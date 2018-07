Vai Kolkai ir jāglābj Dundaga? 06.07.2018

Laikraksta 20. jūnija numurā paudu Kolkas ciema valdes viedokli par «Zītaru» ēkas atjaunošanas projekta īstenošanas apdraudējumu.

«Zītaru» māja jau gandrīz 60 gadu ir bijusi iedzīvotājiem nozīmīgu pakalpojumu centrs Kolkā. Kolkas ciema valde iedzīvotāju vārdā aicināja Dundagas novada deputātiem ieklausīties ciema iedzīvotāju vajadzībās un iesākto projektu turpināt.

Diemžēl, kā bija sagaidāms, Dundagas novada domes vēlētāju apvienības «Mūsu cilvēkiem» jeb pozīcijas deputāti — A. Felts, R. Rūmniece, G. Kristiņš, J. Mauriņš un M. Napskis — nesadzirdēja kolceniekus un 22. jūnijā domes sēdē izlēma atteikties no «Zītaru» mājas pārbūves projekta. Neskatoties uz Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja A. Pinkena, Kolkas ciema valdes pausto viedokli par iesāktā «Zītaru» pārbūves projekta vitālu nepieciešamību un argumentācijas trūkumu, projektu pārtraucot, debates bija samērā īsas. Kolcenieku intereses mēģināja aizstāvēt dundadznieces — deputāte T. Kaudze, kura vērsa uzmanību uz to, cik «Zītaru» projekts ciemam ir nepieciešams un ka nevar tā vienkārši ignorēt iedzīvotāju vajadzības, pie kam domei nav ne mazākās nojausmas, kur pašvaldība ņems pilnīgi nezināmu naudas summu Dundagas tautas nama projektam, ja tā remonts tagad ir prioritāte. A. Grīvāne bilda, ka, uzzinot tautas nama pārbūves izmaksas, iespējams arī no šī projekta būs jāatsakās. Tad būs pazaudētas abas lietas. Taču kolceniece R. Rūmniece uzsvēra — ja 2016. gadā «Zītaru» projekts bija prioritāte, tad 2018. gadā domei ir cita prioritāte — tas ir Dundagas tautas nams, kur izvietot novada sociālo dienestu. «Zītari» nav tā prioritāte, kur tagad būtu jāiegulda nauda. Visu rezumēja domes vadītājs A. Felts — naudas trūkstot gan vienam, gan otram projektam, ir jāmeklē resursi. Nauda varētu parādīties no īpašuma atsavināšanas. Tautas nama gadījumā mums ir jādomā par glābšanu, «Zītaru» gadījumā tā nav.

Aprunājoties ar vienu otru kol­cenieku par pieņemto lēmumu, viņu pārsteigums bija neviltots: «Kā, mūsu deputāte R. Rūmniece balsoja pret Kolku?» Vai tiešām vesela ciema vajadzību var izlemt, nediskutējot un neieklausoties sabiedrības viedoklī, neskaidrojot lēmuma jēgu un galvenais neiezīmējot nekādu perspektīvu nākotnes izredzēm?

Te būtu jāpievēršas novada jaunajai prioritātei

jeb Dundagas tautas nama «glābšanai». Laikam, lai pārliecinātos, ka Kolkā «nekas nav jāglābj», novada vadītājs A. Felts 20. jūnija pusdienas laikā, dienā, kad «Talsu Vēstīs» bija publicēts raksts par «Zītariem», negaidīti ieradās Kolkā inspicēt šo ēku. Dīvaini, ka vadītājs ar ēku klātienē nebija iepazinies agrāk, lai gan nama energoefektivitātes uzlabošana un tai līdz sekojošā pārbūve bija viens no novada aktuālajiem attīstības projektiem. Kolkas bibliotēkas vadītāja O. Kalna pēc augstā viesa vizītes bija dziļi sarūgtināta, jo izpratne par bibliotēkas misiju lauku teritorijās un telpu neatbilstību mūsdienu prasībām netika sadzirdēta. Bija gan pausta ideja bibliotēku pārcelt uz Kolkas pamatskolu. Pārvietot bibliotēku kādā pamatskolas kaktā, prom no visiem tik izdevīgās centrālās vietas ciemam ar vairāk nekā 700 iedzīvotāju — tas nu gan būtu «uzlabojums»…

Pamatots skaidrojums no pozīcijas deputātiem par «jauno prioritāti» nav sagaidīts,

tāpēc jāieklausās domes opozīcijas deputātes T. Kaudzes rakstītajā Dundagas novada informatīvā izdevuma «Dundadznieks» jūnija numurā. Viņa norāda, ka viena no neatrisinātajām problēmām Dundagā ir sociālā dienesta atbilstošu telpu jautājums. Vairāk nekā gadu risinājuma meklējumi ir bijuši neveiksmīgi. Tā vietā, lai pieņemtu lēmumu par dienesta pārcelšanu uz tagad pašvaldībai piederošo uzņēmuma «Latvijas Valsts meži» bijušo ēku Dundagā, Upes ielā 4, tiek meklēti aizvien absurdāki varianti, nezinot, cik tas maksā, ne kur un kā tiks gūti līdzekļi budžetā. Šo ēku pašvaldībai nodeva ar konkrētu mērķi, proti, pašvaldības funkciju nodrošināšanai.

