Vai Kolka paliks bez aptiekas? 24.09.2016

Aiga Naudiņa

aiga.naudina@talsuvestis.lv

63223337 63223337 Tweet

21. septembrī, kad Kolkas pusē bijām ieradušies citu interešu dēļ, no kādas iedzīvotājas izskanēja jautājums — vai tiešām Kolkā arī aptiekas vairs nebūs? Lai noskaidrotu, kāds iemesls cilvēkiem uztraukties, devāmies uz Baibas Sproģes vadīto aptieku «Sproģes aptieka «Baiba»», kas Kolkā darbojas kopš 90. gadu vidus.

Aptiekā satiekam Baibu Sproģi, kura ikdienā arī pārdod medikamentus. Viņa pastāsta, kāpēc vāc iedzīvotāju parakstus. Mūsu sarunas laikā iesteidzas arī kāds vietējais pagasta iedzīvotājs, nevis lai nopirktu vajadzīgos medikamentus, bet parakstītos par šīs vietas turpmāko darbību. Viņš klusi pie sevis noteic, ka aptiekai Kolkā jābūt, ko apliecina ar savu vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi un parakstu izliktajā informatīvajā lapā.

Spēkā ir Ministru kabineta

noteikumi,

kas nosaka, kādām telpām aptiekā ir jābūt. B. Sproģe skaidro: «Telpās jābūt sanitārajam mezglam jeb tualetei aptiekas darbiniekiem, nevis klientiem. Telpās, ko īrēju no pašvaldības, tādas nav, lai gan esmu aptiekas īpašniece, gan vienīgā darbiniece. Tā kā telpas atrodas «Zītaros», kur ir arī Līvu centrs un bibliotēka, labierīcības pieejamas citviet. Ir prasība, ka jābūt otrai izejai jeb durvīm, caur kurām pieņemt preci. Līdz šim manā aptiekā preci ienesa caur klientu apkalpojošo telpu, un tas nav traucējis ne apkalpot klientus, ne citādāk ietekmējis aptiekas darbu. Tāpat ir prasība, ka aptiekas apkalpojošās zāles, kur apgrozās cilvēki, platība nedrīkst būt mazāka par desmit kvadrātmetriem. Uzbrauktuvei, kas atrodas pie aptiekas, pārbaudītāji konstatēja, ka tā ir augstāka nekā vajadzīgs, lai gan līdz šim neviens par iekļūšanu aptiekā nav sūdzējies. Uz tā pamata pārbaudītāji konstatēja, ka aptieka atrodas neatbilstošās telpās. Licenci aptiekas darbībai izsniedz Zāļu valsts aģentūra, bet kontroli un neatbilstības konstatē Veselības inspekcijas Zāļu kontroles nodaļa. Tā kā aptiekai licence šogad ir jāpagarina, izskanēja, ka, iespējams, iedzīvotāju paraksti un izteiktā vēlme varētu būt iemesls licenci tomēr izsniegt.

Pie sevis domāju, ja aptieka vietējiem cilvēkiem nebūtu vajadzīga, nesniegtu arī vajadzīgos dokumentus, lai turpinātu darbu. Par telpu neatbilstību aģentūra vēstuli nosūtīja arī pašvaldībai. Šonedēļ sākām vākt parakstus un tos nosūtīšu aģentūrai. Iespējams, lēmums par licences piešķiršanu būs zināms oktobrī.»

«Zītaros» aptieka ir kopš 90. gadiem. Lai gan jau iepriekš teikts, ka telpas aptiekas vajadzībām nav piemērotas, licence darbībai ir izsniegta. «Arī citviet lauku apvidos aptiekas darbojas mazās telpās. Tās ir vietas, kur iedzīvotājiem iespējams iegādāties pašus nepieciešamākos medikamentus. Manuprāt, salīdzināt pilsētu aptieku prasības ar laukos esošajām nav pareizi,» uzskata B. Sproģe, kura šonedēļ novērojusi, ka vietējie ir uztraukti par aptiekas turpmāko darbību. No iedzīvotājiem savākts ap 200 parakstu par aptiekas turpmāko pastāvēšanu. Ja aptieka pārstās darbību, tuvākās medikamentu iegādes vietas kolceniekiem būs Rojā un Dundagā — līdz tām ceļš mērojams vairākus desmitus kilometru.

