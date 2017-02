Uzņēmība — visa pamatā 15.02.2017

Viss sākās ar veiksmes pogu, ko reiz Rebekai Miķelsonei uzdāvinājusi māsa. Jāsecina, ka tā tiešām devusi solīto, jo, to apskatot, kopā ar draugu Reini Vilsonu, abiem radusies biznesa ideja — veidot uzņēmumu un no finiera gatavotus interjera priekšmetus pārdot internetā. Tā radās Demure.lv.

Reinis studējis uzņēmējdarbību un loģistiku, bet Rebeka starptautisko mārketingu un reklāmu. Pēc augstskolas absolvēšanas abi izlēmuši strādāt kopā un dibināt uzņēmumu. Darbs nebūtu veicams bez iekārtas, kura nodrošina griešanu un gravēšanu ar lāzeri. «Nezinājām, cik lielu iekārtu mums vajag. Meklējām informāciju internetā, devāmies pie izplatītājiem. Sākumā domājām par mazāku iekārtu, bet sapratām, ka tās funkcijas, kuras vēlamies, tā nespētu nodrošināt. Ļoti palīdzēja izplatītāji, jo šo jomu tiešām nepārzinājām. Ar iegādāto iekārtu var izgatavot ļoti dažādas lietas,» skaidro Rebeka.

Abi jaunieši bija iedzīvojušies galvaspilsētā, taču sapratuši, ka uzņēmējdarbības uzsākšana Rīgā izmaksās dārgāk nekā dzimtajos Talsos.

Tieši pirms gada iegādātā iekārta atvesta uz uzņēmuma telpām. Pirmā izgatavotā lieta bijusi krūzītes paliktnis. Pusgads pagājis eksperimentējot un priecājoties par katru lietu, ko izdevies uztaisīt. «Lēnām, izvērtējot dažādas idejas, nonācām līdz pirmajai produkcijai. Joprojām internetā skatāmies idejas, daudz braucam uz veikaliem un pētām, kādas lietas pircējus uzrunā.

No draugu pieredzes mācījos, kādas metodes jāizmanto krāsošanā un tonēšanā, bet visu citu apguvām pašmācības ceļā. Iespējas ir lielas, piedāvājuma klāstu var papildināt un papildināt,» stāsta Reinis.

Uzņēmēji neslēpj, ka sākumā biznesa ideja bijusi nedaudz citādāka. «Domājām, ka mums būs tikai interneta veikals un uz vietas neko netirgosim. Taču arvien auga interese par iespēju iegādāties mūsu produkciju tepat Talsos. Tādēļ izveidojām nelielu veikaliņu mūsu telpās,» stāsta Reinis.

Vispieprasītākās ir dažādas dekorācijas kāzām un interesanti noformēti sveicieni jaundzimušo vecākiem. Daudzi uzņēmēji labprāt iegādājas personalizētas dāvanas, kuras pasniegt sadarbības partneriem un darbiniekiem. Preces pasūta pircēji no dažādiem Latvijas reģioniem. Interesanti, ka ļoti daudz pasūtījumu ceļo uz Latvijas otru galu — Madonu, Rēzekni, Alūksni un Balviem. Pašlaik Demure.lv produkcijas tālākā piegādes vieta ir Lielbritānija, uz tur dzīvojošo latviešu adresēm.

Svētku maratons

Uzņēmuma mājaslapā pašlaik izcelts Valentīndienas piedāvājums. Reinis atklāj, ka svētkiem paredzēto produkciju gatavo no janvāra sākuma. «Savukārt idejas Ziemassvētkiem sākām ieskicēt jau augusta beigās. Ļoti ilgi dzīvojam domās par svētkiem. Kad tie pienāk, šķiet, ka tie bijuši neaprakstāmi gari.

