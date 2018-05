Uz sērfošanas dēļa — tuvāk Dievam 23.05.2018

Sabilniece Linda Krastiņa «jā» vārdu Dievam teikusi vien pirms pusotra gada, bet šajā laikā jau paguvusi spert radikālākus soļus ticībā, nekā daudzi citi, kuri sevi par kristiešiem uzskata visu mūžu. Redzot Lindas mirdzošās acis un degsmi, ar kādu viņa liecina par piedzīvoto, prātā nāk divas līdzīgas rakstvietas no Bībeles: «Tuvojieties Dievam, tad Viņš tuvosies jums!» un «Tuvojieties Viņam priecīgi, tad jūs starosit!»

Lindas ceļš pie Dieva sākās pēc tam, kad aiz muguras jau bija divas izjukušas laulības, kurās pasaulē bija nākuši divi dēli. Pagrieziens bija iepazīšanās ar tagadējo vīru, kurš izrādījās kristietis. «Neko daudz nezināju par Dievu, baznīcā tikai dažas reizes mūžā biju iegājusi kā muzejā. Man nebija domu, ka Dievs ir kaut kas dzīvs. Nesapratu arī, kāpēc Jēzum bija jānāk šeit, uz Zemes.

Kad iepazinos ar savu tagadējo vīru, daudz laika pavadījām sarunās. Viņš ir misionārs, bijis daudzās valstīs. Viņš stāstīja par savu dzīvi, savu pieredzi, kas man likās tik interesanta. Visam cauri bija manāms Dievs, un sāku uzdot jautājumus. Interese auga augumā. Varējām runāt līdz vēlai naktij. Jutos kā skatoties kādu piedzīvojumu filmu. Kaut kas manī mainījās, gribējās uzzināt vairāk un vairāk. Tagad saprotu, ka tieši caur vīru Dievs mani uzrunāja. Ar viņu iepazinos vasarā, bet jau rudenī pieņēmu Jēzu par savu Kungu un Glābēju. No tā brīža mana dzīve pavērsās kājām gaisā,» apliecina Linda.

Sekojis visai sarežģīts posms. «Tu sāc ieraudzīt, kas tevī ir, un tev sāk nepatikt kādas lietas sevī, bet nezini, kā tikt ar tām galā… Bija emocionāli grūti. Sākumā bija grūti arī iet uz baznīcu. Gribējās iet, bet vienlaikus bija kaut kāda pretestība,» atceras Linda.

Abi ar vīru sākuši svētdienās apmeklēt sadraudzības vakarus kristīgās organizācijas «Jaunatne ar Misiju» apmācību centrā Valdemārpilī, kur notikusi Kristus mācekļu skola. Lindai šī vide ļoti iepatikusies. Viņas slāpes augušas augumā, liekot nemitīgi meklēt, ko varētu izlasīt, kur aiziet, ko uzzināt. Linda pamanījusi, ka Rīgā, draudzē «Prieka Vēsts», sāksies Bībeles skola. «Ļoti gribēju tajā mācīties, bet nezināju, kā to apvienošu ar darbu. Tai laikā strādāju par tirdzniecības pārstāvi, bet veiksmīgi sarunāju, ka tajās dienās, kad jābrauc uz Rīgu, varu beigt darbu ātrāk. Tā es trīs mēnešus braukāju. Tagad atskatos uz šo laiku un priecājos par savu apņēmību — cik ļoti es gribēju iepazīt Dievu. Ieguvu zināšanu pamatus par to, kāds ir Dievs, sāku saprast, kāpēc mums vajadzīgs Jēzus,» vērtē Linda.

