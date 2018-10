Uzvarētāju vidū — jaunietis no Dārtes 20.10.2018

Fotokonkursa «Es = Latvija» 12 labāko darbu vidū iekļuvusi arī Mika Zaķa radītā fotogrāfija «Vakara brīvība». Šos darbus 1. novembrī izstādīs Saeimas namā, bet 18. novembrī — Latvijas Nacionālajā teātrī, kur notiks Latvijas Republikas proklamēšanas simtajai gadadienai veltītā Saeimas svinīgā sēde.

Atzīmējot Latvijas simtgadi un Lāčplēša dienu, veicinot patriotismu un nacionālo apziņu, jaunieši vecumā no 15 līdz 25 gadiem bija aicināti piedalīties fotokonkursā «Es = Latvija», iesūtot pašu uzņemtas fotogrāfijas, kurās attēlota piederības izjūta Latvijai, cildināts Latvijas dabas skaistums, kultūras daudzveidība, patriotisma tradīcijas un valsts simboli. Kopumā konkursam 64 autori pieteica 157 darbus.

Uzvarētāju vidū iekļuvis arī Talsu novada vakara un neklātienes vidusskolas 12. klases skolnieks Miks Zaķis, jaunietis no Vandzenes pagasta Dārtes. Miks pastāstīja, ka viņš fotografē kopš 14 gadu vecuma. «Tas viss sākās ar debesīm. Mākoņi un dabasskati bija un joprojām ir vislabākie manā galerijā. Sākumā pat nevarēju iedomāties, kur fotografēšana mani aizvedīs. Patika parādīt citiem, ko es redzu, un cilvēkiem tas patīk,» priecājas puisis. Miks uzskata, ka šī vaļasprieka pamatā vienkārši ir tas, kādu Dievs viņu ir radījis un ar kādiem talantiem apveltījis, bet iedvesmoties ļaujot fotogrāfi, kuri darbos ieliek sirdi.

Konkursā piedalīties Mikam piedāvājusi skola, un viņš tajā pašā dienā pieteicies. «Īstenībā ļoti interesants stāsts. Bija jāaizsūta trīs bildes, bet vienu no tām aizsūtīju nepareizā izmērā, tāpēc man nācās to nomainīt pret bildi, ar kuru es uzvarēju!» neslēpj Miks. Sienāzi saulrietā viņš izvēlējies, jo šķitis, ka tā labi atspoguļo Latvijas dabu.

Miks ir noskaņots nākotnē apgūt arī fotogrāfijas teoriju un pēc vidusskolas absolvēšanas vēlas to darīt kristīgās organizācijas «Jaunatne ar Misiju» rīkotajā «Kristus mācekļu skolā». Bet tuvākā nākotnē viņš, tāpat kā pārējie konkursa uzvarētāji, tiks ielūgts uz ceļojošās izstādes atklāšanu Saeimas namā, varēs doties ekskursijā pa Saeimas namu, viesoties Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā, kā arī apmeklēt Ādažu militāro bāzi. 18. novembrī fotokonkursa uzvarētāji būs aicināti apmeklēt arī Latvijas Republikas proklamēšanas simtajai gadadienai veltīto Saeimas svinīgo sēdi Latvijas Nacionālajā teātrī, kur tobrīd būs apskatāma ceļojošā izstāde.

