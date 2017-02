Turpmāk Talsos VID klientus apkalpos trīs reizes nedēļā 03.02.2017

No šodienas klientus ārpus Rīgas Valsts ieņēmumu dienests apkalpos trīs dienas nedēļā. Šī ir tikai daļa no dienestā paredzētās reorganizācijas, kuras mērķis ir samazināt valsts administratīvo aparātu.

Klientu apkalpošanas centru noslodze un klientu plūsma būtiski samazinājusies, jo praktiski visi pakalpojumi iedzīvotājiem pieejami attālināti, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektronisko deklarēšanās sistēmu. Laikā, kad klientus neapkalpos klātienē, darbinieki izskatīs iesniegtos dokumentus, kā arī veiks citus ar nodokļu administrēšanu saistītus pienākumus, tādējādi paātrinot iesniegto deklarāciju apstrādi.

Turpmāk VID klientu apkalpošanas centrs Talsos strādās pirmdienās no 9.00 līdz 18.00, otrdienās un ceturtdienās no 9.00 līdz 17.00. «Šobrīd visā Latvijā darbojas 75 Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri. Tajos iedzīvotāji var saņemt biežāk klātienē izmantotos VID pakalpojumus: gada ienākumu deklarācijas pieņemšanu gan papīra formātā, gan palīdzību, iesniedzot to elektroniski; iesniegumu pieņemšanu par elektroniskajām algas nodokļu grāmatiņām; iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu vai anulēšanu. Darbinieki šajos centros var sniegt atbalstu un palīdzību darbam ar Elektronisko deklarēšanās sistēmu,» skaidro VID sabiedrisko attiecību daļas galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Teice-Mamaja. Talsiem tuvākie šādi centri atrodas Dundagā un Rojā.

No 1. februāra klientu apkalpošana klātienē pārtraukta VID Tukuma klientu apkalpošanas centrā un VID Salacgrīvas iecirknī. Jau iepriekš «Talsu Vēstīs» rakstījām, ka pēc plānotās reorganizācijas Talsos klientus klātienē apkalpos divi darbinieki. Intervijā Latvijas Radio VID ģenerāldirektore Ilze Cīrule atklāja, ka pagājušajā gadā štata vietu skaits samazināts par 220, un šogad līdz gada beigām plānots samazināt vēl 330 štata vietas. Evita Teice-Mamaja atklāj, ka valsts iestādēm jāraugās, lai likuma normās paredzētie pienākumi tiktu īstenoti kvalitatīvi. «Iestādē strādājošo cilvēku skaits ne vienmēr ietekmē šo faktoru, svarīgāka ir darbinieku motivācija un kvalifikācija, savukārt kvalificētam darbaspēkam nepieciešams atbilstošs atalgojums. Algu reformu VID ir pienākums īstenot esošo resursu ietvaros, tāpēc optimizācija, kas balstīta uz rūpīgu darbinieku izvērtējumu ir neizbēgama,» skaidro speciāliste.

Tāpat VID plāno samazināt apsaimniekojamās un nomājamās platības, saglabājot finansiāli izdevīgākos variantus. Runas par daļu Talsu klientu apkalpošanas centra darbinieku pārcelšanu uz Kuldīgas nodaļu Evita Teice-Mamaja neapstiprināja, taču šāda iespēja pastāvot. Tiklīdz būs konkrēts plāns, sabiedrība par to tiks informēta.

