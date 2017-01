«Turos, jo nāku no stipras dzimtas» 11.01.2017

Talsu novada pensionāru dienas centrā ir 18 interešu klubi. Tiem pievienojies arī jaunizveidotais — «Lavanda», ko vada talseniece Austra Treimane. Šim klubam pirmsākumi bija arī agrāk, kad tas saucās «Mazdārziņš», bet biedri nosprieda, ka vajag jaunu klubu un jaunu nosaukumu, bet tā darbības pamatā būs zeme, pats dārgākais, kas latviešiem ir. «Talsu Vēstis» devās ciemos pie Austras Treimanes, lai, kā saka, parunātu par dzīvi, neaizmirstot arī «Lavandu».

Jaunā kluba vadītājas dzimtā puse ir Ģibuļi,

kur 1941. gada 12. janvārī «Dīķos» piedzimusi mazā meitenīte Austra. Vecākiem bija 26 hektāri zemes, to māte bija mantojusi no saviem vecākiem. Mamma sākumā strādāja kolhozā «Darba ceļš», pēc tam — «Draudzībā». Meitenīte mācījās Ģibuļu pamatskolā, kuras ēka gan joprojām stāv, bet mācību iestādes tur vairs nav; tuvumā ir cūku ferma. Bērnības atmiņas… Tās ir bijušas arī skarbas, jo bērna acu priekšā tika nošauts tētis. Kas vairs to var zināt, kurš bija vainīgais un kurā pusē stāvējis. Vienkārši vīri iznāca no meža, un notika traģēdija. Austrai tolaik bija pieci gadi, mamma pēc tam neko bērnam nav arī stāstījusi. Un neviens necentās kaut ko šai lietā noskaidrot. Iznāca tā, ka Austra augusi bez tēva. Viņa par to nosaka: «Tā es iemācījos strādāt cītīgi un nopietni. Jau no 15 gadu vecuma gāju lauku brigādē un darīju visu to, ko citi, — stādīju kartupeļus, sēju rudzus un kviešus, pļāvu labību un liku kūlīšos. Tas man bija smags laiks. 1996. gadā man jau bija 40 gadu darba stāžs. Ja nebūtu saslimusi, būtu strādājusi vēl ilgāk.»

Līdz 1960. gadam nekādas

lielās domas par tālāku izglītošanos meitenei nebija, jo viņa dzīvoja dziļos laukos pie Iliņiem. Tad viņas pārcēlās uz Selekciju, jo mamma turp devās kopt cūkas. Austra tieši tad, 19 gadu vecumā, apprecējās un nosprieda, ka dzīvē grib kaut ko vairāk, piemēram, kļūt par zootehniķi, mācoties neklātienē Rīgā. Jā, tas atkal bija tuvāk zemei, bet iepriekš nekas jau cits nebija redzēts. Pēc tam Austra zootehniķes zinības apguva Bulduru sovhoztehnikumā, uzzinot visu, kas saistīts ar lopkopību. Tolaik Austra jau strādāja par noliktavas pārzini Valdgales padomju saimniecībā. Viņas vīrs bija traktorists. Pēc pieciem gadiem viņa saimniecībā kļuva par zootehniķi. «Daudz kas bijis. Katrā darbā ir savi plusi un mīnusi. Tā sanāk, ka visu laiku esmu strādājusi ar cilvēkiem — lopkopējām. Parastajā ikdienā gadījās arī kaut kas interesants. Visi taču atceras slaveno biškopi Visvaldi Auzukalnu. Man ļoti palicis atmiņā viņa teiktais: «Ar pieri tu mūrī neskrej! Apdomājies!» Tolaik biju jauna un visu ņēmu pie sirds. Ļoti labi atceros direktoru Vladislavu Dudko, kurš bija stingrs un varēja kārtīgi sapurināt, bet pēc tam tā mierīgi kaut ko noteikt. Abi ar Mihailu Ņefjodovu no Virbiem bija labi draugi. Nākamais direktors bija Frīdrihs Zanders, pēc tam — Imants Frēlihs. Pēdējais direktors bija Rūdolfs Rudzītis. Mums bija gadskārtējās balles; tā kā savu telpu valdgalniekiem nebija, devāmies svinēt uz SCO klubu.»