Nākamie svētki ir Sieviešu diena, Lieldienas, izlaidumi, Jāņi, kāzas. Gatavojamies jau tagad. Sākumā nebijām rēķinājušies, ka kāzu priekšmetiem būs tik liels noiets. Tas ir tikai viens no tirdzniecības sīkumiem, kuru uzzinājām ārpus skolas sola,» stāsta Rebeka. Dibinot uzņēmumu, daudzi teikuši, ka biznesā viss nenotiek pēc grāmatas. Abi to ātri sapratuši. «Visi to saka, bet, kamēr tu pats to nepiedzīvo, nesaproti, ka dzīves skola arī ir skola. Pēc iegūtā augstskolas diploma mums klāt nākusi vēl viena profesija,» iespaidos dalās uzņēmuma pārstāve.

Rebeka ir atbildīga par pasūtījumu pieņemšanu, to iesaiņošanu un jaunu ideju meklēšanu. Savukārt Reinis veic praktisko pusi — strādā ar iekārtu, līmē un tonē darbus. «Rei­nis ir darītājs. Viņš ir precīzs un rūpīgs. Tieši par kvalitāti daudzi klienti izteikuši atzinīgus vārdus. Mēs ļoti labi sastrādājamies. Es nevaru to, ko viņš, viņš — to, ko es,» skaidro Rebeka.

Līdz šim lielākais izaicinājums bijis izgatavot kāzām paredzētu dekoru — 1,20 metru augstu koku ar zariem. Nav bijusi pārliecība, vai tas izdosies, bet izdevies!

Latvju zīmes

Daudzas no precēm rotā latviskās zīmes. Šī produkcija sarūpēta uz valsts svētkiem novembrī, bet pieprasījums pēc tās nemainās visu gadu. Cilvēki labprāt kādu sev tuvu zīmi izvēlas arī priekšmetiem, kurus iegādājušies citur. Tā personalizēti ādas maki, aproces. Iegādātā iekārta ļauj apstrādāt dažādus materiālus un izmantot vairākas tehnikas. Kokā pat iespējams iededzināt precīzu attēlu. «Visas fotogrāfijas gan nevar izmantot. Tām jābūt labas kvalitātes — ja toņi ir ļoti tumši, grūti pasūtījumu īstenot,» atklāj Reinis. Šādus kokā pārkopētus attēlus klienti labprāt izvēlas dzimšanas dienu dāvanām.

«Visa parametru iestatīšana notiek datorā ar atbilstošas programmatūras izmantošanu. Agrāk pat nebiju dzirdējis par maketēšanas programmām, ar kurām strādāju tagad. Esam apguvuši ļoti daudz jauna. Sākumā darba ražīgums bija viena kastīte dienā. Tagad, kad darbu gaita ir skaidra, ir pavisam cits ātrums,» stāsta uzņēmējs. Neskatoties uz to, bieži vien darba stundas ir garas, un pirms svētkiem, lai izpildītu apjomīgos pasūtījumus, nākas strādāt līdz vēlai naktij. Taču tā ir tikai motivācija turpināt iesākto.

«Noslogotākais bija Ziemassvētku dāvanu laiks. Ir cilvēki, kuri par dāvanām domā laikus, bet citi pasūtījumu veic pēdējā brīdī. Ja prece jāsūta, izmantojot pakomātu, izpildes laikam jāpieskaita divas dienas. Nācās strādāt ļoti ātri, lai apmierinātu visu pasūtītāju vēlmes,» skaidro Reinis.

Līdzīgi uzņēmumi ir arī citviet Latvijā, bet talsenieki uzskata, ka viņi ir soli priekšā citiem, jo preci piedāvā viegli pārskatāmā iepirkšanās portālā un to var nosūtīt uz jebkuru vietu pasaulē. «Pārsvarā mēs tirgojam dāvanas. Mums ir ļoti pozitīvs darbs, jo visi cilvēki, ar kuriem tiekamies un sazināmies, runā par svētkiem,» bilst Rebeka Miķelsone.

