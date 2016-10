«Vai esat gatavi kļūt par drošības aģentiem savā ģimenē?» 24.10.2016

20. oktobrī no rīta Talsu 2. vidusskolā un vakarpusē pie «Jāņa centra» norisinājās apdrošināšanas akciju sabiedrības «Gjensidige Baltic» rīkotā atstarotāju kampaņa, mudinot domāt par drošību uz ceļa diennakts tumšajā laikā.

Talsu 2. vidusskolā ar 6. klašu skolēniem tikās televīzijas personības Gustavs Terzens un Marta Selecka. Viesi apgalvoja, ka nav ieradušies runāt tikai kā teorētiķi, jo uzskatot drošības jautājumus par aktuāliem, īpaši tāpēc, ka pašiem aug bērni. Tiesa gan, apdrošināšanas akciju sabiedrības veiktie pētījumi drīzāk esot neglaimojoši vecākiem un vecvecākiem, jo viņi esot tie, kuri atstarojošus elementus lieto vismazāk. Arī ceļā uz Talsiem redzēti grūti pamanāmi gājēji, kuri nav lietojuši atstarotājus un gājuši pa nepareizo ceļa pusi.

G. Terzens sprieda, ka cilvēka dzīvē ir laiks, kad viņš labāk ir gatavs salt, nekā vilkt cepuri, šalli un cimdus («To taču dara tikai loši!» viesis runāja sestklasnieku valodā), bet vēlāk pienāk vecums, kad rodas izpratne, ka labāk tomēr ir par sevi parūpēties un neslimot. Pareizāk gan būtu par to domāt laikus, un līdzīgi ir arī ar drošības jautājumiem. Rīgā uz ielas kājāmgājējs varot justies gluži vai kā džungļos, Talsos situācija esot krietni labāka, tomēr tumsa ir vienādi tumša gan Rīgā, gan Talsos. Diemžēl vienādi aplami visur domā arī gājēji — ja es redzu automašīnu, tad tajā sēdošie redz mani! Tumši ģērbušos stāvu autovadītājs varot pamanīt labi ja no 25 metru attāluma, gaiši ģērbušos — no mazliet lielāka attāluma, tādu, kas lieto vismaz vienu atstarotāju — no 100 metru attāluma, bet vislabāk redzams, protams, esot gājējs, kurš uzvilcis atstarojošo vesti.

Pēc aicinājuma atsaukties tiem, kuriem ir atstarotāji, paceltu roku nebija daudz. Mobilie telefoni gan, šķiet, bija visiem. Skolēni vērtēja, ka labi tas esot tāpēc, ka tumsā iespējams izmantot mobilā telefona gaismu, bet slikti — jo varot arī uz ielas aizspēlēties spēlītes vai, klausoties mūziku, nedzirdēt tuvojošos automašīnu. «Ja esi uz brauktuves, tur galvenie ir autovadītāji — viņi uz ceļa ir karaļi,» atgādināja G. Terzens.

Viesi mudināja skolēnus kļūt par drošības aģentiem savā ģimenē un jokoja, ka turpmāk uz vecāku jautājumu: «Vai mājasdarbus izpildīji?» varot pretī pajautāt: «Bet tev atstarotājs ir?»

Lai paši nostiprinātu zināšanas par drošības jautājumiem, četras skolēnu grupas zīmēja informatīvus plakātus par drošu atrašanos uz ceļa. Pārējie tajā laikā radoši darbojās, veidojot paši sava dizaina atstarotājus.

Tikšanās noslēgumā pie skolēniem ieradās arī par drošības policistu nodēvētais «Gjensidige» talismans — Naktssargs. Viņš pārliecinājās, vai skolēni ir apguvuši būtiskākos drošības jautājumus, un pārjautāja: «Vai esat gatavi būt drošības aģenti savās mājās, lai pilnīgi visiem — mammai, tētim, māsai, brālim, sunim un kaķim — ārā ejot, būtu atstarotājs?» Bērni atbildēja apstiprinoši un dāvanā katrs saņēma pa ērti lietojamam atstarotājam. Skola tika arī pie īpašas spēles, kuru, kā jokoja direktors Oļegs Solovjovs, varēšot spēlēt viņa kabinetā.