1980. gadā Austra kļuva

par atbrīvoto arodbiedrības vadītāju un vienmēr labi sadarbojās ar saviem cilvēkiem. Tā kā nekādas zināšanas šai ziņā nebija apgūtas, viss arodbiedrību jomā bija jāmācās no sākuma. 12 gadus viņa bija arī vietējā tautas kontroliere, Valdgales padomju saimniecībā meklējot un atrodot nebūšanas. Tās bija jālikvidē, ja ne, tad sauca «uz tepiķi» augstākstāvošie orgāni. Kuriozs bija, kad H. Grenevics teicis: «Austra, kur tev tās ādas palikušas?» Sovhozā bija pazudušas govju un teļu ādas. Arodbiedrības līdere padomju saimniecībā rīkoja visus pasākumus, ekskursijas, viņas tiešais priekšnieks bija Valentīns Ruiss, kura vietnieks bija Arvīds Dailidovičs. «Arodbiedrības gadi bija interesanti ar to, ka labi iepazinu cilvēku dabu. Var teikt, ka tajā laikā viņu mīnusu bija vairāk nekā plusu, jo saimniecībā sākās dzeršana un pagrimšana. Negāciju bija pietiekami. Dzērājus saucu uz arodbiedrības sēdēm un «tēvišķīgi» audzināju. Visus jau atlaist no darba nevarēja, kas tad strādās? Varbūt tas sākās ar to, ka mehanizatoriem bija maza alga. Un tad parādījās visādas pašbrūvētās dziras. Dzerdami brauca un strādāja. Likums par pašbrūvētā aizliegumu parādījās vēlāk, un kurš gan laukos meklēs, kur kāds kaut ko nelegālu dara? Es dzenāju savus dzērājus. Tā savā amatā aizvadīju 14 gadus, kamēr Valdgale likvidējās. Pēdējos divus gadus pirms saslimšanas nostrādāju par zemnieku konsultanti Valdgalē.»

Un tas nebija grūti,

jo pa daudzajiem darba gadiem gan zināšanas apgūtas, gan cilvēki kļuvuši pazīstami. Arī tagad katrs zina, kas ir Austra Treimane, tikai nu bijušie darbabiedri ir gados, bet sveicina arī viņu bērni, kas tagad pieauguši. Austra rādīja pilnu plauktu ar kartītēm, ko paziņas atsūtījuši uz Ziemassvētkiem.

Jā, visādi laiki bijuši. Un tad sāka niķoties sirds, Austrai vajadzēja pārtraukt aktīvā darba gaitas, viņai piešķīra invaliditātes grupu. Taču piemājas saimniecībā darba bija diezgan, jo bija govis un cūkas. Viņa nodeva pārstrādātājam pienu, tolaik par to labi maksāja, un tā dzīvoja. Diemžēl pēkšņi ar sirdi nomira vīrs, un tikai pēc vairākiem gadiem Austra apprecējās otrreiz un pārgāja uz vīra māju Talsos. Harijs Treimanis visu mūžu bija strādājis galdniecībā sadzīves pakalpojumu kombinātā un remonta un celtniecības pārvaldē.

No pirmajām attiecībām Austrai ir meita Ina, kurai nu ir 50 gadi. Pašai pērn palika 75. «Es ar Inu jūtos tā, it kā būtu ar draudzeni vai māsu. Esam ļoti tuvas. Sestdienās un svētdienās Ina atbrauc no Rīgas. 1998. gadā vīrs Harijs nomira no vēža. Nu, man neiet pa to dzīvi, taču neesmu sabrukusi, turos, jo nāku no stipras dzimtas. Ina tagad strādā Valsts centrālajā nodarbinātības dienestā. Viņa sevi piepilda izglītojoties un darbā. Es jau viņu tā audzināju, ka izglītība ir ļoti svarīga. Jāiet solis tālāk par mammu. Viņa Laidzē ir beigusi grāmatvežus, Jelgavā studijas grāmatvežos, Latvijas Universitātē viņa apguva auditu, «Turībā» — juristus, pēdējais diploms saņemts Anglijā par audita zināšanām. Visu mūžu viņa ir mācījusies,» mamma stāstīja.

