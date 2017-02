Vai iedzīvotāji var cerēt uz siltumenerģijas tarifa izmaiņām? 08.02.2017

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

Februārī aprit gads, kopš tika paaugstināts tarifs par siltumenerģiju SIA «Talsu namsaimnieks». Tas nenozīmē, ka situācija joprojām nav aktuāla un apspriežama, jo skar Talsu novada iedzīvotāju maciņus katru mēnesi apkures sezonas laikā. Svarīgākais — vai ir gaidāmas izmaiņas tarifa cenā un kas plānots nākotnē?

SIA «Talsu namsaimnieks» ražo siltumu 12 katlumājās Ģibuļu, Virbu, Laucienes, Lībagu un Abavas pagastā, kā arī Stendes, Valdemārpils un Sabiles pilsētā. Vidēji sezonā tiek saražots ap 18 tūkstošiem megavatstundu siltumenerģijas.

Pērn 1. februārī stājās spēkā jaunais tarifs 61,55 eiro (bez PVN) apmērā par megavatstundu. Līdz tam — 56,55 eiro (bez PVN). Pēc Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk — Regulators) datiem, SIA «Talsu namsaimnieks» saviem klientiem piegādā trešo dārgāko siltumenerģiju Latvijā. Te gan jāņem vērā, ka pašlaik Latvijā siltumapgādē tiek regulēti vidēji 240 komersantu sniegtie siltumapgādes pakalpojumi, un tie veido 93 procentus no kopējā siltumapgādes tirgus jomas. Gala tarifu lietotājiem Regulators nosaka 60 komersantiem (pēc šī gada janvāra datiem), proti, tiem, kuri gadā nodrošina vismaz 5000 megavatstundu. Tātad SIA «Talsu namsaimnieks» atrodas «lielo spēlētāju» sarakstā, līdz ar to rādītājs ir vērā ņemams. Rodas jautājums — vai iedzīvotājiem arī turpmāk nāksies maksāt par siltumenerģiju tādā pašā apmērā vai arī plānotas izmaiņas?

Citos novados

«Mērsraga daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iemītnieki apkuri gādā paši — katram namam ir sava katlumāja. Tas ir pats ekonomiskākais variants — nav izdevumu par siltuma transportēšanu, siltuma zudumu vai dārgas infrastruktūras, kuras uzturēšanā regulāri jāiegulda līdzekļi. Katra nama iedzīvotāji paši rūpējas par siltumu, to risinot diezgan veiksmīgi,» skaidro Mērsraga novada domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons.

Tāds risinājums tiek izmantots arī Dundagas novadā. «Kolkā un Dundagā nav neviena elektroenerģijas piegādātāja. Iedzīvotāji par to rūpējas paši,» norāda Dundagas novada pašvaldības izpilddirektore Zinta Eizenberga.

Rojas novadā siltumenerģijas apgādi nodrošina SIA «Rojas DzKU». Uzņēmuma namu apsaimniekotājs un siltumtehniķis Māris Daubars informē, ka tarifa apmērs ir 48,39 eiro (bez PVN) par megavatstundu: «Cena nav mainīta jau otro sezonu, un to neplānojam darīt tuvākajā laikā — nav iemesla to paaugstināt. Mums šo jautājumu palīdz regulēt arī pašvaldība. Kurinām ar šķeldu.»

SIA «Kandavas komunālie pakalpojumi» galvenā grāmatvede Svetlana Brauna informē, ka viņiem tarifs ir amplitūdā no 52,81 eiro līdz 72,33 eiro (bez PVN) par megavatstundu. Augstākais tarifs ir mazu platību mājām, zemākais — kur lielāka apkurināmā platība. Viņu teritorijā ir piecas katlumājas, kas tiek apkurinātas ar malku. Pašlaik notiek darbs projekta ietvaros, lai apvienotu četras katlumājas vienā — līdz ar to kurināmo nomainīs pret šķeldu un tarifs varētu izlīdzināties, esot vidēji 59 eiro par megavatstundu, līdz ar to pilsētā būtu vienots tarifa apmērs. Tātad Kandavā ir iedzīvotāji, kuri maksā krietni dārgāk nekā SIA «Talsu namsaimnieks» klienti.

