«Uz priekšu, nākamie uzņēmēji!» 20.09.2018

Vakar, 18. septembrī, Talsu 2. vidusskola kļuva par pirmo vietu Latvijā, uz kuru «Junior Achievement Latvia» sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru devās projekta «Inovāciju motivācijas programma» semināru ciklā «Skolēnu mācību uzņēmumu darbnīca 2018».

Talsu 2. vidusskolas zāli piepildīja 160 jaunieši no Talsu, Ventspils un Kuldīgas skolām. Semināra atklāšanā viņus uzrunāja Talsu novada pašvaldības izpilddirektors Modris Jaunvalks. Viņš izteica cerību, ka šī diena klātesošajiem sniegs ievirzi, iedvesmu un atspērienu ne tikai mācībām, bet arī tālākajā dzīvē praktiski pielietojamām lietām. «Vēlu jums drosmi, lai idejas jūs pašus ceļ spārnos un lai darbi virzās uz priekšu!» viņš vēlēja.

Talsu 2. vidusskolas direktors Oļegs Solovjovs sprieda, ka viss sākas ar sapni. «Mēs izsapņojam sapni, bet tālākais solis ir tā īstenošana dzīvē. Domāju, katram no jums ir sapnis, ko piepildīt nākotnē. Lai līdz tam nonāktu, jābūt komandai. Mācoties skolā, jums ir ļoti ekskluzīva iespēja komandu veidot un kopīgi sasniegt labus rezultātus — izveidot uzņēmumu, attīstīt to, pēc skolas absolvēšanas iegūt vajadzīgo izglītību un ideju par savu uzņēmumu ne tikai izsapņot, bet arī realizēt dzīvē. Manuprāt, viss ir jūsu rokās. Ir tikai jāvirzās uz konkrētu galamērķi. Idejas ir trakas, bet nebaidieties no tām, ļaujieties un īstenojiet tās dzīvē! Zinu, ka jums izdosies! Uz priekšu, nākamie uzņēmēji!» viņš iedvesmoja.

Semināra programma bija plaša un sniedza ieskatu par rūpnieciskā īpašuma lomu uzņēmējdarbībā, par viedās specializācijas stratēģijas ietekmi inovatīvu un tehnoloģisku skolēnu mācību uzņēmumu izveidē un par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Biznesa inkubatoru sniegtajām iespējām, bet piedāvāja iepazīt arī pieredzes stāstus no jauniešiem, kuri paši gājuši un turpina iet pretim savu ideju īstenošanai, kā arī darboties radošajās darbnīcās skolēniem un skolotājiem.

Pirmajā lekcijā «Junior Achievement Latvia» projektu vadītājs Jānis Bukšs iepazīstināja ar Latvijas lielākās izglītības organizācijas daudzpusīgo piedāvājumu, ko izmanto jau 200 dalībskolas. Skolēnu mācību uzņēmumu veidošana ir tikai viena no organizācijas izglītības programmām. «Galvenā ideja ir, ka jūs mācāties darot. Viena lieta ir stundās teorētiski mācīties dibināt uzņēmumu, mācīties par nodokļiem un gūt citas zināšanas, bet skolēnu mācību uzņēmums dod iespēju gūtās zināšanas pielietot un prasmes izkopt. Pērn Latvijā bija 1100 skolēnu mācību uzņēmumu! Tas ir jūsu, mērķtiecīgāko jauniešu, nopelns, ka jūs gribat iesaistīties, uzzināt, kas tas ir, ko no tā varu iegūt un kādas ir manas iespējas caur šo programmu,» jauniešus uzslavēja J. Bukšs.

«Šis ir pirmais solis — iedvesmot jauniešus uz uzņēmējdarbību,» par šādu semināru mērķi «Talsu Vēstīm» sacīja «Junior Achievement Latvia» programmu direktore Inga Bolmane. Nākamais lielais solis būšot 15. oktobrī, kad Rīgā, Ķīpsalā, notiks konference «Uzdrīksties uzvarēt!». «Vajag to uzrāvienu kaut kādā veidā panākt! Vislielākais paldies pienākas skolotājiem. Bērni jau nevarētu šeit atrasties, ja skolotāji nesaprastu, ka tas ir svarīgi, ka ir jāsniedz informācija un jāsaka: «Tu vari! Esi uzņēmīgs!» Lielākai daļai skolotāju tas ir papildu darbs, pat kā vaļasprieks brīvajā laikā,» atgādina I. Bolmane. Skolotāji gan spēj metodiski pareizi iemācīt, kā viss darāms, bet ne mazāk svarīgi esot, lai jauniešiem ir mentori, kuri no malas var sniegt reālistiskāku skatījumu, jo nevar gaidīt, ka skolotāji būs arī tik pieredzējuši uzņēmējdarbībā, lai spētu novērtēt, vai skolēnu iecerētais uzņēmums būs labs. «Šis nav teātris, bet īsts bizness,» atgādina «Junior Achievement Latvija» programmu direktore.

