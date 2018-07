Uzsākta Talsu Valsts ģimnāzijas stadiona pārbūve 10.07.2018

«Talsu Vēstis» jau vairākkārt informējušas par Talsu novada pašvaldības ieceri atjaunot sporta infrastruktūru pie Talsu Valsts ģimnāzijas un Talsu sākumskolas. Darbi ir uzsākti, un tiem jābūt pabeigtiem piecu mēnešu laikā — līdz novembra vidum.

Stadiona pārbūve iespējama, pateicoties pašvaldības īstenotajam projektam «Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Talsu novadā», kas guvis Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansiālu atbalstu. Projekta ietvaros līdz 2022. gadam tiks veikts plašs spektrs mācību vides uzlabojumu četrās novada skolās: Talsu Valsts ģimnāzijā, Talsu 2. vidusskolā, Talsu pamatskolā un Sabiles pamatskolā. No ERAF projektam paredzēti 3,67 miljoni eiro, projekta kopējās izmaksas: 4,49 miljoni eiro. Starpību jeb 820 tūkstošus eiro sedz pašvaldība, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

Līgums par būvniecības darbiem stadionam pie Talsu Valsts ģimnāzijas noslēgts jūnija sākumā ar SIA «Talce» par summu 872 360,70 eiro (bez PVN). Pērn uzņēmums pārbūvēja arī stadionu pie Talsu 2. vidusskolas.

Būvprojekts Talsu Valsts ģimnāzijas stadiona pārbūvei tika izstrādāts jau 2015. gadā. Noslēdzoties būvniecības darbiem, stadions būs moderns, mūsdienu prasībām atbilstošs. Paredzēts futbola laukums ar mākslīgo segumu, skrejceliņi, vieglatlētikas sektori, basketbola un volejbola laukums, rotaļu laukums sākumskolas bērniem un viss pārējais, kas nepieciešams mācību procesā. Talsu Valsts ģimnāzijas direktors Gundars Sebris teic, ka darbi norit kā plānots un neesot šaubu par to, ka stadions varētu nebūt gatavs noteiktajā termiņā.

Jau gada sākumā G. Sebris pauda prieku par plānoto stadiona pārbūvi, kā arī visu klašu remontu un jaunu, ergonomisku mēbeļu iegādi. «Uzskatu, ka mēs jau sen to bijām pelnījuši. Mūsdienīga vide rosina izglītību uztvert kā vērtību. Tas skolēnam var radīt vēlmi mācīties un sevi pilnveidot ne tikai skolā, bet arī ārpus tās,» domā G. Sebris. Viņš atklāj, ka klašu remonts notiks nākamvasar, un tad arī skolēni tiks pie jaunām mēbelēm.