«Vidējā iedzīvotāju maksātspēja

ir 80 procentu apmērā, kas nozīmē, ka uzņēmums (SIA «Talsu namsaimnieks») negūst visu sniegto pakalpojumu izmaksu apjomu arī ar šī brīža tarifu. Pagājušajā gadā pirms tarifa apstiprināšanas Regulators rīkoja iedzīvotāju sapulci. Tajā varēja piedalīties ikviens interesents, lai noskaidrotu atbildes uz visiem jautājumiem,» teic Talsu novada pašvaldības komunikācijas speciāliste Inita Fedko. Viņa norāda, ka nav korekti salīdzināt tarifu apmēru, jo atšķiras arī kurināmā veids un tā izmaksas. «Piemēram, Kuldīgā ir koģenerācijas stacija, Rīgā izmanto dabasgāzi, turklāt tur ir ļoti blīvs siltumpadeves sistēmas tīkls un daudz patērētāju. Jo lielāka teritorija un izkliedētāka apdzīvotība, jo pakalpojums ir dārgāks.

Turklāt pagājušajā gadā apstiprinātais tarifs ir zemāks, nekā tas bija paredzēts 2013. gadā — to gribēja noteikt vairāk nekā 66 eiro (bez PVN) apmērā par megavatstundu. Tarifa izmaksu pozīcijas tika pārvērtētas un to izdevās samazināt,» skaidro I. Fedko. Tātad varēja būt vēl sliktāk.

SIA «Talsu namsaimnieks» siltumenerģētiķis

Edgars Šterns «Talsu Vēstīm» norāda, ka tarifa apmēru tuvākajā nākotnē nav plānots mainīt. «Nezinām, kādi turpmāk valdībā būs lēmumi par minimālo algu, kā beigsies iepirkumi un kā noritēs process ar naudas ieguldīšanu katlumājās, kur nepieciešams remonts. Viss ir nolietojies, tajā skaitā padomju laika siltumtrases, dūmkanāli, katli — jāsāk strauji domāt par uzlabojumiem. Tagad prioritāri būtu apvienot Valdemārpilī abas katlumājas un pāriet uz citu kurināmo — šķeldu (līdz šim kurina ar malku). Bet tam nepieciešami aptuveni 700 tūkstoši eiro; vēl nav zināms, vai šogad izdosies startēt ar projektu, lai piesaistītu Eiropas Savienības finansējumu. Arī Laucienē nepieciešama katlu maiņa, bet ne jau tikai. Darba daudz,» skaidro E. Šterns.

Piemēram, lai katlumājas sagatavotos šai apkures sezonai, tehniskajos uzlabojumos tika ieguldīti 35 000 eiro — remontdarbi veikti Virbos, Stendē, Mundigciemā un Laucienē. Tiņģerē «Saulgriežos» uzstādīts automātiskais granulu katls, kas samazinājis iedzīvotājiem maksu par siltumu. Tiekot domāts par šādu katlu uzstādīšanu arī citviet. «Pašu spēkiem centīsimies atjaunot Talsu sporta nama veco granulu katlu, lai to varētu izmantot Laucienes bērnudārzā. Sporta namam šo katlu vairs nevajag, jo jau pirms laika šī ēka pieslēgta pie pilsētas kopējās apkures sistēmas,» stāsta E. Šterns.

Ja 2013. gadā SIA «Talsu namsaimnieks» strādāja, siltuma zudumam esot aptuveni 17 procentu apmērā, tad šajā sezonā tie esot 13—14 procentu apmērā. Divās katlumājās zudums esot lielāks, kas, kā pieļauj E. Šterns, ir skaitītāju vaina, tāpēc plānots to labot. Viņš uzsver, ka iedzīvotājiem tas gan neko nemaina. Vīrs atgādina, ka klienti nesedz summu, kas veidojas parādnieku dēļ, jo tas «paliek uz uzņēmuma pleciem».

