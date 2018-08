Ugunsgrēks Valdgalē ļauj izvērtēt trūkumus dienestu darbā 08.08.2018

Piektdien, 3. augustā, Talsu novada pašvaldības administratīvajā centrā notika Talsu sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisijas izvirzīto pārstāvju un pieaicināto amatpersonu sanāksme par ugunsgrēku Valdgales pagastā. Pēc pašreizējās situācijas izklāsta iesaistīto dienestu pārstāvji izteica vairākus secinājumus par konstatētajām nepilnībām. To uzklausīt bija ieradusies finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola.

Atgādinām, ka paaugstinātās bīstamības ugunsgrēks purvā Valdgales pagasta Lielsalās izcēlās 17. jūlijā. Kopš tā laika notikusi nemitīga cīņa par tā likvidāciju, iesaistot virkni dienestu. Uz piektdienas rītu bija izdeguši 1354,9 hektāri purva un mežu. Perimetrs uguns līnijai — 25,8 kilometri.

Resursu pietiek, grūtākais aiz muguras

«To, kas notiek ugunsgrēka vidienē, nezinām, neesam apsekojuši. To darīt ir ļoti bīstami, jo gāžas izdegušie koki un ir izdegusi kūdra, radot iespēju nejauši iekrist kādā bedrē,» skaidroja Valsts meža dienesta Ziemeļkurzemes virsmežniecības virsmežzinis Uldis Frīdenbergs. Dienests strādā katru dienu (aptuveni desmit darbinieki), piesaistot palīdzību arī no citām virsmežniecībām Latvijā. U. Frīdenbergs vērsa uzmanību, ka paralēli ugunsgrēkam Valdgalē likvidēti vēl 16 mežu ugunsgrēki. Tas apgrūtinājis darbu, cīnoties ar ugunsgrēku Valdgalē. «Izņemot no ķēdes kādu tehnisko vienību vai cilvēku, tas uzreiz sarežģī visu dzēšanas procesu,» piebilda virsmežzinis.

VUGD Talsu daļas komandieris Andis Auziņš sacīja, ka notiek resursu pārdale starp iecirkņiem, visus spēkus novirzot uz kūpošajām vietām (ar liesmu ugunsgrēka vietā vairs nedeg). Tā kā attālumi ir ļoti lieli, tiek izmantota Zemessardzes tehnika, ar motorzāģiem tiek atbrīvoti ceļi, lai varētu nokļūt līdz kūpošajām vietām, kas potenciāli pie labvēlīgiem laika apstākļiem var radīt degšanu. «Tagad strādājam 12 stundu režīmā, 20 cilvēki pa dienu, 10 — naktī. Notikuma vietā strādā Kurzemes reģiona brigādes darbinieki. Šobrīd resursu pietiek,» apgalvoja A. Auziņš.

Par to, lai teritorijā neiekļūtu nepiederošas personas, rūpējas Valsts policija (VP). Līdz šim esot konstatēti vien nelieli notikumi, kad teritoriju šķērsojuši gan kājāmgājēji, gan transportlīdzekļi, bet incidenti atrisināti bez problēmām. VP Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa Kriminālpolicijas priekšnieks Ansis Zanders stāstīja, ka VP darbinieki jau kopš ugunsnelaimes sākuma regulāri atrodas stacionārajos posteņos un veic patrulēšanu, lai kontrolētu teritoriju. Tāpat turpinās uzsāktā kriminālprocesa izmeklēšana, lai noskaidrotu uguns izcelšanās iemeslus. Izmeklēšana turpinās arī par papildu, iespējams, ļaunprātīgajiem dedzināšanas gadījumiem, kas notika ārpus ugunsgrēka perimetra vairākās vietās. A. Zanders vērsa uzmanību, ka būtiskākais tagad ir izveidot un uzstādīt brīdinājuma zīmes visapkārt perimetram, lai nebūtu jātērē VP resursi stacionārajās stacijās.

Šonedēļ uzstādīs brīdinājuma zīmes

Valsts a/s «Latvijas Valsts meži» Ziemeļkurzemes reģiona mežu apsaimniekošanas plānošanas vadītājs Andris Verners informēja, ka brīdinājuma zīmes ir pasūtītas. Tās nepieciešams uzstādīt, jo teritorijā vēl ilgu laiku būs bīstami uzturēties. Šīs nedēļas sākumā zīmēm vajadzētu būt gatavām, un tās varēs izvietot. Savukārt ar pašvaldībām tiek saskaņota ceļu slēgšana, lai cilvēki nebrauktu pa tiem ceļiem, kas pieguļ ugunsgrēka teritorijai. Kad tas būs atrisināts, VP varētu pāriet patrulēšanas režīmā. Valsts a/s «Latvijas Valsts meži» pašlaik sagatavo perimetru uzraudzībai, lai tad, kad dzēšanas darbi būs noslēgušies, varētu droši pārbaudīt teritoriju.

Runājot par iespējamajiem zaudējumiem «Latvijas Valsts mežiem», A. Verners skaidroja, ka par to ir pāragri spriest, jo, kamēr nav beigušies dzēšanas darbi, nav droši doties teritorijā.

