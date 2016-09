Uzvaras laurus plūc Talsu pilsēta 14.09.2016

9. septembra vakarā Talsu tautas namā godināja Talsu novada pašvaldības rīkotā konkursa «Talsu novada sakoptākā pilsēta vai pagasts 2016» laureātus. Šogad konkursā par sakoptāko atzīta Talsu pilsēta, Lībagu un Vandzenes pagasts.

Lai veicinātu novada pārvalžu sadarbību ar iedzīvotājiem, pašvaldība no 18. maija līdz 8. jūlijam rīkoja ikgadējo konkursu «Talsu novada sakoptākā pilsēta vai pagasts 2016». Lai gan konkursam bija desmit nominācijas, pārvalžu vadītāji varēja izvēlēties piecas savai teritorijai vispiemērotākās, ko vērtēja žūrija.

Sveicot konkursa dalībniekus, Talsu novada domes priekšsēdētājs Aivars Lācarus pauda: «Konkurss ir stabila bijušā Talsu rajona, tagad Talsu novada, tradīcija. Kamēr tā turpinās, vienmēr bijusi diskusija, kādam šim konkursam jābūt, kā to parādīt, lai cilvēkiem būtu labāk. Jūs visi esat daudz paveikuši, jo kopjat sevi, savu sētu, māju, pagastu, pilsētu un mūsu novadu. Jūs esat uzdrošinājušies piedalīties konkursā, izdarījuši vairāk nekā ikdienā un pasnieguši to arī citiem.»

Konkursa nominācijā «Sakoptākā privātmāja» galveno titulu ieguva Kuzmu ģimenes īpašums «Austriņi» Ģibuļu pagastā. Par iedzīvotājiem draudzīgāko kafejnīcu vai tirgotavu Talsu novadā šogad atzīts uzņēmuma «Talsu piensaimnieks» veikals — konditoreja «Piena sēta» Talsos. Vieta, kura jāredz un kur mīļi gaidīts ikviens sportot gribētājs, 13 nominantu vidū izraudzīta Pļavu ezermalas sporta un atpūtas bāze, kur saimnieko Laucienes pagasta sporta dzīves pārzinātājs Normunds Krūze. Sakoptākās zemnieku saimniecības gods šogad ticis zemnieku saimniecībai «Kalndruvas A» un tās saimniekam Uldim Ansonam, kurš nodarbojas ar olu ražošanu. Par veiksmīgāko tūrisma piedāvājumu atzīts Latvijas Lauksaimniecības muzejs. Par nesavtīgu palīdzēšanu citiem, pilsētas/pagasta labvēļa gods piešķirts uzņēmējai Olgai Bārei, bet Talsu novada zaļās domāšanas līdera gods ticis SIA «Janvāri» un tā vadītājai Ievai Bērziņai. 13 pretendentu konkurencē par sakoptāko organizāciju atzīta SIA «Kroņstrauts» jeb «Sabiles sidrs» un tā vadītāja Baiba Circene, bet radošākā novadnieka godu 12 nominantu konkurencē piešķīra maizes cepējai Ainai Šteinbergai no Laidzes pagasta. Kā pateicību par labi aizsāktu ideju un, vēlot veiksmi tās tālākā īstenošanā, pašvaldība sveica arī «Kuršu kroga» Lībagu pagastā saimniekus Zani un Agri Bārbalus, Jāni Pagilu no Sabiles, kurš piedāvā ar plostu doties izbraucienā pa Abavu, un rokdarbnieci, Latvijas Amatniecības kameras diplomēto meistari Inu Valteri no Sabiles.

Ik gadu kopā ar komisiju pie nominantiem dodas arī Talsu komersantu kluba pārstāvji. Šogad simpātiju balvas viņi pasniedza Oļegam Stoļerovam, ko Ķūļciema pagasts bija izvirzījis nominācijai «Pilsētas vai pagasta labdaris». Viņš no 2014. gada novembra ar saviem domubiedriem Ķūļciemā sācis kopt bijušo Sv. Arsēnija pareizticīgo baznīcu un tās apkārtni. Tāpat simpātijas balva pasniegta uzņēmumam «Sabiles sidrs» un Talsu pilsētas zaļās domāšanas līderei Ievai Bērziņai.

Konkursa kopvērtējumā uzvaras laurus šogad plūca Talsu pilsēta, otrajā vietā ierindojās Lībagu pagasts, bet trešajā — Vandzenes pagasts. Stāstus par visiem nominantiem, kuri šogad piedalījās konkursā, pašvaldība apkopojusi arī izdevumā «Talsu bruncī ieaustie».

