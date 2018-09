Turpinās izglītības iestāžu apsekošana Talsu pilsētā un novadā 05.09.2018

24. augustā darbu sāka komisija, kas, dodoties uz visām Talsu pilsētas un novada skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm, veic to apsekošanu, lai uzzinātu, kādi darbi veikti vasaras laikā, cik audzēkņu mācīsies skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs, sākoties jaunajam mācību gadam, kā arī kādus jauninājumus skolas un bērnudārzi vēlas iesviest un īstenot 2018./2019. mācību gadā.

Pagājušajā nedēļā komisija apmeklēja Talsu 2. vidusskolas filiāli «Laidzes pamatskola», Laidzes pirmsskolas izglītības iestādi (PII) «Papardīte», Vandzenes PII «Zīlīte», Vandzenes pamatskolu, Upesgrīvas internātpamatskolu, Laucienes pamatskolas filiāli «Dursupes pamatskola», Laucienes PII «Bitīte», Laucienes pamatskolu, Lībagu sākumskolu un pirmsskolas grupas, Pastendes pamatskolu, Pastendes PII «Ķipars», Pūņu pamatskolu un pirmsskolas grupas, Valdemārpils PII «Saulstariņš» un tās pirmsskolas grupu Tiņģerē, Valdemārpils vidusskolu, Valdemārpils mūzikas un mākslas skolu, Talsu mūzikas skolu un Talsu mākslas skolu.

Talsu 2. vidusskolas filiālē «Laidzes pamatskola»

šis gan būs pēdējais mācību gads, jo 28. jūnija Talsu novada domes sēdē deputāti vienbalsīgi nolēma, ka no nākamā gada 31. augusta tiks slēgta Talsu 2. vidusskolas filiāle «Laidzes pamatskola». «Talsu Vēstis» lasītājus informēja iepriekš, ka šis lēmums pieņemts, izvērtējot esošo un prognozējamo skolēnu skaitu turpmākajos mācību gados. Proti, šajā mācību gadā nav 1. un 2. klases, nākamajā mācību gadā nebūs audzēkņi no 1. līdz 3. klasei.

Kā atzina Talsu 2. vidusskolas un filiāles «Laidzes pamatskola» direktors Oļegs Solovjovs, pozitīvi, ka jauno mācību gadu skolā uzsāks 39 skolēni, jo bijušas bažas, ka audzēkņu vecāki, uzzinot, ka Laidzes pamatskolai šis būs pēdējais gads, savus bērnus varētu jau šogad izvēlēties laist apgūt zināšanas citās apkārt esošajās izglītības iestādēs.

«Arī pedagogiem vairs nav neziņas: kā būs vai nebūs. Viņi ir pieņēmuši šo faktu,» sacīja O. Solovjovs. Viņš arī piebilda, ka pedagogiem iespēju robežās tiks piedāvāts darbs citās novada skolās, kur būs nepieciešami attiecīgie speciālisti. Jautājums par skolas ēkas likteni gan paliek atklāts, par to tiks lemts vēlāk.

Laidzes PII «Papardīte»

komisiju sagaidīja iestādes vadītāja Solveiga Dāvidsone. Viņa pastāstīja un parādīja, ka pārmaiņas piedzīvojusi daļa no bērnudārza lielā gaiteņa, par ko lielu paldies direktore teica pašvaldībai. Pie gaiteņa sienām piestiprināti gaismas elementi un tiks pieliktas vairākas planšetes, kuras veidojis Talsu sākumskolas pedagogs Jānis Bērziņš. «Uz viena no tiem būs informācija vecākiem, kā arī izvietoti grupiņu bērnu mākslas darbi,» pastāstīja S. Dāvidsone. Bērnudārza gaiteni šogad apdzīvojuši arī jauni «ciemiņi», kas sagaidīs mazos bērniņus, uzsākot pirmās mācību gaitas — pulciņš krāsainu un jauku žagatu, ko izgatavojušas bērnudārza radošās darbinieces.

S. Dāvidsone arī parādīja jauninājumus bērnudārza pagalmā — vairākus lielus saulessargus, kas izvietoti pie grupiņu rotaļu mājiņām un smilšukastēs. Tas darīts, jo šovasar bijis ļoti karsts un gribējies bērnus pasargāt no konstantiem saules stariem un karstuma.

Pašlaik lielākie un plašākie remontdarbi

joprojām turpinās Lībagu sākumskolas un pirmsskolas grupu ēkā. Tur šobrīd tiek veikts grupas telpas remonts, lai jau nākamajā mācību gadā būtu iespējams uzņemt vairāk audzēkņu. «Šeit viss vēl ir darba procesā! Remontstrādnieki strādā rūpīgi un ātri. Pārsvarā lielākie darbi ir padarīti, atliks iekaramo griestu ievietošana, sienu krāsošana, grīdas seguma ieklāšana,» rādot telpu, stāstīja direktore Vēsma Gaiziņa. Viņa atzina, ka remontdarbu norise netraucēs ne skolas, ne bērnudārza bērniem, jo remontējamās telpas atrodas ēkas otrajā stāvā un neviens no audzēkņiem tām nevarēs piekļūt.

Pēdējā izglītības iestāde, kur viesojās komisija

pagājušajā nedēļā, bija Valdemārpils vidusskola. Arī šajā skolā vasarā notikuši gan lielāki, gan mazāki remontdarbi. Direktors Andris Dzenis sacīja, ka šobrīd būtiskākais ir paveikt visus iesāktos sīkos remontus, lai skola, skaista un sakopta, sagaidītu atgriežamies bērnus un skolotājus.

Komisijai jautājot, kādas būtu šī brīža prioritātes, A. Dzenis atzina, ka pašlaik lielākais no darbiem būtu vecā parketa atjaunošana skolas aktu zālē. Kā arī viens no jautājumiem, par ko pašlaik spriež skolas vadība, ir ķīmijas kabineta veco ķīmijas vielu droša utilizēšana, jo vielu droša transportēšana uz Rīgu izmaksā ļoti dārgi. «Šis ir viens no primārajiem jautājumiem, par ko šobrīd domāju,» sacīja A. Dzenis.

Arī šonedēļ komisija turpinās apsekošanu, dodoties uz visām Talsu pilsētas skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm.