Vēl mācoties Bībeles skolā,

viņai radusies doma, ka nākamais solis varētu būt mācības Kristus mācekļu skolā. Arī vīrs šo ieceri atbalstījis. Tolaik ģimene dzīvojusi Valdemārpilī, tātad skolu būtu tik ērti apmeklēt… «Bet Dievs visu sakārtoja citādāk,» Linda smaidot saka, atceroties, kā vīra draugs ieminējies, ka ļoti laba Kristus mācekļu skola ar sporta novirzienu esot Čīlē. «Mēs ar vīru skrienam, braucam ar velosipēdiem, tāpēc tas likās kaut kas interesants. Vienu vakaru paņēmām «Atlantu», atvērām, paskatījāmies, kur ir Čīle, un nospriedām, ka tas nav reāli. Mēs par to vairs nerunājām, bet manī nebija miera. Pa kluso sāku meklēt informāciju par šo skolu, skatījos bildes un video, līdz uzrakstīju vēstuli, jautājot, kāda ir iespēja tur mācīties. Saņēmu pieteikuma anketu. Kad vīram pateicu, ka esmu aizsūtījusi anketu, viņš teica: «Braucam!» Izjūtas bija dažādas, svārstījos starp «Nē, tas ir traki tālu!» uz «Bet es gribu braukt!». Prāts teica vienu, sirds ko citu,» stāsta Linda. Vajadzējis sagaidīt skolas lēmumu. Linda brīdināta, ka var gadīties atbildi gaidīt pat mēnesi, bet viņa ziņu par uzņemšanu saņēmusi jau dienu vēlāk.

Bija janvāris, bet mācību sākums bija paredzēts septembrī, lai ilgtu pusgadu. «Sākām domāt, kā tas būs. Jābrauc mums visiem — no darba prom jāiet gan man, gan vīram. Skola maksā diezgan daudz, ceļš uz Čīli mums visiem — arī. Tā kā tā bija sērfošanas un sporta Kristus mācekļu skola, vajadzēja arī sērfošanas inventāru. Vēl vajadzēja dzīvošanas naudu vīram un dēlam (Lindai līdzi brauca vecākais dēls, kurš turpināja izglītoties tālmācībā — E. L.). Mums tādas naudas nebija, atbalsta arī ne. Lūdzām Dievu — ja mums tas jādara, lai Viņš visu nokārto,» atklāj Linda.

Lūkojot, kur varētu rast kādus līdzekļus, vīrs pārdevis savus velosipēdus, tā iegūstot naudu lidmašīnas biļetēm. Strādādams par frizieri Rīgā, viņš tovasar arī nopelnījis pietiekami, lai izdotos kaut ko iekrāt. «Kad devāmies uz Čīli, mums vēl nebija visas vajadzīgās naudas, bet braucām ticībā, ka nauda būs,» saka Linda. Tobrīd līdzekļu bijis pietiekami, lai segtu skolas trīs mēnešus ilgās teorētiskās daļas izmaksas.

27 stundas pavadījusi ceļā,

nedēļu pirms mācību sākuma ģimene ieradās Čīlē. «Skolas bāze atradās Pičilemu, 250 kilometrus no galvaspilsētas, pie paša okeāna. Nācās pārvarēt pamatīgu kultūršoku. Septembrī Latvijā bija rudens, bet Čīlē — pavasaris. Viss bija brūns un dzeltens, nebija tāda zaļuma kā pie mums. Viss bija putekļains. Mums ierasts, ka ir daudz asfaltētu ielu, bet tur asfaltēta bija tikai galvenā iela. Visur bija sarkana zeme. Viss bija pilnīgi citādāks — mājas, infrastruktūra. Biju iztēlojusies, ka Čīlē būs karsti, bet bija drēgns laiks, apmācies. Apkures nebija, jo viņiem arī ziemā ir padsmit grādu temperatūra. Mums sala! Mitrs,­ vēss, naktīs auksti,» atzīst Linda.

Ar to gan grūtības nav bijušas galā — mācības notikušas angļu un spāņu valodā, bet Linda nav pārvaldījusi ne vienu, ne otru! «Tas bija ļoti liels pārbaudījums. Vīrs brauca līdzi kā tulks. Bija traki — visapkārt skan spāņu valoda, un tu neko nesaproti! Lai es kādam varētu ko angliski pajautāt, bija vajadzīga vīra palīdzība. Bija ļoti grūti,» viņa nenoliedz.

Kristus mācekļu skolā satikušies 15 studenti no deviņām valstīm: Latvijas, Vācijas, Šveices, Amerikas, Kanādas, Austrālijas, Argentīnas, Urugvajas un Čīles. «Tā bija milzīga izlaušanās — komunicēt ar cilvēkiem, neskatoties uz valodas barjeru. Angliski pratu tikai elementārākās frāzes, bet, kad man kāds kaut ko teica, vienkārši neko nesapratu un jutos nelaimīga,» neslēpj Linda.

