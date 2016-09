«Ūšos» laipni gaidīts ikviens atpūsties gribētājs un lībiešu ēdienu baudītājs 20.09.2016

Tūrisma jomā kolceniece Dženeta Marinska sāka strādāt 2000. gada sākumā. Piedzīvoti dažādi laiki, bet par atpūtnieku un interesentu trūkumu «Ūšos» viņa nesūdzas. Šogad iegūts arī atbalsts daudzu gadu lolotajai idejai par lībiešu tradicionālo ēdienu grāmatas izveidi, kuras atvēršanas svētki gaidāmi decembrī. Devos pie Dženetas, lai uzzinātu, kā sokas tūrisma jomā un kas gaidāms jaunajā publikācijā, ko izdos Līvu savienība.

«Ūši» ir ģimenes īpašums, kas atrodas netālu no jūras. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas īpašumā atgūta arī zeme un nodomāts, ka tas varētu būt labs pamats uzņēmējdarbības uzsākšanai tūrisma jomā. «Īpašums ir jāapsaimnieko. Ja strādā algotu darbu, visu nepaspētu izdarīt. Ar tūrismu sākām nodarboties pirms vairāk nekā desmit gadiem. Kad Latvija iestājās Eiropas Savienībā, ritenis sāka griezties diezgan strauji, jo sāka braukt daudz tūristu. Tagad droši par sevi varu teikt, ka esmu tūrisma uzņēmēja. Ir dažāda veida tūrisma piedāvājumi — kempingi, viesu mājas, brīvdienu mājas… Visu, kas man šeit ir, gribētu saukt par tūrisma saimniecību. «Ūšos» ir lauku tūrisma mītne, kempings, lībiešu tradicionālie ēdieni, sklandraušu gatavošanas darbnīca un ekskursijas. Taču mums tādas kategorijas kā tūrisma saimniecības nav,» teic Dženeta.

Lai gan aktīvā atpūtnieku sezona sākas pēc Jāņiem,

«Ūšos» cilvēki ierodas jau pavasarī. Aprīlī brauc putnu vērotāji. Pārsvarā cilvēki šeit ierodas baudīt mieru, klusumu un dabas neatkārtojamo skaistumu. Dženeta ir no tām tūrisma uzņēmējām, kas piedāvā arī seno lībiešu ēdienu degustāciju un iespēju arī pašiem radoši darboties sklandraušu cepšanas darbnīcā. Viņa stāsta: «Šo iespēju izmanto arvien vairāk. Kad 2003. gadā piedāvājumu ieviesu, neviens īsti nebija gatavs par to maksāt un piedalīties šādās izdarībās. Šobrīd šīs radošās darbnīcas ir ļoti attīstījušās un pieprasītas. Ja agrāk Kurzemes pusē šādu iespēju piedāvāju vienīgā, tagad jau ir vairāki tūrisma uzņēmēji.» Dženeta atzīst: katram ēdienam nāk līdzi arī stāsts. Pēdējā laikā pieprasīti arī dažādi pārgājieni.

«Ūšos» vieta ir ne tikai tūristu ceļojumu automašīnām (kemperiem) un teltīm, bet pieejamas arī divas istabiņas ar kopēju virtuvi un labierīcībām. Istabiņas labprāt izmanto vācu ģimenes, kas piesakās jau februārī un martā un izvēlas palikt vienuviet ilgāku laiku. Tā kā tūrisma apritē uzņēmēja jau ir vairāk nekā desmit gadu, izveidojies savs klientu loks. Par iespējām «Ūšos» rakstīts arī tūrisma ceļvežos. Šogad par tūristu un atpūtnieku daudzumu uzņēmēja nesūdzas. Telšu laukuma apmeklējumu gan ietekmējot laika apstākļi. Ja laiks ir silts un karsts un ir brīvdienas, vērojams pietiekami liels apmeklējums. Piemēram, šogad Jāņos kempinga laukums bija pilns ar atpūtniekiem. Brīvdienās braucot pilsētnieki, bet darba dienās — vairāk ir ārzemnieku. Visvairāk braucot vācieši un lietuvieši. Vāciešiem Baltijas valstis ir sen zināms galamērķis, jo ir līdzīga kultūra un ēdieni, bet lietuviešus vilinot klusā jūras piekraste.

