Uzsākta vērienīga Firksu-Pedvāles muižas pārbūve 01.08.2018

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

«Manī ir divējādas izjūtas — gan prieks, gan izjūta, kaut kam pazūdot,» par 30. jūnijā uzsāktajiem būvniecības darbiem Firksu-Pedvāles muižas kungu mājā teic saimnieks, tēlnieks, Pedvāles Brīvdabas mākslas muzeja veidotājs un vadītājs Ojārs Arvīds Feldbergs.

Talsu novada pašvaldība un biedrība «Pedvāle» ir Kuldīgas novada pašvaldības projekta «Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti» partneri. Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī veicināt ar to saistītos pakalpojumus. Projektā piedalās arī Alsungas novads. Katrā teritorijā ieplānoti vērienīgi darbi, lai sasniegtu noteikto mērķi. No visiem projektā iesaistītajiem tieši Pedvālē darbi uzsākti visātrāk. Projektā paredzēts atjaunot arī Sabiles sinagogu, kur taps Mūsdienu mākslas un kultūras tūrisma centrs. Savukārt Kuldīgā, «Adatu fabrikā», izveidos Mākslas un radošo klasteri, bet Alsungas pilī paredzēta restaurācija tūrisma pakalpojumu izveidei.

Muižai sācies jauns mūžs

Piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu 750 000 eiro apmērā, Firksu-Pedvāles muižā plānots izveidot starptautisku mākslinieku rezidenci. Pārējo nepieciešamo finansējumu (547 098,02 eiro) piešķīrusi Talsu novada pašvaldība.

Biedrība «Pedvāle» piedalījusies arī ELFLA Latvijas lauku attīstības programmā, kur ieguvusi 26 991,09 eiro muižas pieejamības un publiskās ārtelpas sakārtošanai, izveidojot vizuāli pievilcīgu koptēlu. Trūkstošo 2999,01 eiro mērķa sasniegšanai nolēma piešķirt Talsu novada dome.

«Viss sākās 1991. gadā, kad no Rīgas pārcēlos uz Pedvāli, lai īstenotu savu sapni par brīvdabas muzeja izveidi. Šajā apkārtnē ir dzimis mans tēvs, te pavadīju vasaru brīvlaikus, par ko joprojām ir spilgtas bērnības atmiņas. Būdams mākslinieks, sākotnēji viss šķita rožains un sapņains. Brienot cauri krūmiem, nātrēm un dadžu puduriem, iztēlojos, kā te izskatīsies. Tajā laikā Firkspedvāles muižas kungu ēka bija izdemolēta — bez logiem, durvīm, izlauztām krāsnīm un cauru jumtu. Sāku realizēt savu sapni, plānoju un organizēju darbus un dažādus pasākumus māksliniekiem un iedzīvotājiem. Ne viss ritēja gludi, bet turpināju doties sapņa virzienā, līdz 2015. gadā mani uzaicināja piedalīties projektā. Beidzot tas ir tapis, iepirkumi noslēgušies un ir uzsākusies būvniecība. Laikapstākļi mūs lutina (saprotu, ka zemniekiem tas ir pretēji), un būvnieki var raiti strādāt.

Izjūtas ir divējādas: no vienas puses, ļoti iepriecinošas, jo process ir sācies, bet, no otras puses, vērojot, kā tiek veikta demontāža, rodas izjūta, kā kaut kam pazūdot. Saprotu, ka nosacījumi paredz maksimāli saglabāt ēkas un tās arhitektonisko detaļu substanci. Katra koka konstrukcija tiek izvērtēta un pārbaudīta, līdz ar to saglabāts pēc iespējas vairāk vecā. Tā ir pāreja citā kvalitātē, muižas ēkai sākas jauns mūžs. Manī ir daudz filozofisku pārdomu par to, kas pašlaik notiek un notiks nākotnē,» dalās O. A. Feldbergs.

Pirms iespējas piedalīties projektā tēlniekam bija zudusi cerība par muižas nākotni, bet, kad process uzsākās, tā atjaunojusies. Galvenais izaicinājums kopš 2015. gada, bijis ļoti garais un sarežģītais birokrātiskais ceļš. «Tā bija liela skola gan man, gan palīdzei Laurai Miglonei (muzeja kuratore — red.),» secina O. A. Feldbergs.

Paverot starptautiskus apvāršņus

Firksa-Pedvāles muiža celta aptuveni 18. gadsimta beigās. Tēlnieks teic, ka precīzu datu par to neesot. Pirmais zināmais īpašnieks, kuram 14., 15. gadsimta mijā tika izlēņota Pedvāles zeme, ir kāds Kans Kuke. Muižas apbūvi veido kungu māja, saimniecības ēkas un parks.