Drīz gan izrādījies, ka viņai vajadzējis piedzīvot tieši šo pamatu zušanu zem kājām. «Divi teorētiskās daļas mēneši pagāja iekšējās cīņās. Visu laiku gribējās kaut kur paslēpties, lai man mazāk kāds kaut ko jautātu, lai man mazāk būtu kas jāstāsta. Dievs šajā laikā manī mainīja daudzas lietas, mācīja uzticēties Viņam. Vienmēr iepriekš biju uztraukusies, ko citi par mani domā, uztraucos par citu viedokļiem. Skolā sapratu, kas es esmu un kā viedoklis man ir svarīgs. Ne jau cilvēkiem man ir jāatskaitās par savu dzīvi. Es zinu, ko par mani domā mans Debesu Tēvs! Viņš to man atklāja un ļoti mani izmainīja. Mācoties Kristus mācekļu skolā Latvijā, ne pusi no tā nebūtu ieguvusi,» Linda vērtē.

Brīnumaini viss nokārtojies

arī finansiālajā ziņā. «Lūzuma punkts bija nedēļā, kad brīnišķīgs pasniedzējs (starp citu, viņš māca Kristus mācekļu skolā arī Latvijā!) runāja par likteni. No manis nāca ārā briesmu lietas, nepazinu pati sevi, katrs vārds, ko viņš teica, bija kā domāts man. Mums katru rītu bija klusais laiks. Vienā dienā manī bija tādas emocijas un pārdzīvojumi, ar kuriem nespēju tikt galā, tāpēc vienkārši kliedzu uz Dievu, lai Viņš man palīdz, jo es vairs nespēju. Bija pagājuši jau divi mēneši, vajadzēja domāt, kā apmaksāt skolas praktisko daļu. Lūdzu Dievu: «Tu esi mans Tēvs, Tu mani šurp atvedi, un es lieku šīs situācijas Tavās rokās!» Manī ienāca liels miers, un tās pašas dienas vakarā manā kontā tika ieskaitīta ļoti liela naudas summa,» Linda stāsta, vēl joprojām atceroties to nereālo sajūtu.

Protams, naudas sūtītāja ailītē nebija rakstīts «Dievs». «Viņš pats izvēlas, kādā veidā apmaksā visu vajadzīgo,» Linda atgādina. Šajā gadījumā Dievs lietoja valsti, liekot īstajā brīdī ieskaitīt Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenes locekļiem paredzētās apgādnieka zaudējuma pensijas pārrēķinu par veselu gadu. «Ar šo naudu nosedzām pilnīgi visu. Sapratu — kad tu tiešām visu no sirds atdod Dievam, necenšoties pielikt savu spēku problēmu atrisināšanā, tad Dievam ir brīvas rokas rīkoties un palīdzēt tev,» pārliecinājusies Linda.

Divas nedēļas pirms teorētiskās daļas noslēguma vīrs devies atpakaļ uz Latviju. Nu Lindai bija jāiztiek bez tulka. «Aptuveni jau sapratu, par ko ir runa. Nebija tik traki! Sarunāties gan bija grūtāk. Nebija vairs neviena, kas runātu manā vietā,» viņa atceras. Tomēr viss izrādījās paveicams. Pat vēl vairāk! Linda stāsta: «Bija man viena draudzene čīliete, kura angliski vispār nerunā. Lai cik tas nešķistu dīvaini, mēs sēdējām un runājāmies, un viena otru sapratām! Ja atveries, tad valodas barjeras zūd.»

Kristus mācekļu skolas praksē viņa spēja sastrādāties ar puisi no Urugvajas un divām meitenēm no Čīles un Argentīnas, no kurām tikai viena runāja angliski. Viņi gāja uz tirgu, lai evaņģelizētu un aicinātu bērnus uz «Super Sestdienu» pasākumiem, kur izklaidēja bērnus ar uzdevumiem, sporta nodarbēm, Bībeles stāstiem un mazām izrādēm. Studenti palīdzēja vadīt peldēšanas apmācības bērniem, ik pa divām nedēļām rīkot apmācību noslēgumu ar rotaļām baseinā, spēlēm un našķiem, kā arī citos praktiskos veidos deva tālāk mīlestību, ko bija saņēmuši, un dalījās ticībā, ko bija iemantojuši.

