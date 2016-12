«Vadātājs» gatavs aizvest ikvienu uz Spāres muižu 02.12.2016

Sestdien, 3. decembrī, atklājot ziemas sezonu, ceļojošais mūzikas un mākslas festivāls «Vadātājs», piestās Spāres muižā, interesentiem piedāvājot daudzpusīgu piedzīvojumu.

No 17.00 festivāla programmu veidos laikmetīgās dejas horeogrāfes Kristīnes Brīniņas īsformāta mono izrāde «I am a really shy person», kas veidota, iedvesmojoties no diriģenta Andra Nelsona; komiķa Rūdolfa Kugrēna pavisam jaunā stāvizrāde «Nē nu jā» un Artūra Puntes dzejas performance «Ieceļotāji», ko papildinās skaņas un video pavadījums. Performancē dzirdamās solopartijas tiks izpildītas ar netradicionāliem un pašizgudrotiem instrumentiem, piedaloties Ritai Zavadskai, Sofijai Patrīcijai Palijčukai un Pēterim Dragunam.

Pasākumā būs skatāmas arī latviešu režisoru īsfilmas, bet programmu noslēgs grupas «Zāle» koncerts. Šīs grupas mūzikai esot raksturīgs daudzslāņains skanējums, atmiņā paliekoša melodija, netradicionāla, tomēr ausij tīkama vokāla harmonija, kas apaudzēta ar neierastu mūzikas instrumentu apvienojumu (harmonija, vargans, čells, oboja, ģitāras un perkusijas). Grupas debijas albums «Viņa» ieguva Mūzikas ierakstu Gada balvu «Zelta mikrofons 2015» kategorijā «Labākais tautas un pasaules mūzikas albums».

Arī Spāres muižas saimei būs ko apmeklētājiem piedāvāt — ikviens varēs piedalīties meistardarbnīcās, lai gatavotu un nogaršotu slīcinātos kliņģerus, iepazītos ar muižas bēniņos mītošo raganiņu, izzinātu tautas lietišķās mākslas kolektīva «Nāmetiņš» rokdarbu tapšanas noslēpumus, atklātu seno lietu burvību un izložņātu muižas pagrabus.

Festivālu «Vadātājs» organizē biedrība «HI», to atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds. Ieeja visos festivāla pasākumos ir bez maksas. Spāres tautas nama vadītāja Tabita Kalniņa palepojās, ka Spāres muiža ir vienīgā vieta Talsu novadā, kur šāds festivāls norisinās, un ļoti daudz cilvēku zvanot, interesējoties par iespējām to apmeklēt.

