Otrdien, 12. decembrī, Talsu novada Valdgales pagasta Cīruļos izcēlās ugunsgrēks. Liesmas pārņēma pusotra stāva «Garsilus», aiz sevis atstājot vien krāsmatas. 84 gadus vecais nama iemītnieks palicis bez mājām.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) izsaukumu saņēma 14.57. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka ar atklātu liesmu deg pusotra stāva dzīvojamā māja pilnā 160 kvadrātmetru platībā. Cīņā ar liesmām strādāja trīs auto cisternas un astoņi ugunsdzēsēji glābēji. Blakus ēkai atradās dīķis, no kurienes ugunsdzēsēji ņēma ūdeni. Pirms VUGD ierašanās ar kaimiņa palīdzību no mājas tika evakuēts tur dzīvojošais seniors, kurš bija cietis. Viņu nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. 19.14 ugunsgrēku likvidēja.

Kā izrādās, seniora glābējs ir kaimiņu mājās «Ābeļkalnos» dzīvojošais Edgars Olekšs. Viņš ieraudzījis nākam dūmus no «Garsiliem», tāpēc izsaucis VUGD. «Zināju, ka tur dzīvo vientuļš onkulis, tāpēc devos skatīties, kas notiek. Pēdējā brīdī paspēju viņu izvilkt ārā. Viss bija dūmos, gaiss sakarsis. Tiklīdz dabūju viņu ārā, liesmas pārņēma šīferi un sāka sprakšķēt. Labi, ka viņš neatradās dziļāk mājā, kādā istabā, bet verandā. Pamanīju tur viņa kājas, tāpēc steidzos palīgā. Diez vai būtu ticis dziļāk mājā iekšā,» stāsta kaimiņš. Par pašaizliedzīgo un drosmīgo rīcību Edgars teic, ka tas bijis tikai loģiski — glābt kaimiņu, kurš pazīstams visu mūžu. «Zināju, ka uz vecumu viņš jau kļuvis švaks, tāpēc biju pārliecināts, ka viņš atrodas mājās,» teic E. Olekšs.

Pašlaik 84 gadus vecais kungs atrodas Tukuma slimnīcā. Tā kā viņam nav sievas un bērnu, Talsu novada sociālā dienesta darbinieki pašlaik strādā, lai viņu varētu ievietot Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komitejas īslaicīgās sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes centrā Stendē. «Un tad sapratīsim, kāda palīdzība viņam turpmāk nepieciešama. Iespējams, vajadzēs piešķirt dzīvesvietu vai iekārtot pansionātā. Jo, ja viņš nevarēs par sevi parūpēties, nāksies izmantot pansionāta iespēju. Strādājam, lai visu pēc iespējas ātrāk nokārtotu,» stāsta sociālā dienesta vecākā sociālā darbiniece Ilze Kārklevalka.

