Uz Raiņa ielu attiecināms Raiņa daiļradē paustais: pastāvēs, kas pārvērtīsies! 11.09.2018

Kas gadu gadiem ieradis automašīnā pārvietoties pa Raiņa ielu Talsos, tam kopš 4. septembra jārēķinās, ka zināmu laika sprīdi te nekas nebūs ierasti. Ielas pārbūves laikā šobrīd satiksmes ierobežojumi skar posmu no 1. maija ielas līdz Pļavu ielai, kur jau vakar no rīta dažviet vienā, dažviet otrā Raiņa ielas joslā bija noņemts līdzšinējais asfalta segums.

Īstenojot projektus «Transporta infrastruktūras attīstība Talsu pilsētā» un «Publiskās infrastruktūras attīstība Talsos rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai», Talsos tiks pārbūvēta Raiņa, Celtnieku un Laukmuižas iela. Talsu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Marta Rake-Lasmane informē, ka šogad SIA «Talce» strādās posmā no Darba ielas līdz Pļavu ielai. Novembrī, kad laika apstākļi varētu kļūt būvdarbiem nelabvēlīgi, tos iecerēts pārtraukt līdz 2019. gada pavasarim. Šobrīd drošu satiksmi organizē ievērojams skaits ceļa zīmju un divi luksofori, pie kuriem, ja nepaveicas pagūt uz zaļo gaismu, nākas stāvēt krietnu brīdi. Nepacietību gan palīdz mazināt tas, ka ir iespējams redzēt, cik minūšu vai sekunžu vēl atlicis līdz zaļajai gaismai. Pavisam steidzīgie vai nepacietīgie no Talsiem uz Pastendi var braukt, neizvēloties Raiņa ielu, bet gan, piemēram, A. Lerha-Puškaiša ielu, un tālāk virzoties pa autoceļu V1395 caur Turkmuižu.

Ar neērtībām jārēķinās arī Raiņa ielas namu iedzīvotājiem. Kad, mainot vai pārbūvējot inženierkomunikācijas, tiks rakts kādas mājas tuvumā, darba dienas vidū piebraukšana pie tās nebūs iespējama, bet tiks nodrošināts, lai no rīta un vakarā pie īpašuma varētu nokļūt pa grants segumu. Savukārt gājējiem barjeras un norobežojošās lentes rādīs, kur aizliegts pārvietoties, kā arī jārēķinās ar neērtībām, šķērsojot objekta robežas, kad būs izraktas tranšejas.