Izmanto iespēju apskatīt vietējās vietas

Dženeta atklāj, ka tūristi izmanto iespēju ne tikai atpūsties, bet apskatīt arī dažādus dabas objektus, dodas velo izbraucienos. «Tie, kas šeit brauc, atpūšas pie dabas. Tās ir pastaigas gar jūru, kāda velo maršruta izbraukšana. Ir ģimenes, kas šeit apmetas, bet brauc apskatīt citas Latvijas pilsētas,» teic Dženeta. Viņa piedāvā arī pašas izveidoto maršrutu. Ideja nākusi no tūristiem, kuri jautājuši, ko cilvēki Kolkā darot. Iebraucot ciematā pa galveno ielu, redzami divi veikali, pasts, dzīvojamās mājas. Tā kā zivju apstrādei Kolkā ir senas tradīcijas, izveidots viena kilometra garš kājāmgājēju maršruts industriālās Kolkas vēsturē «No Rēveles ķilavām līdz Rīgas zeltam jeb Tradīcijām ir spēks». Tajā teatralizētu ainu veidā interesentus iepazīstina ar zivsaimniecības vēsturi Kolkā no 19. gadsimta beigām līdz mūsdienām. Maršruta noslēgumā grupas dalībniekiem ir iespēja nogaršot arī uzņēmumā «Līcis 93» gatavotās šprotes un noskatīties dokumentālo filmu par dzīvi Kolkā padomju gados, Morozovu, kas bija zivju fabrikas un vēlāk arī kolhoza priekšsēdētājs. Viņa laikā Kolkā tapusi lielākā daļa objektu un infrastruktūras, ko joprojām iedzīvotāji izmanto.

Top grāmata par lībiešu tradicionālajiem ēdieniem

«Aicinām lībiešu ķēķī! Tulgid līvõd kēkõ!», kuras sastādīšana uzticēta Dženetai. Ideja par tās tapšanu gaisā virmojusi jau sen, un šogad saņemts atbalsts veidošanai. Publikācijā, kas plānota 90 lappušu bieza, būs apkopotas seno un dažas mūsdienu lībiešu ēdienu receptes, to apraksts, ko paspilgtinās arī fotogrāfijas. «Tas būs stāsts par lībiešu virtuvi, ēdieniem, tradīcijām. Būs iespēja izsekot līdzi lībiešu likteņstāstiem. Galvenais uzsvars likts uz senajiem lībiešu ēdieniem. Daži no tiem joprojām ir apritē un cieņā, piemēram, sklandrauši, kas ieguvuši jaunu elpu ne tikai Latvijas, bet jau Eiropas mērogā. Taču ir vairāki ēdieni, kas piemirsti un kas, celti gaismā līdzīgi kā sklandrausis, var kļūt populāri. Izdevumā būs arī citi somugru ēdieni, piemēram, sklandrauša stiprais brālis — perepetš, kura pamats ir līdzīgs sklandrausim, bet pildījums — kāposti ar gaļu,» pastāsta saimniece. Pie katras receptes būs arī tā zinātāja vārds. Dženeta teic, ka Līvu savienība vēlas izdot šo kulinārajam mantojumam veltītu brošūru ar tradicionālo ēdienu receptēm, lai zināšanas par senajiem un arī mūsdienās gatavotajiem ēdieniem un to pagatavošanu neietu zudībā. Plānots, ka grāmatas atvēršanas svētki būs decembrī.

Jautāta, vai šo gadu laikā piepildīts viss, ko tūristiem piedāvāt, uzņēmēja neslēpj, ka ideju vēl ir daudz. Viņa par tām skaļi nerunā, liekot noprast, ka bez attīstības un jaunumiem tūrisma nozarē strādāt nav iespējams.

