniece paskaidroja: «Situācija ir tāda — par šo naudu, par kuru ir plānots attīstīt arī Stendes industriālo parku, vispirms tiks attīstīts tirgus Talsos. Jau tiek izstrādāts tehniskais projekts un nākamā gada pavasarī vai vasaras sākumā plānots uzsākt būvdarbus Talsu tirgus teritorijā. Kad tiksim skaidrībā ar visiem tirgus projektēšanas darbiem un arī zināsim, cik izmaksās būvdarbi, domāsim par nākamo projektu. Vai tas būs Stendes industriālais parks, šobrīd nevaru atbildēt. Izpēte ir veikta, plānā šis projekts ir, bet viss ir atkarīgs no tā, cik liela interese būs no investoriem. Negaidām tāpat vien, kurš atnāks. Man rokās ir sagatavots buklets, kas tiek ņemts līdzi uz izstādēm. Sadarbojoties ar Talsu novada un kaimiņnovadu uzņēmējiem, mēs popularizējam šo ideju un meklējam investorus, kas varētu nākt industriālajā parkā, jo tikai tad, ja ir uzņēmēji, šis parks var strādāt. Ja uzņēmēju nav, nav arī jēgas šo projektu attīstīt.»

Kāda stendeniece interesējās par tirgošanās vietas izveidi Stendē — par to tiekot runāts gadiem ilgi. «Pensionāri un citi iedzīvotāji savus produktus pašlaik tirgo ielas malā, pie veikaliem, bet bija jau sen paredzēts tādu vietu izveidot — ar nojumīti, kā ir Sabilē un citur. Nevaram sagaidīt,» sacīja sieviete. A. Āboliņš paskaidroja, ka tirgus laukuma izveide Stendē tiek plānota, diemžēl pagaidām nav iespējams pateikt, kad to būs iespējams paveikt. LEADER projektu programmā esot iesniegti trīs projekti, kurus Stendē gribētos īstenot, bet tie sakārtoti prioritārā secībā, skatoties pēc tā, kurš attiektos uz pēc iespējas lielāku iedzīvotāju skaitu. Tādējādi kā svarīgākā izvirzīta sporta un atpūtas laukuma izveide bērniem un pieaugušajiem, jo to varētu izmantot visi stendenieki. «Otrajā vietā ir tirgus laukuma izveide, bet neesmu pārliecināts, vai līdz 2020. gadam varēsim to īstenot, tāpēc šo ieceri neiekļāvu prezentācijā. Trešā lieta, kas būtu nepieciešama, ir skeitparka izveide pie skolas, lai jaunieši ar šo sportu nenodarbotos uz ielām. Kā zināms, šobrīd viņi to dara Dumpīšu ielā, jo te ir labs asfalts, bet, kad augustā tiek vesti graudi, bērni nonāk smagajam transportam gandrīz vai zem riteņiem, un arī tas nav pareizi,» norādīja pārvaldnieks.

Stendenieki pamanījuši

arī lielo kalnu, kas pilsētā top, un interesējās, kādas aktivitātes tur paredzētas. «Bija iespēja, ka, pašvaldībai neieguldot ne centa, var tapt šis kalns, mēs to arī izmantojām. Kā zināt, tur jau iepriekš tika uzsākts līdzīgs process ūdenssaimniecības projektos, un mēs būtībā turpinājām iesākto, jo zemes ir daudz, un tagad kalna apjoms ir pavisam cits, nekā bija līdz šim. Kalnu neveidojam ar mērķi rīkot sacensības. Tas atkal ir tikai drošības jautājums — lai bērni ziemā neietu slidināties uz dzelzceļa uzbērumu, bet nāktu baudīt ziemas priekus šeit, drošā vietā, nost no transporta plūsmas,» skaidroja A. Āboliņš.

Viens no šāda kalna izveides idejas autoriem Ilmārs Deksnis stāstīja, ka vieta, kur top kalns, savulaik bijusi nekopta, bet vēlāk tā attīrīta un noplanēta tieši šim mērķim. Vecākiem gan esot jārēķinās, ka šai vietā bērnus neviens nevaktēs, tāpēc tas, vai viņi ziemas priekus bauda droši, joprojām būs vecāku pārziņā. Un vēl — jau tagad, kad kalns tikai top, nācies tur uzstādīt video novērošanas kameru, zinot, ka cilvēki slepeni turp ved būvgružus, reģipsi, naglainus dēļus…

Kāda stendeniece uzsvēra, ka šajā vietā reiz jātiek galā ar gadu desmitiem netīrītajiem grāvjiem un nelegālo izgāztuvi. «Zinot šīs vietas apkārtni, paredzu, ka šis kalns ar laiku nogrims! Jo tur apakšā ir purvs — es zināju septiņus avotus, iztekas, bet mana mamma — 11! Tur ir avots pie avota! Paredzu, ka Inta Bergmane ar savu kantori (domāta SIA «Oši Ltd» — E. L.) arī diemžēl nogrims,» viņa bažījās.

