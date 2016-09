Vai cilvēkiem neinteresē pagasta attīstība un pašu drošība? Uz sapulci Dižstendē ierodas daži iedzīvotāji 12.09.2016

Trešdien, 7. septembrī, Lībagu brīvā laika pavadīšanas centrā (BLPC) notika divas iedzīvotāju sapulces — pirmajā tika sniegta informācija par šajā gadā paveikto un nākamajā gadā plānoto, kā arī bija iespēja izteikt savas vēlmes, savukārt uz sanāksmi 18.00 bija ieradušies Valsts policijas (VP) pārstāvji, lai runātu par drošību uz ceļiem Dižstendē.

«Prioritātes un galvenie darbības virzieni Talsu novada pārvaldēs 2017.—2019. gadam» — pašvaldības darba sapulču cikls, kas tika uzsākts tieši Lībagu pagastā. Pārvaldes vadītāja Lauma Jaunpujēna sniedza prezentāciju par 2015.—2016. gadā paveikto, kā arī informēja par to, kas plānots turpmāk.

Nozīmīgākie darbi pērn un šogad

Mundigciemā realizēts projekts «Mundigu ezera teritorijas labiekārtošana, kas izmaksāja 25 615 eiro, kā arī šī paša ciema labiekārtošanā ieguldīti 7140 eiro. Volejbolu laukumu sakārtošanai Mundigciemā un Dižstendē atvēlēti 935 eiro. Viens no ievērojamākajiem darbiem ir atjaunotā deju grīda un soliņi Stendes muižas parka estrādē, kas izmaksāja 16 754 eiro. Trīs sanitāro mezglu remonts Lībagu pirmsskolas izglītības iestādē (PII) prasīja 37 tūkstošus eiro. Lībagu sākumskolā ārdurvju nomaiņai un kodu atslēgas ierīkošanai nācās atvēlēt 1645 eiro. Veikti teritorijas sakārtošanas darbi Bungu kapu paplašināšanai, kas izmaksāja 4775 eiro, kā arī ir izstrādāts labiekārtošanas projekts šiem kapiem — tā izveide maksāja 726 eiro. Arī pie Ķīļu kapiem labiekārtota teritorija, kam iztērēti 1976 eiro. Visvairāk finanšu līdzekļu līdz šim bija nepieciešams pašvaldības autoceļu atjaunošanai — tās izmaksāja 63 268 eiro.

Plānā 2017. gadam

uzskaitītas vairākas ieceres. Nepieciešami 17 tūkstoši eiro, lai veiktu sanitārā mezgla remontu Lībagu sākumskolā, BLPC ēkas fasādes sakārtošanai — 5666 eiro. Iecerēts arī nomainīt grīdas segumu BLPC sporta zālē un realizēt Bungu kapu paplašināšanai labiekārtošanas projekta pirmo kārtu. Tika minēta arī plānotā plašas teritorijas (2,6 hektāri) labiekārtošana pie Mundigciema daudzdzīvokļu mājām un pasūtāmais topogrāfiskais uzmērījums Stendes muižas parkam.

Runājot par tālāku nākotni, 2017.—2019. gadu, L. Jaunpujēna minēja šādus darbus: apgaismojuma izbūve pie BLPC, izveidot āra nojumes pie Lībagu PII, kapličas celtniecība Bungu kapos, telpu remonts un fasādes sakārtošana Dižstendes bibliotēkā, aktīvās atpūtas centra izveide Mundigciemā, āra apgaismojuma nomaiņa uz LED lampām Mundigciemā un Dižstendē, kā arī vairāku ceļa posmu pārbūve. Lauku ceļu pārbūvei plānotās izmaksas pagasta teritorijā — 389 110 eiro.

Sapulcē piedalījās arī Talsu novada pašvaldības pārstāvji. Diskusijās visvairāk tika pievērsta uzmanība tam, kas ir nepieciešams Lībagu sākumskolai, par ko informēja mācību iestādes vadītāja Vēsma Gaiziņa.

Iedzīvotājiem bija iespēja

uzklausīt VP Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa priekšnieka Jura Visocka ieteikumus pagasta pārvaldei, kur būtu nepieciešams uzstādīt ātrumu ierobežojošas ceļazīmes, kā arī pārsprieda krustojumu Dižstendē pie dīķa un ideju par «guļošo policistu». J. Visockis norādīja, ka policija pastiprināti dežurē Dižstendē un biežāk tas neesot iespējams, jo ir ikdienas reidi, kas jāizpilda. Līdz šim ir sodīti seši un brīdināti desmit autovadītāji, kas tik mazai apdzīvotai vietai esot ļoti daudz. No iedzīvotājiem Talsu iecirkņa priekšnieks uzzināja, ka vēlu vakaros pēc 22.00 cauri ciemam ļoti bieži braucot smagās tehnikas transportlīdzekļi. J. Visockis teica, ka izskatīs jautājumu un policijas darbinieki pievērsīs tam uzmanību. «Dižstende pati par sevi atrodas interesantā lokācijas vietā — starp diviem lieliem ceļiem. Esmu griezies pie a/s «Latvijas valsts ceļi». Viņi apsolīja, ka līdz 1. novembrim tiks uzklāta seguma pamatkārta, proti, asfalts, un būs ātruma ierobežojums — 70 kilometri stundā,» informēja J. Visockis.

L. Jaunpujēna uzskaitīja arī līdz šim paveikto, lai uzlabotu situāciju — izvietota smagumu ierobežojoša zīme uz ceļa no Ventspils puses, kā arī ceļazīme ar govs attēlu, jo esot grūtības aizdzīt lopiņus no fermas uz ganībām.

Uz sapulci bija ieradies arī VP Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa kārtības policijas nodaļas inspektors Marguss Asplints, kuram bija iespēja uzdot jautājumus, diemžēl neviens to neizmantoja.