Nams Upes ielā 4 ir samērā labā stāvoklī, tā labiekārtošana un piemērošana jaunajām funkcijām neprasītu īpaši lielus līdzekļus. Toties Dundagas tautas nams ir avārijas stāvoklī, tur jāmaina jumts, nesošās konstrukcijas, jāievelk visas mūsdienu komunikācijas. Nevienam nav pat jausmas, cik tas varētu izmaksāt. Rodas jautājums — kāpēc, lai pierādītu «Zītaru» projekta dārdzību, priekšā tiek celta nezināmu būvspeciālistu sastādīta pārbūves izmaksu tāme, taču jaunajai prioritātei — Dundagas tautas nama glābšanai — nav zināmas pat aptuvenas izmaksas. Vēlētos atgādināt, ka īstenībai atbilstošas izmaksas var iegūt tikai pēc būvprojekta izgatavošanas. Izmaksu aprēķins bez būvprojekta parasti atšķiras no reālajām izmaksām par 40—50 procentiem. Kāpēc tiek turēts noslēpumā būvspeciālists, kurš bez būvprojekta var sagatavot izmaksu tāmi?

Nav dzirdēts saprotams skaidrojums — kas īsti liedz Dundagas sociālo dienestu iekārtot Upes ielā 4, kā jau dažus gadus iepriekš novada dome bija lēmusi? Tad ieguvēji būtu visi — Dundagā būtu sociālais dienests normālās telpās, bet atjaunotajā «Zītaru» mājā kolceniekiem būtu labiekārtotas telpas bibliotēkai, aptiekai, frizētavai, SIA «Kolkas ūdens», arī sociālā dienesta darbiniekam. Būtu nodrošināta gan obligātā vides pieejamība, gan tāda telpu labiekārtojuma pakāpe, kāda ir normāla 21. gadsimtā Eiropas Savienības valstī, turklāt ar pašvaldības budžetu saudzējošām efektīvām uzturēšanas izmaksām.

Neziņa un nesapratne, kāpēc netiek īstenoti abi projekti, rada labvēlīgu augsni spekulācijām. Klīst jau runas, ka nams Upes ielā 4, varbūt arī «Zītari», tiek turēti kādām īpašām vajadzībām, tikai domes pozīcijas deputātiem vien zināmiem mērķiem, nevis skaidri redzamam sabiedriskam labumam. A. Felts norādīja, ka jāmeklē naudas resursi tautas nama glābšanai un nauda varētu parādīties no īpašuma atsavināšanas (pārdošanas). Tas liek aizdomāties…

Domes vadītāja A. Felta aizbildinājumi,

ka «Zītaru» projekts ir par dārgu, pašvaldībai tādas naudas neesot, ir vienkārši nekorekts. 60 000 eiro projektā būtu iespējams saņemt no ēku energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem paredzētiem Eiropas fondiem. Neviens prātīgs saimnieks papildu finansējumu ar vieglu roku nepalaiž vējā. Ar domes deputātu balsojumu ir apstiprināts budžets 2018. gadam, kurā ir «Zītaru» projekta sadaļa ar summu 29 750 eiro mērķim «Tehniskā projekta izstrāde, avansa maksājums būvdarbu uzsākšanai». Kā minēts par izmaksu tāmi, bez būvprojekta tā nevar būt par objektīvu rādītāju. Budžeta pieņemšanas laikā ilggadējā Dundaga novada finansiste Z. Eizenberga domes sēdē apstiprināja, ka ar iesāktajiem projektiem ir rēķinājusies un Dundagas «kredītportfelī» nav krīzes. Arī vadības ziņojumā par 2017. gadu ir minēts, ka novada kopējo saistību apmērs no pamatbudžeta ieņēmumiem (bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā) 2017. gada decembrī ir tikai 3,43 procenti. Tas ir maz un neatbilst apgalvojumam par jau pārsniegtu saistību slieksni, pēc kura visi plāni būtu jāaptur. Tādējādi nav iespējams atrast objektīvus un pārliecinošus argumentus, lai atteiktos no «Zītaru» projekta īstenošanas. Gribētos atgādināt, ka domes pieņemtie lēmumi ietekmē novada attīstību ilgtermiņā, deputāti ir atbildīgi vēlētāju priekšā. Atteiktais «Zītaru» projekts pasliktinās Kolkas iedzīvotāju dzīves kvalitāti uz ilgiem gadiem. Tik labvēlīgu apstākļu sakritību, ka «Zītaru» mājas atjaunošanai varēja piesaistīt Eiropas fondu naudu un pagaidām vēl celtniecības izmaksas nav uzlēkušas nesasniedzamos augstumos (kaut gan tendence ir strauja), tuvākajā nākotnē noteikti nepiedzīvosim. Vēl piebilstams, ka, nerealizējot šo projektu, apdraudēta Kolkas aptiekas pastāvēšana pēc 2020. gada. Par aptieku savulaik iestājās vairāk nekā 200 kolcenieku.

