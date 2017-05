Ugunsdzēsēju glābēju transportam Talsos daudzviet grūti vai neiespējami izbraukt 02.05.2017

Otrdien, 25. aprīlī, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Kurzemes reģiona brigādes Talsu daļa veica eksperimentu Talsu ielās un pagalmos, pārbaudot, vai operatīvajam dienesta transportlīdzeklim iespējams visur izbraukt. Diemžēl nepareizi novietoto automašīnu dēļ vai tāpēc, ka daudzviet brauktuves daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos ir pārāk šauras, dienesta auto atdūrās kā pret sienu. Uzdosim sev jautājumu — ja notiks kāda nelaime, kā lai ugunsdzēsēju auto piekļūst pie attiecīgā objekta, lai veiktu glābšanas darbus?

Novietojot savu spēkratu, domāsim, vai atstājam vietu operatīvo dienestu transportlīdzekļiem! Un ne jau tikai māju pagalmos, bet arī, piemēram, pie skolām, bērnudārziem un citām iestādēm.

Līdzīga pārbaude Talsos veikta 2012. gada nogalē, kad noskaidroti vairāki daudzdzīvokļu namu iekšpagalmi, kuros ugunsdzēsēju glābēju transportam nav iespējas iebraukt. «Salīdzinot ar 2012. gadu, var secināt, ka situācija daudzdzīvokļu namu pagalmos ir nedaudz uzlabojusies — tie ir labiekārtoti un izveidotas stāvvietas automašīnām, bet vairākās ielās pie daudzdzīvokļu namiem situācija joprojām ir kritiska, piemēram, A. Pumpura, Dundagas un Rīgas ielā automašīnas izvietotas tā, ka ugunsdzēsēju glābēju transportam ir apgrūtinoši piekļūt pie daudzdzīvokļu namiem vai to vispār nav iespējams izdarīt, bet glābējiem, steidzoties uz ugunsgrēku dzēšanu, ir ļoti svarīgi pēc iespējas tuvāk un ātrāk nokļūt līdz notikuma vietai!» uzsver VUGD prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā speciāliste Anete Strazdiņa.

Arī «Talsu Vēstis» sekoja līdzi ugunsdzēsēju glābēju eksperimentam. Pirmā vieta, kur transportlīdzeklis centās izbraukt, — Zvirgzdi, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalms. Lai arī uz viena no piebraucamajiem ceļiem, kur ugunsdzēsēji glābēji centās izbraukt, katrā brauktuves pusē uzlikta zīme, ka aizliegts stāvēt no 17.00 līdz 8.00, tur (pārbaude notika 17.30) bija novietotas automašīnas, līdz ar to ugunsdzēsēji glābēji nevarēja izbraukt. Nācās braukt atpakaļgaitā, transportlīdzeklī ļoti ķērās bērzu zari. Secinājums — ja šeit notiku ugunsnelaime, ugunsdzēsēji glābēji tur nevarētu piekļūt. Vai iedzīvotāji, kuri nepareizi novietojuši auto, uzņemtos atbildību?

Pēc tam ugunsdzēsēju spēkrats devās uz Talsu 2. vidusskolu, Talsu novada vakara un neklātienes vidusskolu un pirmsskolas izglītības iestādi «Sprīdītis». Lai arī ļoti lēni un uzmanīgi, jo brauktuves šauras un daudz transportlīdzekļu, ar kuriem vecāki devušies pēc saviem bērniem, bet no pagalma puses pie skolām izdevās piekļūt. Grūtāk klājās ar piekļuvi pie bērnudārza. Diemžēl pa ceļu, kas ved uz galveno ieeju, nebija iespējams izbraukt, jo vecāki tur novietojuši savus spēkratus. Uzmanīgi un lēnām, bet izdodas tikt līdz bērnudārzam pa otru piebrauktuvi.

Ugunsdzēsēji glābēji ar transportlīdzekli apsekoja vairākus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmus. Arī tur daudzviet nebija iespējams izbraukt pārāk šauro brauktuvju vai šķēršļu dēļ. Daudz kur ugunsdzēsēju spēkratam nācās braukt uz apmales, pa zālienu, lai tiktu garām iedzīvotāju automašīnām. Tomēr ne visur tas bija iespējams tādu šķēršļu kā lielu akmeņu un betona bluķu dēļ, dažviet traucēja krūmi.

Pārbaudes laikā tika izvietotas informatīvas skrejlapas uz to transportlīdzekļu priekšējiem stikliem, kuri traucēja operatīvajam transportam pārvietoties. Skrejlapas izvietotas ar mērķi informēt un likt iedzīvotājiem aizdomāties, ka viņu atstātie transportlīdzekļi var traucēt glābējiem nokļūt notikuma vietā.

VUGD Kurzemes reģiona brigādes Talsu daļas komandieris Kaspars Vaivods mudina namu apsaimniekotājus un ēku īpašniekus izvērtēt iespēju pie namiem izvietot zīmes, kas domātas, lai nodrošinātu apstāšanās un stāvēšanas vietu ugunsdzēsības transportam, kā arī aicina labiekārtot daudzdzīvokļu namu pagalmu stāvvietas, lai iedzīvotāji spēkratus varētu novietot tā, lai netraucētu operatīvajam transportam.

«Dažviet, salīdzinot ar situāciju pirms pieciem gadiem, stāvoklis uzlabojies, bet ne pietiekami. Tas kopīgi jārisina, lai operatīvie dienesti ārkārtas situācijās varētu iedzīvotājiem palīdzēt. Runājot par situāciju pie bērnudārza «Sprīdītis», saprotams, ka ikviens vecāks grib piebraukt pēc iespējas tuvāk iestādei, tomēr vecākiem vajadzētu transportlīdzekļus novietot tālāk un šos pāris simtus metru doties ar kājām. Problēma ir jārisina, jo tā ir visur kopīga. Protams, visu nevar zināt. Tas šodien pierādījās. Kad nonācām pie vārtiem, kas ved uz bērnudārzu, satikām kādu tēti, kurš veda bērniņu. Vaicājām, vai viņš ir aizdomājies, ka arī viņa dēļ bērnudārzam nevar piekļūt operatīvā dienesta transports. Viņš teica, ka nekad par to nav iedomājies un to turpmāk ņems vērā. Ļoti ceru, ka turpmāk cilvēki padomās, kā novietot savu automobili,» norāda VUGD Kurzemes reģiona brigādes Talsu daļas inspektore Dace Legzdiņa. Viņa vērsa uzmanību arī uz to, ka šis nav vienīgais jautājums, par ko cilvēkiem vajadzētu piedomāt. Būtiska problēma esot iedzīvotāju nereaģēšana, kad izskan trauksmes signāls. Piemēram, veikalos cilvēki turpina iepirkties… «Tas jāiemāca sabiedrībai. Mums jāaug līdzi saviem bērniem, jo paši ne vienmēr rīkojamies pareizi. Kā arī — katrai ģimenei jāizstrādā savs ārkārtas situācijas plāns. VUGD mājaslapā ir virtuālā spēle «Drošs mājoklis», ko var iziet kopā ar atvasi,» mudina D. Legzdiņa.

«VUGD atgādina, ka akcija tika organizēta nevis tāpēc, lai kādu sodītu, bet lai vērstu daudzdzīvokļu namu iedzīvotāju uzmanību uz esošo problēmu. Par adresēm, kurās operatīvajam transportam bija problemātiski pārvietoties, tiks informēta pašvaldība un namu apsaimniekotāji,» informē A. Strazdiņa.