Šķelda tiek iepirkta par 9,30 eiro kubikmetrā, malka — 22,04 eiro un 22,17 eiro kubikmetrā. «Šogad pārpratumu dēļ malku nācās iepirkt īsi pirms apkures sezonas sākuma. No Kuldīgas puses nāk jau aptuveni gadu pastāvējusi malka, no SIA «Krauzers» zaļāka, bet nevar sūdzēties, kvalitāte ir laba. Šogad centīsimies laikus izsludināt iepirkumu, lai malka būtu iepirkta jau pavasarī,» informē siltumenerģētiķis.

Cerams, ka tas izdosies, jo, kā «Talsu Vēstīm» skaidro M. Daubars, malkai jāžūst vismaz gadu pirms kurināšanas. «Ar zaļu malku tas ir krietni neefektīvāk. Kā zināms, tai ir konkrēta degšanas temperatūra un siltums, ko izdod. Jo malka slapjāka, jo vairāk enerģijas tiek patērēts, lai iztvaicētu lieko mitrumu, tādējādi nesniedzot lielu efektu,» saka speciālists.

E. Šterns vērš uzmanību, ka būtiska ir ēku siltināšana, jo tas ievērojami samazina siltuma rēķinus. «Vidējos dzīvokļos varbūt ir par karstu, bet augšējos stāvos un māju galos ir vēsāks. Grūti rast optimālo temperatūru, ja mājas nav siltinātas. Ļoti žēl, ka tie sliktie vienmēr esam mēs, paldies neviens nesaka, vien nozākā. Mēs siltumu piegādājam, tomēr ir daudz iedzīvotāju, kuri nepilda mūsu ieteikumus, līdz ar to situāciju varētu vērst uz labo pusi, tomēr tā nenotiek,» pauž E. Šterns.

SIA «Adax 2» siltumpiegādi nodrošina Celtnieku ielā Talsos, Mundigciemā, Stendē un Pastendē. «Pašlaik nevaru pateikt, vai tarifs mainīsies, par to var spriest tikai sezonas beigās,» saka SIA «Adax 2» valdes priekšsēdētājs Aivars Maķevics. Pašreizējais tarifa apmērs ir 56,92 eiro (bez PVN) par megavatstundu.

Regulatora sabiedrisko attiecību vadītāja Ieva Bethere «Talsu Vēstīm» norāda, ka konkrētu atbildi par iespējamo tarifa apmēra paaugstināšanu vai pazemināšanu SIA «Talsu namsaimnieks» klientiem varēs sniegt vien pēc atskaišu izvērtēšanas. Tātad variants, ka tarifa cena piegādātajai siltumenerģijai varētu samazināties, netiek izslēgts. Ja Regulators konstatē kādu neatbilstību, tarifa maiņa var būt piemērota jebkurā brīdī, negaidot nākamo apkures sezonu.

Regulatora noteiktie augstākie siltumenerģijas tarifi par megavatstundu

(bez PVN; par janvāri)

1. SIA «Saulkrastu komunālserviss» — 69,98 eiro.

2. SIA «Ropažu novada CIEMATS» — 63,69 eiro.

3. SIA «Talsu namsaimnieks» — 61,55 eiro.

4. SIA «Wesemann-Sigulda» — 60,80 eiro.

5. SIA «Cēsu siltumtīkli» — 60,67 eiro.

Kas veido SIA «Talsu namsaimnieks» siltumenerģijas tarifa lielāko izmaksu īpatsvaru?

Kurināmais: 32,8%.

Darba samaksa ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām: 26,8%.

Pamatlīdzekļu nolietojums: 14,7%.

Elektroenerģija: 7,8%.

Atslēgvārdi sabiedrība

Komentāri