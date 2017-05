Uz tūrisma sezonu! 02.05.2017

Elīna Lāce

elina@talsuvestis.lv

Laika apstākļi šopavasar nelutina ne tūrisma uzņēmējus, ne tos, kuri labprāt dotos dabā vai iepazītu vietējo tūrisma piedāvājumu. Tomēr maijs jau klauvē pie durvīm, priekšā ir brīvas dienas, tāpēc turpmākajos laikraksta numuros atgādināšu vismaz par daļu no tuvējiem apskates objektiem, ko, spītējot laika prognozēm, pagūts apsekot kopā ar Talsu novada tūrisma informācijas centra darbiniecēm.

Dabiska un draudzīga vide

Tiem, kuri vēlas saelpoties svaigu gaisu un baudīt gluži vai neskartu Latvijas dabu, iesaku doties Sabiles virzienā. Viena no vietām, ko noteikti vērts apmeklēt, ir Māras kambari, kas atrodas Ģibuļu pagasta dienvidrietumu stūrī. Tā ir dabiski izveidojusies alu sistēma Abavas ielejas labā krasta smilšakmens atsegumā. Vēl pirms dažiem gadiem tika runāts par postažu Māras kambaru tuvumā, un ar tūrisma informācijas centra iniciatīvu rīkotajā talkā nācās likvidēt koka kāpnes un citus cilvēku ērtībām agrāk iekārtotos objektus, kuri bija savu laiku nokalpojuši un kļuvuši bīstami. Tagad, pateicoties kāda īstenotā projekta aktivitātēm, šī vieta ir no jauna sakārtota. Pat vēl vairāk — kā atzina tūrisma informācijas centra vadītāja Inese Roze, Māras kambaru apkārtne ir labākā stāvoklī nekā jebkad iepriekš! Virs mitrākajiem taku posmiem izveidotas laipas, no jaunas platformas paveras brīnišķīgs skats uz Abavas senleju, bet pie Māras kambariem var nokāpt pa drošām kāpnēm, kas aizved lejup, vienlaikus aicinot alas apskatīt no ierobežotā laukumiņa, nevis ložņāt pa tām un bojāt to sienas, ieskrāpējot pa kādam vērtīgam «Te biju es» uzrakstam. Ir arī soliņi un informācijas stendi.

Dodoties uz Māras kambariem, jārēķinās ar pietiekami garu pastaigu dabā, jo ar automašīnu pie šī dabas objekta piebraukt nebūs ne iespējams, ne atļauts. Šī apkārtne iekļauta aizsargājamo teritoriju tīklā «Natura 2000», tāpēc abpus takai neredzēt cilvēka veidotu parku ar retiem kokiem. Manas, nabaga pilsētnieces, acis tikai atceļā no alām bija pieņēmušas mežonīgo dabu ar kritušajiem un turpat atstātajiem kokiem. Inese, sirdī joprojām bioloģe, gan brida pa brikšņiem, lai iemūžinātu pa kādai ziedošai zalktenei vai sīciņam lazdas ziedam.

Ja Māras kambarus nav iespējams neatrast, jo ceļā uz tiem izlikts daudz norāžu, kas informē, cik tālu vēl jāiet, tad Laupītāju alai gan nezinātājs pilnīgi noteikti paies garām. Un droši vien jāsaka — labi, ka tā! Tā ir skaista arī bez cilvēku atstātām zīmēm. Vēl šo vietu dēvē par Māras avotiņa alu, jo no tās iztek avots, bet Laupītāju alas vārds iemantots no nostāstiem, ka tajā laupījumu slēpuši tie, kuri uzbrukuši tirgotāju laivām Abavā.

Uz ūdenskritumiem!

Ja reiz kājās ir piemēroti apavi un svaigā gaisa vēl nav par daudz, tad ir vērts uzmeklēt Virsaišu ūdenskritumu. Ceļš uz to meklējams aiz stādu audzētavas «Mazsili», kas atrodas ceļa posmā no Stendes uz Sabili. Ir divi varianti, kā nokļūt pie ūdenskrituma. Vieglākais ir no «Virsaišu» māju puses (ūdenskrituma virzienā pavērsta oriģināla koka zīme ar nepārprotamu uzrakstu «Tur»!). Interesantākais ir, ejot pa aptuveni kilometru garo dabas taku mazas upītes tuvumā. Jāatzīst, ka, mērojot šo ceļu pirmo reizi, man šis kilometrs šķita visai garš, toties pēc brišanas pāri kritalām un citu šķēršļu uzveikšanas gandarījums, ieraugot patiešām pievilcīgo, vairāk nekā pusotru metru augsto Virsaišu ūdenskritumu, bija liels. Nevar gan teikt, ka norāpties pa stāvo gravu lejup, lai nokļūtu tā tiešā tuvumā, ir ļoti viegli, tomēr kāpiens ir skata vērts. Kad būs izdevies uzrāpties atkal augšā, varēs piesēst netālu iekārtotajā atpūtas vietā, kur blakus informācijas stendam novietots galds, soli un atkritumu urna.

Kad reiz tajā apkārtnē ir nokļūts, noteikti vērts piestāt arī pie Abavas rumbas. Nekādi nesaprotu, kāpēc tik maz tiek popularizēts fakts, ka arī šajā ūdenskritumā pavasarī lec vimbas! Katrā ziņā — pati savām acīm to redzēju un par katru lecošo zivi kopā ar tūrisma informācijas centra meitenēm spiedzu, tāpēc tagad droši zinu, ka ne vienmēr noteikti jābrauc uz Kuldīgu, un zivis ir gatavas parūpēties par saistošiem skatiem arī Talsu novada robežās.