Baiba atklāj: ja tomēr lēmums par turpmāko darbību būs negatīvs un licence netiks izsniegta, aptieka pārtrauks darbību. «Esmu interesējusies pašvaldībā un saņēmusi atbildi, ka citu telpu, ko nomāt, arī pagaidām nav,» saka uzņēmēja.

Par pašvaldības atbildes vēstuli Zāļu valsts aģentūrai

stāsta Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs Aldis Pinkens. Atbildes vēstule aģentūrai nosūtīta 9. septembrī. Tajā informēts par tuvākajām aptiekām Rojā un Dundagā. Tāpat sniegtas ziņas par iedzīvotāju skaitu Kolkas pagastā un populāro tūrisma galamērķi — Kolkasragu, ko ik gadu apmeklē vairāki desmiti tūkstoši iedzīvotāju. Pašvaldība informējusi, ka Kolkas ciemā nav citu telpu, kas atbilstu Ministru kabineta noteikumiem «Aptieku darbības noteikumi» prasībām un kurās būtu iespējams izvietot aptieku. Atbildes vēstulē pausts, ka pašvaldība iesniegusi projekta pieteikumu «Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības ēkā «Zītari»» un atbalsta saņemšanas gadījumā būtu iespējams labiekārtot un pielāgot normatīvajos aktos noteiktajām prasībām arī pašreizējās SIA «Sproģes aptieka «Baiba»» nomātās telpas. Vienlaikus pašvaldība lūgusi aģentūru pieņemt lēmumu par speciālās atļaujas pārreģistrāciju aptiekai, lai arī turpmāk kolceniekiem būtu iespēja saņemt kvalitatīvu farmaceitisko aprūpi un aptiekas pakalpojumu pieejamību tuvu dzīvesvietai. «To, ka Kolkas aptieka neatbilst prasībām, kas ir noteiktas Ministru kabineta noteikumos, zināms jau sen,» atzīst A. Pinkens. «Būtiskākās šajā visā ir trīs lietas: atsevišķā tualete, atsevišķa ieeja zāļu pieņemšanai un pie ēkas esošā uzbrauktuve cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Tās ir prasības, kuru šajā brīdī Kolkas aptiekā nav iespējas realizēt. Pašvaldība ir iesniegusi dokumentus ar cerību, ka šo māju līdz 2020. gadam izdosies rekonstruēt siltumefektivitātes pasākuma īstenošanas rezultātā. Tas varētu būt arī brīdis, kad šīs neatbilstības būtu novērstas. Šajā situācijā pašvaldībai nav iespēju aģentūru par kaut ko pārliecināt, jo ir normatīvi, kas noteic, kādām lietām ir jābūt aptiekā, neparedzot izņēmumus lielajām vai mazajām aptiekām. Darbiniece, ar kuru no aģentūras sazinājāmies, izklausījās saprotoša. Viņi meklē argumentus, lai būtu kāds pamats izsniegt licenci aptiekas darbībai arī turpmāk. No viņu puses tas nebija tonis, ka pieņemts lēmums aptiekai licenci neizsniegt. Tā ir visas valsts lauku problēma. Ja noteikumus ievēro pēc burta, tad Latvijas lauki paliek bez šiem pakalpojumiem. Tāpēc arī atbildes vēstulē aģentūrai minēju, ka ir būtiski, lai šis pakalpojums iedzīvotājiem ir pieejams tuvāk viņu dzīvesvietai.»

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Kolka, sabiedrība

Komentāri