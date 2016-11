Un ko tu dāvināsi Latvijai simtgadē? 19.11.2016

Pēdējās dienas Talsu tautas nama Radošās sētas izstāžu zālē redzama brīnišķīga, krāsām bagāta audēju kopas «Talse» dalībnieces Ilzes Liberes darbu izstāde «Sajūtu dārzs». Lai cik ļoti negribētos kādu darbu izcelt pārējo vidū, tomēr nepamanīta nevar palikt tamborētā sega, kas no janvāra līdz augustam tapa kā rokdarbnieces veltījums Latvijai simtgadē.

«Ilze mums ir izjūtu cilvēks,» vērtē audēju kopas vadītāja Mudīte Siliņa, norādot uz tik dažādajām krāsām un ziediem kolēģes darbos. Ilze ne tikai auž, bet arī ada un tamborē, atzīstot, ka visvairāk no rokdarbiem patīkot adīšana. Viņas adījumi īpaši sasildītu sievietes sirdi, jo daudzus no tiem rotā rožu raksti. Dzīvīgas krāsas un ziedi ir šīs rokdarbnieces brīnišķīgi sievišķīgā «firmas zīme».

Iecere par veltījuma radīšanu tapusi, dzirdot, ka arī citi kaut ko velta Latvijai tās simtgadē. Tamborētā sega veidota no teju 200 gabaliņiem, no kuriem puse ir izšūta ar krāsainiem ziediņiem, bet otra puse ir balta, veidojot labu līdzsvaru. Segas izšuvumos atradusies vieta dzijas pavedieniem no dažādiem maziem kamolīšiem, tāpēc īpaši ir arī tas, ka starp gandrīz simts ar ziediem izšūtajiem gabaliņiem nav divu vienādu, toties Ilze bez minstināšanās spēj parādīt, kuri viņai pašai patīk visvairāk. Radusies arī doma divus fragmentiņus izšūt vienādi un dot iespēju vērīgākajiem tos atrast, tomēr tā palikusi neīstenota. Toties tagad, uz šo apjomīgo darbu skatoties, var rasties asociācijas ar savdabīgu kalendāru, un gadā taču nav arī divu pilnīgi vienādu dienu. Starp citu, tamborētu segu Ilze rada arī klientei no Japānas!

«Šo segu darinot, Ilze arī mums uzdod jautājumu: vai tad jūs neko nedāvināsiet Latvijai simtgadē?» neslēpj Mudīte. Kas Ilzes kundzei šķitis pašsaprotams, pārējiem licis sākt domāt — patiesi, ko es varētu…?