Acīmredzot cēloņi

Dundagas domes pozīcijas deputātu plašākai sabiedrībai nesaprotamiem lēmumiem ir meklējami citur. Pagājis gads kopš šī sasaukuma stāšanās pie darba. Pa šo laiku Dundagas pašvaldībā ir nomainījušies četri izpilddirektori, darba attiecības ir pārtraukuši vairāki labi speciālisti, to skaitā ilggadējā un zinošākā novada finansiste Z. Eizenberga. Plaisa starp vadību un pašvaldības darbiniekiem kļūst arvien lielāka. Biežā izpilddirektoru maiņa, tik daudzu speciālistu aiziešana gada laikā liek jautāt, vai tikai tā nav novada vadītāja A. Felta neiecietība pret citu viedokli, uzskatiem un zināšanām? Par vadītāja autoritatīvo vadības stilu, kas nav pieņemams demokrātiskā valstī, norādījis bijušais Dundagas novada priekšsēdētāja vietnieks Madars Burnevics rakstā «Par pienākumiem» informatīvā izdevuma «Dundadznieks» maija numurā. Viņš raksta, ka ticējis, ka viņam būs iespēja kaut ko taustāmu un labu izdarīt Dundagas novada labā, piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā un paust tajā sabiedrības viedokli. Diemžēl šīs iespējas ar katru dienu, nedēļu ir sarukušas. Lēmumi tiek pieņemti nedemokrātiski, vienpersoniski, rēķināšanās ar citu viedokli ir otršķirīga, kompromisi neeksistē, lēmumi bieži ir pieņemti pirms domes sēdes sākuma, un sēdes norise ir tikai formāls process. Tāpat situāciju vērtēja vēl trīs deputāti, kuri savu viedokli pauduši «Talsu Vēstīs» 27. aprīlī. Deputāte T. Kaudze «Dundadznieka» jūnija numurā apstiprina to pašu: «Par nerēķināšanos ar sabiedrības līdzdalību liecina arī finansējuma neiekļaušana vietējo iniciatīvu projektu konkursam. Tas liek domāt, ka vadībai pilnīgi nav izpratnes, cik nozīmīga ir pilsoniskās sabiedrības līdzdalības veicināšana un tās iesaistīšana lielāku un mazāku projektu īstenošanā. Latvijas pašvaldībās sabiedrības iesaistīšana tiek īpaši atbalstīta. Tāpat ir jāsaskaras ar izteikti nevienlīdzīgu attieksmi pret vietējiem uzņēmējiem un viņu darba veicināšanu, kuru demonstrē pie varas esošā pozīcija. Lēmumu pieņemšana nenotiek pēc būtības, bet gan saistībā ar personisko uzskatu.»

Absolūti šokējošs

ir bijušā Dundagas novada vadītāja teiktais, ka izpilddirektore J. Valtere likusi no «Dundadznieka» jūnija numura izņemt kādu rakstu, kurā esot pausts arī kritisks viedoklis par domes darbību. Kļūst baisi, jo šķiet, ka esam iekāpuši nepareizajā laika mašīnā, kas mūs ved atpakaļ uz pagājušā gadsimta 50. gadiem. Autoritārisms, kritiska viedokļa cenzūra, pilnīga sabiedrības viedokļa un labuma ignorance — vai tā tagad būs Dundagas novada domes darbības norma?

Pašvaldības vēlēšanās novada ļaudis droši vien uzrunāja apvienības nosaukums «Mūsu cilvēkiem», kā arī priekšvēlēšanu programmā solītais. Taču nu, pēc gada, pieņemtie lēmumi un sabiedriskās domas ignorēšana liek jautāt — kuri tad ir šie «mūsu cilvēki»? Kolkas ļaudis pašreiz noteikti nav viņu vidū.

Cilvēki mēdz pieņemt kļūdainus lēmumus, taču vienmēr pastāv iespēja tos arī izlabot. Aicinām Dundagas domes deputātus atjaunot «Zītaru» pārbūves projekta virzību tā īstenošanai! Tad attaisnotos pozīcijas deputātu priekšvēlēšanu programmā solītais: «Lēmumu pieņemšanā sadarboties ar iedzīvotājiem, sabiedriskajām organizācijām, interešu grupām un uzņēmējiem. Aicinām uz sadarbību!»

Kolkas ciema valdes vārdā

Baiba Šuvcāne

