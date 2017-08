Uzsākta elektrolīnijas «Kurzemes loks» trešā posma izbūve 01.08.2017

Sabīne Blūmentāle Tweet

Ceturtdien, 27. jūlijā, Talsu novadā, netālu no Cīruļiem, tika uzstādīti jaunie gaisvadu augstsprieguma līnijas balsti. Procesu vērot bija ieradušies arī a/s «Augstsprieguma tīkls» valdes locekļi. Pēc uzņēmuma pasūtījuma tika uzsākta projekta trešā posma būvniecība.

«Šī projekta ietvaros moderno elektrolīniju paredzēts izbūvēt Latvijas rietumu daļā. Pirmais lielais etaps Grobiņa—Ventspils jau ir no­slēdzies. Mēs izmantojam jau esošās elektrolīnijas trasi, tādējādi neapgrūtinot zemes īpašniekus ar vēl vienu papildu trasi jau blakus esošajai,» informē a/s «Augstsprieguma tīkls» valdes loceklis Arnis Staltmanis.

Elektrolīnijas balstu uzstādīšana tuvējās apkārtnes iedzīvotāju ērtības nemainīs. Vienīgā atšķirība — jaunie balsti izmēra ziņā ir lielāki par iepriekšējiem. Visbiežāk cilvēkus uztrauc līniju elektromagnētiskais lauks, kas rada bažas, vai tādā veidā netiks ietekmēta viņu dzīves kvalitāte.

«Mēs elektromagnētisko lauku esam mērījuši arī jaunajai «Kurzemes loka» elektrolīnijai esošo normatīvo aktu vērtībās un secinājām, ka tas veselību neapdraud,» norāda A. Staltmanis. Būvēt māju tieši zem līnijas gan neesot atļauts tāpēc, ka tajā vietā ir jūtama visspēcīgākā elektromagnētiskā lauka ietekme.

Būvprojekta izstrādi elektrolīnijas posmiem Talsu pilsētā un novadā pilnā apjomā plānots pabeigt līdz šī gada nogalei.

«Kurzemes loka» trešā posma Ventspils—Tume—Imanta kopējais garums būs 214,3 kilometri.

Šī projekta izstrāde un realizācija notikusi, vadoties pēc elektrolīniju parametriem. Nākotnē paredzēta elektroplūsmas uzlabošana starp Ziemeļeiropas, Skandināvijas un kontinentālās Eiropas valstīm.

«Energoinfrastruktūras projekts galvenokārt bija nepieciešams tādēļ, ka ar 110 kilovoltu enerģiju tīkls nespēja nodrošināt Kurzemes reģiona elektroapgādes drošumu. Tas pierādījās arī 2005. gada vētras laikā. «Kurzemes loks» nodrošinās lielāku elektroapgādi, kā arī nepieciešamības gadījumā, ja tiks atvērtas jaunas ražotnes vai uzstādītas vēja elektrostacijas, būs iespējams pieslēgties šim tīklam,» stāsta valdes loceklis.

Jaunās līnijas izbūves ietekme uz elektroenerģijas patēriņa tarifa maksas izmaiņām varētu būt niecīga, jo lielāko daļu projekta izmaksu sedz Eiropas Savienība (ES). A. Staltmanis skaidro, ka pārvades sistēmas tarifs ir daudz mazāks nekā sadales tīkla.

Šobrīd augstsprieguma elektrolīnijas būvniecība ir uzsākta Dundagas, Talsu, Kandavas un Tukuma novados, bet pārējā trasē vēl turpinās detalizēta būvprojekta izstrāde un tā saskaņošana.

Plānots, ka Talsos un Valdgales, Ārlavas, Ģibuļu, Lībagu, Strazdes un Virbu pagastos elektrolīnijas kopējais trases garums būs 46,45 km, un tā pavisam kopā šķērsos 314 zemes īpašumus. Atsevišķās vietās, lai nodrošinātu vajadzīgos attālumus, piemēram, līdz ēkām, ceļiem vai aizsargājamām dabas teritorijām un kultūrvēsturiskiem pieminekļiem, var tikt veidota jauna trase.

«Kurzemes loks» ir daļa no lielāka projekta «NordBalt» — tā mērķis ir nodrošināt elektroenerģijas pārvades tīkla pastiprināšanu, tādējādi uzlabojot visas Baltijas energoapgādes drošumu. Kopējās «Kurzemes loka» noslēdzošā posma izmaksas ir 127 miljoni eiro, no kuriem 55 miljoni ir ES līdzfinansējums.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi sabiedrība

Komentāri