«Pavasarī iedzīvotāju forumā jūs jau izteicāt vēlmi, lai tiek iztīrīti grāvji, un es teicu, ka mēs to izdarīsim. Bet es jau šodien minēju, ka jābūt mazliet pacietīgiem, jo viss būs, tikai ne uzreiz! Šogad iztīrījām grāvjus šeit, pie Brīvības un Raiņa ielas nama, kur ir daudzdzīvokļu mājas. Atkal jāsaka — šis darbs attiecās uz lielāku cilvēku skaitu, tāpēc tā bija prioritāte, jo arī šeit pagalmā bieži bija ūdens. Jūsu pieminētos grāvjus tīrīsim nākamajā gadā no nākamā gada budžeta, jo šogad līdzekļi tādiem darbiem nav palikuši. Bet tas tiks izdarīts! Šajos grāvjos izveidots diezgan daudz bebru dambju, līdz ar to ūdens neplūst projām. Strādnieks reizi nedēļā dodas dambjus pajaukt, lai ūdens var aizplūst.

Par kalnu — nedomāju, ka tas nogrims. Ja atrisināsim problēmu par ūdens aizplūšanu, tad šī vieta noteikti kļūs sausāka,» sprieda A. Āboliņš.

Šī kundze aizrādīja arī, ka, smagajām mašīnām turpinot vest zemi, ceļmalās izveidojies apaugums. «Smagās mašīnas turpina braukāt, līdz ar to nav jēgas ceļmalas tagad sakārtot. Kad pabeigs, tad izdarīsim, vai arī — es pat domāju, ka viņi paši to izdarīs, lai vide būtu tāda, kā pirms darbu veikšanas,» mierināja pārvaldnieks.

Tika rosināts arī ierīkot uzbrauktuvi pie ambulances, padarot to pieejamu cilvēkiem ratiņkrēslos un mammām ar ratiņiem, ielikt tai jaunas durvis un sarūpēt labākus soliņus, uz kuriem pacienti sēž, gaidot savu kārtu. Pārvaldnieks pirmās divas problēmas solīja risināt, bet par soliņiem privātpraksē gan esot jāgādā pašam ārstam.

No Talsu novada

izglītības pārvaldes vadītāja Ulda Katlapa stendenieki vēlējās zināt, kādas ir cerības, ka Stendes skola varētu pastāvēt vēl simts gadu. Viņš gan ne pirmo reizi šai vietā atgādināja, ka tas atkarīgs no Stendes iedzīvotājiem un tā, vai viņi uzskatīs par vajadzīgu savus bērnus sūtīt šajā skolā, jo bērnu skaits pilsētā esot pilnīgi pietiekams, lai šāda izglītības iestāde varētu pastāvēt. Protams, arī skolas saimei jādomā par to, kā likt mācību kvalitātei aizvien pieaugt. Ir arī visas iespējas, jo Stendes pamatskolas skolotāju kolektīvs pēc vidējā vecuma esot jaunākais Talsu novadā!

Skaidrs ir tas, ka no 2017. gada 1. janvāra Stendes pamatskola un Stendes pirmsskolas iestāde tiks apvienotas vienā iestādē. «Pirmkārt, tas nebūt nenozīmē, ka skola un bērnudārzs sāks dzīvot vienā ēkā, bet tas nozīmē, ka abām iestādēm būs viena administrācija, viena vadība. Līdz ar to veidosies — vismaz tā vajadzētu būt — vienotāka nostāja izglītības politikas veidošanā. Otrkārt, citā gadījumā ir apdraudēts skolas administratīvās sadaļas nodrošinājums — arī šajā gadā pēc Stendes pamatskolas bērnu skaita varēja būt vien mazliet vairāk nekā 0,6 vadītāja slodzes, nemaz nerunājot par tādu amatu veicējiem kā mācību pārziņi, audzināšanas vietnieki, pasākumu organizatori vai kas tamlīdzīgs,» skaidroja izglītības pārvaldes vadītājs. Šajā mācību gadā novada dome piešķīrusi papildu līdzekļus, lai direktors varētu strādāt pilnu slodzi. Šāda situācija esot arī citās skolās, kurās ir mazāk par 100 skolēnu, un skolu un bērnudārzu apvienošana esot viens no risinājumiem, kā nodrošināt vadītājam pilnu slodzi. Izstāstījis visai sarežģītu kalambūru par to, kāpēc, variējot ar valsts un pašvaldības finansējumu, lai nodrošinātu mazo skolu pilnvērtīgu darbību, veidojas dažādas disproporcijas, U. Katlaps atzina, ka tas vēl esot 1. klases līmenis, salīdzinot ar citu tēmu — jaunā pedagogu atalgojuma modeļa neviennozīmīgajiem rezultātiem. Viņš atraktīvi ieskicēja galveno problēmu: «Tas ir līdzīgi kā, ja es jums teiktu, ka atbraukšu un dāvināšu Stendes pilsētas pārvaldei sniega motociklu, visu laiku stāstītu, ka varēs pie tā lielā pižika, kā es kaut kur redzēju nosauktu jūsu jauno kalnu, ar to braukt un izveidot slēpošanas trasi, bet tad ierastos un uzdāvinātu tikai divriteni… Diez vai jūs būtu priecīgi. Domāju, ka pedagogi jūtas līdzīgi.»

