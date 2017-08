Uz Talsiem atceļojusi «Fonda Nāc līdzās!» fotoizstāde 09.08.2017

1. augustā brīvās mākslas telpā «Baložu pasts» tika atklāta fotoizstāde «Sajūtas man līdzās». Darbu autori — jaunieši ar īpašām vajadzībām — fotogrāfijās pratuši iemūžināt cilvēcisko emociju un dabas smalkumus, kam bieži vien paskrienam garām. Gan izstādes veidotāji, gan apmeklētāji atzina — tajā apskatāmais pārspēj iepriekš iztēloto.

Izstādi uz Talsiem atvedis nodibinājums «Fonds Nāc līdzās!», kura aicinājums ir palīdzēt bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām apzināties, attīstīt un parādīt citiem savus talantus. Arī «Baložu pastā» apskatāmā izstāde, kas ir jau otrā fonda ceļojošā fotogrāfiju kolekcija, šim mērķim kalpo godam — tajā apskatāmo darbu kvalitāti un radošo dzirksti autoru fiziskās grūtības nav mazinājušas.

«Fonda Nāc līdzās!» vadītāja Sarma Freiberga un jauno fotogrāfu skolotājs Jānis Mednis ir vienisprātis — autori ar savu talantu turpina pārsteigt. Viņu vidū ir Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem audzēkņi un fonda ilggadējie dalībnieki — jaunieši ar visdažādākajiem fiziskās un garīgās veselības traucējumiem. Taču, aplūkojot fotogrāfijas, šīs grūtības nenāk ne prātā. S. Freiberga vērš uzmanību uz fotogrāfiju, kurā notvertas no kāpnēm krītošas ēnas. Izrādās, darba autore ir vājredzīga. «Es viņai jautāju: «Laima, kā tu skaties uz šo fotogrāfiju?» Viņa atbild: «Es skatos uz lielām lietām. Neskatos uz sīkumiem, kurus neredzu.»»

S. Freiberga arī novērojusi, ka profesionāli fotogrāfi, lai iegūtu labāko kadru, nereti pietupstas. «Cilvēki ratiņkrēslā jau atrodas tādā pozīcijā. Viņi visu laiku redz pasauli no cita leņķa. Sēžot ratiņkrēslā, ātri nepaskriesi, tāpēc var ieraudzīt kaut ko vairāk. To, kam mēs paejam garām,» viņa liek aizdomāties.

«Sākumā domāju, ka būs grūti, ka rezultāts nebūs tik labs,» atzīst J. Mednis. Viņš jauniešiem lasījis lekcijas par fotografēšanas pamatiem un atzīst — to darījis ļoti profesionālā, nopietnā veidā. «Skaidroju, kas ir līnijas, gaismas, ēnas, fons, kompozīcija, kadrējums. Viņi ļoti uzmanīgi, vērīgi un uzcītīgi klausījās. Ir pagājuši jau seši gadi, bet viņi turpina pārsteigt ar talantu, ar citādu skatījumu. Manuprāt, neskatoties uz fiziskajām grūtībām, maņas ir ļoti attīstītas. Fotogrāfijā ļoti svarīgs ir laiks un attieksme. To nevar darīt pavirši. Ja ir ieguldītas domas un laiks, cilvēki to novērtē. Šie bērni to ir ņēmuši vērā.»

Katru gadu no izstādei iesūtītajām fotogrāfijām tiek veidots kalendārs. Attēlus izvēlas konkursa kārtībā, kas jaunajiem fotogrāfiem ir papildu stimuls savas prasmes pilnveidot. Esot arī ļoti spējīgi autori, kuriem nācies teikt: «Vairāk nedrīkst.» Citādi izstāde un kalendārs pārtaptu viena autora personālizstādē. Ja pirmajā kalendāra veidošanas gadā nepieciešamo fotogrāfiju skaitu bijis grūti sagrabināt, otrajā gadā aiz svītras palikuši 20 cienīgi darbi, bet šogad — jau ap 200.

S. Freiberga un J. Mednis spriež, ka fotografēšana ir ļoti demokrātiska māksla — katram ļauts caur objektīvu ieraudzīt ko citu, un katrs, kurš attēlu uzlūko, tajā aizsākto stāstu var turpināt pēc saviem ieskatiem. Iemūžinātajos kadros — varenos dabas skatos, cilvēcisko attiecību mirkļos, rotaļīgās ēnu un gaismas spēlēs, vismazāko dzīvo radībiņu portretos — atklājas īpašs pasaules redzējums, ko autori ietērpuši arī vārdos. «Apbrīnojami, kā Daba izpauž sevi kā mākslinieci pat vissīkākajās detaļās. Fotogrāfijas skaistums ir tajā, ka tā spēj parādīt to tiem, kuri ikdienas steigā uzreiz šīs sīkās lietas nepamana,» raksta viena no autorēm Kristiāna Bērziņa, un izstādes apmeklētāji pie katra darba uzkavējas, lai attēlos un vārdos paustajam ļautu sevī atbalsoties.

Izstāde «Sajūtas man līdzās» «Baložu pasta» telpās būs apskatāma līdz 15. septembrim. Talsi ir fotogrāfiju pirmspēdējā pietura, tālāk tās dosies uz Rīgu. Savukārt līdz pat oktobrim var paspēt piedalīties «Fonda Nāc līdzās!» izsludinātajā fotokonkursā, kur bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām aicināti savu veikumu parādīt plašākam interesentu lokam un, iespējams, piepulcēties nākamās fonda rīkotās izstādes autoru pulkam.

