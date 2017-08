Vācu jaunieši iepazīst vietas, kur staigājuši viņu senči 23.08.2017

No 14. līdz 19. augustam Spāres muižā, kur agrāk dzīvoja baronu Grothusu dzimta, uzturējās 15 vācu jaunieši. Nometnes laikā viņi guva ieskatu latviešu kultūrā un dzīvesveidā, kā arī sniedza palīdzīgu roku vietējās apkārtnes sakārtošanā.

Nometnes dalībnieks un idejas autors Fēlikss atzīst, ka brauciens uz kādu no Baltijas valstīm kļuvis par ikgadēju tradīciju. Tā kā Spāres muiža ir saistīta ar vācu baronu Grothusu dzimtu un šeit atrodas muižas baronu kapi, jaunieši vēlējās iepazīt vietu, kur savulaik dzīvojuši viņu senči. «No vienas puses gribam iepa­zīt Latviju, tās kultūru un dzīvesveidu un no otras puses — saglabāt nozīmīgas vietas kā šī baznīca. Tā kā mēs visi zināmā mērā esam saistīti ar Baltijas reģionu, priecājamies palīdzēt,» atklāj Fēlikss. Finansējumu braucienam piešķīra vācu fondi, un tam pieteicās 15 jaunieši — pieci puiši un desmit meitenes.

Vakaros viņi spēlēja

spēles, iepazina apkārtni un plānoja nākamos braucienus, savukārt trešdien radās iespēja uzspēlēt volejbolu un iepazīties ar vietējiem. Viņuprāt, latvieši ir jauki, atvērti un draudzīgi, taču vienlaikus — klusi. «Latvieši visu centās izdarīt tā, lai mums būtu pēc iespējas ērtāk. Lielākās atšķirības starp Latviju un Vāciju slēpjas ceļu kvalitātē, ēku daudzumā un dabā — šeit ir daudz mežu un ļoti skaista piekraste. Latvijā esam otro reizi, un, kopš ir ieviests eiro, došanās uz šejieni ir kļuvusi vēl ērtāka. Protams, cenšamies pabūt arī Lietuvā un Igaunijā.

Līdz šim lielākoties strādājām, taču drīzumā plānojam apskatīt Usmu, Ventspili, Kolku, Kuldīgu un Rīgu,» norāda Fēlikss. Pagājušajā gadā jauniešu galvenie pienākumi bija saistīti ar uzkopšanas darbiem, taču šoreiz darbs bija nopietnāks — viņiem tika uzticēts sakristejas remonts, kapu sakārtošana un dobes izveidošana. Tā kā dalībnieku skaits šogad bija lielāks, darbs uz priekšu ritēja ātrāk.

Ierodoties Spārē,

varējām pārliecināties, ka darbs patiešām paveikts kvalitatīvi. Muižā satikām meitenes, kuras bija pamanījušas stelles un vēlējās redzēt, kā tās darbojas. To jaunietēm nodemonstrēja tautas lietišķās mākslas kolektīva «Nāmetiņš» dalībniece Santa Neilande.

Nometnes dalībniece Frederika projektā izlēma iesaistīties tādēļ, ka viņas vecvecāki uzauguši Igaunijā. «Esam šeit tāpēc, ka mums visiem ir saistība ar Igauniju, Lietuvu vai Latviju. Lielākoties strādājam — bijām kapsētā, mazgājām krustus, strādājām baznīcā un muižas parkā veidojām dobi. Vakar spēlējām volejbolu ar jauniešiem no Talsiem, un likās, ka latvieši ir jauki, bet līdz galam vēl neesmu viņus iepazinusi,» teic meitene.

Spāres evaņģēliski luteriskās draudzes lietvede un mantzine Aina Rozenberga atklāj, ka jaunieši paši vēlējušies strādāt baznīcā. Sākotnēji viņa domājusi, ka tas nebūs iespējams, jo baznīca ir kultūras piemineklis un bez Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļaujas neko daudz darīt nedrīkst. Vēlāk, sazinoties ar attiecīgo iestādi, kļuva skaidrs, ka sakristeja nav baznīcas vēsturiskā daļa un līdz ar to remontam atļauja nav vajadzīga.

Laika gaitā mitrums kāpa augšā pa mūriem, un koka daļās bija radies brants jeb koka sēne. «Jaunietis, kurš organizēja braucienu, ļoti daudz saprot no celtniecības. Sākumā domāju — kā gan tas būs? Piesaistīju vietējo iedzīvotāju un būvfirmas «OK» valdes priekšsēdētāju Oskaru Ķīviču, taču izrādījās, ka jaunieši strādā ļoti labi un kvalitatīvi. Ja viņi ķeras pie darba, tad padara to perfekti,» uzskata A. Rozenberga.

Šobrīd remonts ir iesākts

un atliek tikai turpināt. Valsts Kultūrkapitāla fonds ir piešķīris naudu padziļinātai baznīcas izpētei, lai noskaidrotu, kāds ir bijis tās krāsojums, apmetums un vai apakšā nav bijuši gleznojumi. Līdz ar to nākamajā gadā tiks sperts solis uz priekšu — sāksies sienu un griestu remontdarbi.

Aizvadītās nedēļas laikā sakārtots arī šķūnis, kas atradās ļoti bēdīgā stāvoklī. Malkai nebija iespējams tikt klāt, un, tā kā draudze ir maza, līdz šim brīdim netika atrasta iespēja, lai to sakārtotu. «Trešdien meitenes strādāja muižas parkā, kur veidoja peoniju dobi. Sagādājām cimdus, celtniecības brilles un ķiveres, lai jaunieši var droši strādāt. Dobe ir rakta lāpstas dziļumā, lielie akmeņi izņemti, viss izravēts, savesta melnzeme. Kad dobe būs gatava, pieliksim uzrakstu, ka to veidojuši jaunieši no Vācijas. Arī kapličas sakārtošanā tika ieguldīts liels darbs. Tajā atradās satrunējuši celmi, ko jaunieši izlīdzināja. Koka gabalus, kas vēl nebija satrunējuši, jaunieši ar ķerrām izstūma ārā. Krusti bija tik melni, ka uz tiem nevarēja izlasīt uzrakstus. Kad atbraucu un ieraudzīju, kādu darbu viņi ir izdarījuši, biju ļoti gandarīta,» prieku pauž A. Rozenberga.