Muižā plānots izveidot starptautisku mākslinieku rezidenci, vietu, kur dzīvot un strādāt dažādiem māksliniekiem. Paredzētas telpas nakšņošanai, ēdināšanai, veļas mazgāšanai, darbnīcām, izstādēm, mākslas nodarbībām dažāda vecuma cilvēkiem, bibliotēkai un sanāksmēm. Izstrādāta rezidences stratēģija, plānots noalgot darbiniekus regulārai, nepārtrauktai darbībai. Būtiskākās izmaiņas — rezidence būs atvērta visu gadu, jo līdz šim tā darbojās sezonāli. «Tiek veidota kvalitatīva kultūras telpa, kas paver tūrisma, sociālās un ekonomiskās iespējas. Šī rezidence, ar pārējiem projektā paredzētajiem magnētiem, palielinās tūrisma plūsmu. Rezidences ikdienas dzīvē un pasākumos tiks iesaistīti arī iedzīvotāji. Novadam būs ekonomisks pienesums, kā arī varēs piesaistīt jaunas investīcijas un iespējas,» skaidro Pedvāles saimnieks.

Darbi raiti rit uz priekšu

Divus gadus tika projektēta pārbūve un restaurācija. Demontāžas laikā atrasti gan skaisti sienu krāsojumi, gan vēsturiskas liecības. Piemēram, kāda avīzes strēmele no 1878. gada. Turklāt — franču valodā. Ēkai tika veikta arhitektoniski mākslinieciskā izpēte, izveidots projekts, kurā izstrādāti griestu un sienu restaurācijas zīmējumi, bet, kā atklāj tēlnieks, ne viss tiks autentiski atjaunots, jo tas prasa milzīgus līdzekļus, kas pašreiz nav pieejami.

Muižas pārbūvi veic SIA «Pretpils». Tā būvdarbu vadītājs Māris Rorbahs stāsta, ka viss norit kā iecerēts. Materiāli tuvākajiem diviem mēnešiem pasūtīti, arī piegādes norit kā plānots. «Veicam sagatavošanu tālākajiem darbiem. Pašlaik norit demontāža, atsevišķās vietās sākam mūrēt, montējam pārsedzes un gatavojamies jumta konstrukcijas montāžai,» skaidro M. Rorbahs. Objektā strādā aptuveni 15 darbinieku, un tas ir pietiekami, lai iecerēto pabeigtu līdz noteiktajam termiņam — nākamā gada novembrim.

Arhitekte Marina Mihailova no SIA «Arhitektoniskās izpētes grupa» stāsta, ka izstrādāt projektu bija ļoti interesanti, tajā pašā laikā — sarežģīti. «Ēka ir ļoti dažādā tehniskajā stāvoklī, un pastāvošie normatīvi ne vienmēr ir labvēlīgi senām ēkām. Šajā gadījumā tas attiecas nevis uz arhitektūru, bet uz būvkonstrukcijām, jo daļa ēkas ir avārijas stāvoklī, bet daļa — apmierinošā. Būvniekiem, protams, ar to būs jāpacīnās,» pauž M. Mihailova.

Muzejs darbojas ierastajā režīmā

Pedvāles saimnieks informē, ka Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejs strādā kā ierasts, katru dienu no 10.00 līdz 18.00. Vienīgā atšķirība, ka tagad kase biļešu iegādei atrodas ēkā pie autostāvvietas. «Mēs vēl arvien pārkārtojam sadzīvi, tāpēc var gadīties, ka ceļā gadīsies kāda mantu kaudze vai kāda taka nebūs savlaicīgi nopļauta. Ap Firkspedvāles ēku būs sastatnes un nožogojumi. Parks, tāpat kā piknika vieta pie lielās egles muižas priekšā, pieejams jebkuros laika apstākļos,» skaidro muzeja kuratore L. Miglone. Plašāki pasākumi šovasar būvdarbu dēļ gan nav iecerēti. Tuvākais notikums plānots rudenī, atklājot vides mākslas objektu «99+1=100» par godu Latvijas simtgadei — veltījums apkārtnes iedzīvotājiem.

Firksu-Pedvāles muižas kunga mājas pārbūvei par godu, ir izveidota izstāde «Pāreja». Tajā atspoguļota ēkas vēsture no seniem laikiem līdz mūsu dienām, kā arī parādīti projektā paredzētie darbi. Ar izstādi var iepazīties jebkurš apmeklētājs.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Sabile, Pedvāle

Komentāri