Valdgales pagasta pārvaldes vadītāja Jana Robalde dalījās novērojumos, ka aizvadītajā nedēļā dūmi nav manīti. Iedzīvotāji pārvaldē ar sūdzībām vairs nav vērsušies. Kūdras pārstrādes uzņēmums SIA «Pindstrup Latvia» pārvaldniecei paudis, ka situācija uzņēmuma teritorijā ir stabila. Arī Talsu novada pašvaldības policija apgalvoja, ka sūdzības no iedzīvotājiem vairs netiek saņemtas.

Darba analīze

«Izskatās, ka ugunsgrēka vieta tiek kontrolēta un smagākais ir aiz muguras, tāpēc uzskatu, ka tagad ir īstais brīdis, lai domātu par nākotni, apskatot un vērtējot, vai viss ir bijis kārtībā jau preventīvi,» sprieda D. Reizniece-Ozola. Viņa aicināja klātesošos sniegt savu vērtējumu par vairākām lietām: resursu, infrastruktūras pietiekamība; vai ir skaidra darba koordinācija; sadzīvisko jautājumu nodrošināšana; ārvalstu palīdzības piesaistīšana; iedzīvotāju informēšana.

Nepilnības konstatētas vairākas. Talsu novada domes priekšsēdētājs Dainis Karols sacīja, ka nepieciešams domāt par dienestu tehnisko nodrošinājumu, jo sevišķi par sakaru līdzekļiem. Ugunsgrēka likvidēšanā iesaistītajiem nācās sazināties ar mobilo telefonu palīdzību, kas bija ļoti apgrūtinoši gan bateriju darbības ilguma, gan mobilo sakaru zonas dēļ. Pirmajās dienās pieklibojusi loģistika, lai nodrošinātu ēdināšanu. «Tā kā katram dienestam ir savs reglaments, pēc kā katrs vadās, domāju, šādām krīzes situācijām būtu nepieciešams izstrādāt vienus kopējus noteikumus, pēc kā vadīties visiem,» priekšlikumu sniedza D. Karols.

Visi iesaistītie atzina, ka ārvalstu palīdzība bija neatsverama, norādot, ka bez tās nevarētu tikt galā tik veiksmīgi.

Atbildot uz ministres jautājumu par iedzīvotāju informēšanu, domes priekšsēdētājs sacīja, ka pašvaldība nepārtraukti apkopoja un publicēja informāciju mājaslapā, aktuālākais arī tika stāstīts plašsaziņas līdzekļos. Informācija sniegta arī mutiski, atbildot uz iedzīvotāju telefona zvaniem. Pašvaldības policijas darbinieki pat devušies uz tuvākajām ugunsnelaimei esošajām viensētām, lai informētu iedzīvotājus.

«Mums ir jāskatās solis uz priekšu turpmākajai darbībai, tāpēc noteikti jāpiebilst, ka ir jādomā par VUGD Sabiles depo modernizāciju,» mudināja D. Karols. Finanšu ministre apstiprināja, ka jautājums ir skatīts kopā ar iekšlietu ministru, cenšoties rast risinājumu gan depo ēkas atjaunošanai, gan jaunas tehnikas iegādei.

Meža dienesta pārstāvis sacīja, ka tik operatīva darbība notika, pateicoties iepriekšējai pieredzei. Bez tās nelaime varēja izvērsties plašāka. «Ugunsgrēku apgrūtināja visi iespējamie apstākļi: vējš, karstums, lietus neesamība, degšanas secība u.c. Un, tā kā teritorija ir dabas liegumā, tas nozīmē, ka tur nenotiek saimnieciskā darbība, līdz ar to grūti piekļūt. Drošības joslas izveide bija vienīgais risinājums. Šī pieredze ļāva saprast, ka Meža dienestam ir ļoti zema kapacitāte, to nepieciešams stiprināt. Ir vajadzīgs gan tehniskais aprīkojums, gan papildu cilvēku resursi. Negadījums dienestiem parādīja visas šaurās vietas. Neatsverama bija zemnieku sniegtā palīdzība, kuri izmantoja savu tehniku un zināšanas par apkārtni,» vērtēja U. Frīdenbergs.

«Latvijas Valsts mežu» pārstāvis, daloties ar saviem secinājumiem, sacīja, ka koordinācijas ziņā bija ļoti ātri skaidrs, ko un kā katrs iesaistītais dara. Bijusi strukturēta un pragmatiska rīcība. «Manuprāt, katrs izdarīja labāko, ko vien ar esošajiem resursiem varēja. Runājot par ēdināšanu, piekrītu, ka to vajadzētu darīt vienam, lai nav jātērē tik daudz resursu un laiks,» secināja A. Verners.

Interesējoties par «Latvijas Valsts mežu» plāniem par meža atjaunošanu nodegušajā vietā, A. Verners sacīja, ka tas gan vēl nav izlemts, bet, iespējams, to atstās atjaunoties dabiski, jo teritorija ir dabas liegumā. Tā noticis arī Slīterē pēc plašā ugunsgrēka 1992. gadā. «Ja skatāmies dabā, ugunsgrēks ir dabisks process, kas ik pa laikam notiek. Traģiski tas izskatās mums, cilvēkiem,» lika aizdomāties A. Verners.