Jā, Linda arī sērfoja. Sākumā bijis bailīgi, bet, kad jau izdevies piecelties un mazliet noturēties, izjūtas bijušas īpašas. «Ja ej ūdenī ar dēli, nedrīksti baidīties, ka vilnis tevi no dēļa nometīs, un tu nezināsi, kurā vietā atrodies,» viņa tagad zina, arī šai ziņā saskatot līdzību ar ticības dzīvē pieredzēto.

Latvijā Linda atgriezās

februāra beigās, noilgojusies ne tikai pēc vīra, bet arī pēc iespējas beidzot visiem latviešu valodā izstāstīt, ko piedzīvojusi. «Tas nebija tā, it kā es būtu atgriezusies no ceļojuma vai atvaļinājuma. Biju sajutusi Dieva aicinājumu, pati nekad neiedomātos turp braukt. Savu mūžu nebiju domājusi par Čīli, bet Dievam ir tik lieli, mums neizprotami plāni katra cilvēka dzīvei! Jautājums ir, cik lielā mērā mēs ļaujamies, nevis paliekam pie tā, ka nav naudas, tāpēc nekas nav iespējams. Tev nav naudas, bet Dievam ir! Iesaku cilvēkiem nebaidīties. Pats labākais, ko mēs varam darīt, ir — pilnībā uzticēt sevi Dievam. Viņš ir mūs radījis, Viņš zina, kam mēs esam paredzēti. Mēs to nezinām, to zina tikai Viņš. Viņam uzticoties, tu nekad nezaudēsi!» pārliecinājusies Linda.

Viņas atvērtība šo trīs mēnešu laikā nav mazinājusies. Par to liecina, piemēram, fakts, ka Linda šobrīd bezdarbnieka statusā mācās, lai iegūtu C kategorijas autovadītāja apliecību, pat nezinot, kur to izmantos. «Aizgāju paskatīties, kādus kursus viņi piedāvā. Manikīrs, pavāri, datori… Mani nekas no tā neinteresē! Domāju, kas ir C kategorija? Nu, nākamā aiz B! Paņemšu to!» viņa dalās apsvērumos. Teorijas eksāmens jau nokārtots, un Linda ir apņēmības pilna turpināt mācīties, līdz būs ieguvusi vēl dažus burtus savā autovadītāja apliecībā. «Ko ar tiem darīšu, nezinu! Mēs ar vīru smējāmies — kas zina, varbūt Dievs mūs aizvedīs uz Austrāliju un liks ar fūrēm cauri tuksnešiem braukt,» viņa smejas.

Ar tādu pašu vieglumu Linda uztver dzīvesvietas maiņu no Valdemārpils uz Jūrmalu. «Negribu likt nekādus šķēršļus no savas puses. Esmu piedzīvojusi, kā ir, kad uzticies un savu šķietami loģisko prātu noliec nost, jo tas tik daudz ko tev traucē piedzīvot. Mēs nevaram izprast Dieva ceļus,» viņa sapratusi.

Ja pirms došanās uz Čīli Lindas tuvinieku vidū nebija neviena kristieša, tad šo trīs pēdējo mēnešu laikā piedzīvoti brīnumi arī šai ziņā. Jaunākais dēls sācis uzdot jautājumus par Jēzu, līdz atzinis, ka vēlas kļūt par Dieva bērnu, bet pirms pāris nedēļām kādā evaņģelizācijas pasākumā arī Lindas mamma pieņēmusi šo izšķirošo dzīves lēmumu un piedzīvojusi, ka izbeidzas ceļu sāpes, kas viņu līdz šim mocījušas. «Tā Dievs atbild uz lūgšanām! Dievs ir varens un labs vienmēr,» priecājas Linda.

Vēl pirms atgriešanās viņa Čīlē piedzīvojusi bezmiega nakti. Tajā Dievs Lindas sirdī ielicis vēlmi lūgt par Talsiem, pilsētas vadītājiem, cilvēkiem un iestādēm, un to viņa arī dara. Kristus mācekļu skolā viņai atgādināts, ka ikviena cilvēka Dievs ir vien tik liels, cik lieli ir viņa sapņi, un Lindai tonakt radies sapnis par liela evaņģelizācijas pasākuma rīkošanu Talsos. «Jau redzēju, kā tas vizuāli izskatīsies, un zinu, ka tas notiks! Te jānotiek Atmodai. Ticu tam,» apliecina Linda.

