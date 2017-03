Vai aizaugušajos pamatos reiz taps sporta zāle? 20.03.2017

Devāmies uz Lībagu brīvā laika pavadīšanas centru (BLPC), lai apspriestu šī gada ieceres kultūras dzīvē. Sarunājoties ar centra vadītāju Sandru Leju, skaidrs ir viens — viss notiek un notiks! Ir tikai viens «bet» — pasākumiem un sporta nodarbībām pagastā nav piemērotu telpu, jo nelielā centra ēka tika celta kā palīgtelpas lielākai zālei. Diemžēl konkrētas iespējas situācijas risināšanai nav rastas nu jau gandrīz desmit gadu garumā.

2008. gadā Lībagu tautas namu pārdēvēja par Lībagu BLPC, un tas uzsāka savu darbu jaunās telpās, kas bija iecerētas kā Lībagu sākumskolas sporta zāle. Pašlaik te norit plaša spektra aktivitātes — sākot no skolēnu sporta nodarbībām un pasākumiem, beidzot ar dažādiem amatiermākslas kolektīvu mēģinājumiem un kultūras norisēm.

S. Leja atklāj, ka šogad arī neizpaliks dažādas radošās darbnīcas, koncerti un izstādes, tāpat, protams, ikgadējie gada lielākie svētki, to skaitā Lieldienu atzīmēšana, Mātes diena, pagasta un sporta spēles, dažādi skolas pasākumi, izlaidumi un citi. «Sākot ar Lieldienām, centīsimies aktīvi izmantot brīvdabas skatuvi, kas rotā parku. Liels prieks ir par mūsu pagasta sporta entuziastiem, kuri trenējas, organizē komandas un dažādās sacensībās pārstāv Lībagu pagastu. Darbojas gan puiši, gan meitenes. Visi draudzīgi sadzīvojam,» teic S. Leja.

Diemžēl vienam no lielākajiem novada pagastiem nav kultūras pasākumiem atbilstošu telpu. Tiek izmantota mansarda zālīte otrajā stāvā. Līdz ar to nav iespējams sarīkot attiecīgus pasākumus, jo nav piemērotas skatuves, pat ne iespējas līdz šai zālītei nogādāt lielākas dekorācijas, jo vienīgā ieeja ir nelielas durvis. Tas ir arī mīnuss bērniem, jo viņiem nav iespēju pierast uzstāties uz skatuves. «Protams, nesūdzamies! Esam visu pielāgojuši saviem apstākļiem. Galvenais, ka vispār ir, kur darboties!» pozitīvi saka S. Leja.

Sporta nodarbības Lībagu sākumskolas

113 audzēkņiem (izņemot mazākās grupiņas bērnus) notiek BLPC telpās — nelielā sporta zālē ar zemiem griestiem, koridorā un vēl vienā nelielā telpā. «Labi, ka ir normāls stadions. Būtu kārtīgas ziemas, varētu iet ārā slēpot, jo inventārs nodrošināts. Te ir lielas klases, tāpēc grūti strādāt. Pēdējo divu gadu laikā, kad te strādāju, šīs zāles sliktās akustikas dēļ esmu sabojājis dzirdi. Tas nav labi arī bērniem,» atklāj sporta skolotājs Raitis Treiģis-Treidis. Arī «Talsu Vēstis» pārliecinājās — svilpes radītā skaņa atbalsojas tik spēcīgi, ka rodas sajūta — pārsprāgs bungādiņas! Neskatoties uz apstākļiem, skolotājs slavē audzēkņu sasniegumus sacensībās: «Bērni ir izcili! Septiņi apmeklē arī nodarbības sporta skolā Talsos. Varētu krietni vairāk!» Basketbolu, volejbolu un citas komandu spēles te nav iespējams spēlēt, arī stafetes nē. Nepiemēroto apstākļu dēļ neesot iespējams rīkot sporta pulciņus kā ārpusstundu aktivitāti.

Lībagu sākumskolas direktore Vēsma Gaiziņa norāda, ka pirms BLPC atklāšanas sporta stundas notikušas skolas ēdamzālē. Tātad BLPC bija solis uz priekšu. «Protams, ir grūti vadīt nodarbības iekštelpās, tāpēc skolotājs daudz izmanto iespēju sportot ārā, sporta laukumā. Pašreizējās telpas ir par mazu, tāpat griestu augstums nav pietiekams, lai spēlētu, piemēram, basketbolu, taču sporta skolotājs radoši atrod risinājumus, lai skolēni apgūtu visu programmā paredzēto. Papildus izmantojam iespēju peldēt baseinā un braucam uz slidotavu. Sacensībās mūsu skolas 1.— 4. klašu skolēnu komanda gūst ļoti labus rezultātus. Jā, pasākumos nav viegli, jo zāle, kas atrodas otrajā stāvā, nav paredzēta lielu pasākumu rīkošanai. Mansarda telpa ir ar nepietiekamu ventilāciju, tā sākotnēji nebija paredzēta lieliem sarīkojumiem,» teic V. Gaiziņa.

Par slikto akustiku nelielajā sporta zālē direktore noskaidrojusi, ka Valdemārpils vidusskolā tiek izmantots skaņu absorbējošs materiāls, kas neesot īpaši dārgs. «Neesam vēl nonākuši līdz risinājumam, kurš būtu labākais variants. Protams, ļoti ceram, ka tiks uzbūvēta sākotnēji iecerētā sporta zāle,» saka direktore.

Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka uz vienu skolēnu nodarbības laikā nepieciešamā platība ir astoņi kvadrātmetri. «Izglītības pārvalde vēlas, lai visās izglītības iestādēs būtu sporta zāles, kuras ne tikai atbilst normatīvo aktu prasību minimumam, bet arī nodrošinātu pēc iespējas kvalitatīvāku sporta mācību priekšmeta standarta, ārpusmācību procesa (talantu attīstības) realizēšanu un brīvā laika kvalitatīvāku pavadīšanu,» apgalvo Talsu novada Izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps.

To, ka viennozīmīgi atbildēt uz jautājumu

par neizdevušos sporta zāles būvniecību ir grūti, norāda arī Talsu novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Jolanta Skujeniece:

«Prakse liecina, ka šādas sporta zāles jeb daudzfunkcionālā centra izmaksas svārstās no 450 tūkstošiem eiro līdz pat 700 tūkstošiem eiro. Ēkas (esošās daļas) celtniecība tika uzsākta jau pirms novada izveides, taču finansējuma trūkuma dēļ netika pabeigta.»

Novada laikā šis jautājums skatīts vairākkārt. Tā, piemēram, 2011. gadā Talsu novada domē tika lemts par dalību projektu konkursā ar projektu «Lībagu pagasta sporta un brīvā laika pavadīšanas centra rekon­strukcija» par kopējo summu 316 tūkstoši latu (449 627 eiro), taču lēmums netika pieņemts, pamatojot, ka piecu kilometru rādiusā ir pieejamas modernas sporta halles, un nepieciešamās sporta halles izmaksas ir lielas. Talsu novada 2012. gadā apstiprinātajā attīstības programmā šīs ēkas būvniecība netika plānota, un šādi ierosinājumi nebija saņemti arī no Lībagu pagasta pārvaldes programmas grozījumu laikā. Savukārt pagājušā gada 21. jūnijā, neilgi pirms attīstības programmas aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanas, šāds priekšlikums tika saņemts no deputāta Miervalda Krotova (Zaļo un zemnieku savienība).

«Šī gada 12. janvārī domes sēdē tika lemts par investīciju plāna grozījumiem, un tajā kopā ar citiem grozījumiem iekļauta arī daudzfunk­cionālā halle Dižstendē ar kopējo finansējumu 350 tūkstoši eiro. Finansējuma avoti šobrīd plānoti 50 tūkstošu eiro apmērā no Eiropas Savienības (ES), savukārt pārējam finansējumam, 300 tūkstošiem eiro, avots nav zināms. Diemžēl no ES līdzekļi šajā plānošanas periodā šāda rakstura būvei visticamāk nebūs pieejami,» norāda J. Skujeniece.

«Situācija ir tāda, kāda ir, un jau iepriekš esmu teikusi, ka pašlaik neredzu iespējas sporta centra būvniecībai. Šī iemesla dēļ jāmēģina saglabāt un labiekārtot to, kas ir. Nākošajā gadā plānots centra ēkas fasādes remonts (tāme — 6857 eiro). Esam noskaidrojuši remonta izmaksas zālei, kur patlaban tiek rīkotas sporta nodarbības: sienām — 3195 eiro, grīdai — 8485 eiro,» informē Lībagu pagasta pārvaldes vadītāja Lauma Jaunpujēna.

Bijušais Talsu novada domes priekšsēdētājs, pašlaik deputāts M. Krotovs skaidro, ka ēku uzcelt bijis paredzēts investīciju programmas ietvaros: «Iepriekšējos gados šo finansējumu no valsts arī saņēmām, bet 2009. gadā finansējums krīzes apstākļu dēļ tika likvidēts. Aizņēmumu nebija iespējams dabūt. Mūsu pašvaldībai arī neizmaksāja paredzēto apvienošanās naudu — 200 tūkstošus latu, kā tas bija pārējām pašvaldībām. To bija paredzēts izmantot, lai realizētu mērķi.» Tomēr tālāk nekas arī nav paveikts. Tam, kā būtu iespējams īstenot sen loloto ieceri, M. Krotovs saskata vienu iespēju — ņemt kredītu.

Bijusī Lībagu pagasta pārvaldes vadītāja, pašlaik deputāte Sandra Pētersone (««Visu Latvijai!» — «Tēvzemei un Brīvībai»/ LNNK») atminas, ka galvenā šķēpu laušana bijusi par sporta zāles izmēriem. «Pastāvēju uz to, ka zāle jāveido tā, lai varētu veikt pilnvērtīgas dažāda veida fiziskās aktivitātes. Tehniskais projekts tika izstrādāts, bet tā arī viss apstājās un uz priekšu nevirzījās. Skatoties no šī brīža skatupunkta, ir jāsaprot, kas notiek ar skolām, jo jebkurai sporta zālei pamata mērķis ir skola ar tās aktivitātēm. Nezinu, kā jautājumu var risināt, neesot pārliecinātiem par skolu tīklu. Diskusijas notiek nemitīgi. Protams, uzskatu, ka tur, kur ir skolas, jābūt arī sporta zālei. Tai jābūt nelielai un kompaktai, sportot koridorā nav pieņemami. Jautājums jārisina ļoti pārdomāti, smalki un precīzi visu izskatot,» uzskata S. Pētersone.