Kad Harijs nomira,

gadus trīs vai četrus Austrai neko īsti negribējās, jo viņa stipri pārdzīvoja zaudējumu. Taču iegrimt grūtsirdībā viņai neļāva draugi. Piemēram, Pēteris Vuciņš ar sievu Mirdzu. Te, Vītolu ielā, dzīvo ļoti labi kaimiņi. Kādas četras piecas mājas sadarbojas gluži kā mazs kolhoziņš, jo kopā svin gan jubilejas, gan citus godus. Piemēram, šajos Ziemassvētkos visi kaimiņi sēdēja draudzīgi pie Austras lielā galda. Tā kā Pēteris darbojās dienas centrā, viņš arī Austru aicināja: «Nesēdi mājās! Nāc tu arī!»

Austra arī aizgāja uz dienas centru, un tas nebija slikti, jo sievietei tur ļoti patīk — satikti daudzi paziņas, ar ko būts kopā agrāk. Austrai tuvākais bija klubs, kas saistīts ar zemes lietām «Mazdārziņš». Lai nekas nenotiktu, biedri izdomāja, ka jāmaina kluba nosaukums. Kāds tas būs? Tika ierosināti trīs vai četri varianti. Konkursā uzvarēja «Lavanda», lai tai ilgs un garš mūžs! Par vadītāju 2016. gada februārī pēc vēlēšanām kļuva Austra Treimane, bet viņas lielais palīgs ir Ēriks Erķevics, kurš visu mūžu darbojies ar siltumnīcām un citām zemes lietām. Klubs rūpīgi plāno savu darbu, 25 biedri, šogad nākuši arī klāt, tiekas vienreiz mēnesī un interesanti un saistoši pavada savas nodarbības. Austrai nav jāmāca, kā kaut ko noorganizēt, tas jau sen apgūts arodbiedrības darbā. Ēriks Erķevics, «Draudzības» bijušais dārznieks, sagatavo lekcijas par tēmām, kas pensionārus interesē.

Katram ir savs mazdārziņš, kurā gribas izaudzēt arī ko neparastu. Tam būs veltīta nodarbība janvārī, kad tiks apspriesta tēma par sēklām, kur tās labāk iegādāties, lai būtu kvalitatīvas. Februārī pensionāri runās par pareizu augsnes mēslošanu, tālāk — par augļu koku audzēšanu, par košumkrūmiem, par puķēm… Tā ka «Lavandas» darbs būs interesants visa gada garumā. Nevar aizmirst arī ekskursijas pa skaistākajiem dārziem, kur lavandieši smeļas izdomu, māku un zināšanas.

Austras Treimanes mājai apkārt

ir 1200 kvadrātmetru zemes, kas tiek nopietni izmantota un apstrādāta. Piemēram, to raksturo tas, ka viņai ir kādas 20 rozes. Te aug arī daudzas sīpolpuķes. Viņa smejas — kā jau zemniece, pati savai iztikai izaudzē visu nepieciešamo — gan kartupeli, gan burkānu, gan bieti. Un vienai pašai ar visu jātiek galā. Kāds atnāk palīgā arī, biežāks talcinieks ir vīra dēls Egīls, kurš pie savas audžumammas ierodas vai ik nedēļu. Nu gan viņš devies pelņā uz Zviedriju. Austra nesaka, ka dārzā ņemas tāpēc, ka vajag. Vienkārši viņa ir pieradusi strādāt, neprasot sev, vai patīk. Darbs jāpadara, un priecīgāk to darīt ar interesi. «Man nekad nav tā, ka nav ko darīt. Dienā noskatos kādu filmu televīzijā, ne vairāk. Lielā divstāvu māja ir jāsakopj, jāsakurina. Māja ir pilna ar istabas augiem, tie visi jāsamīļo. Arī puķēm podos patīk cilvēka uzmanība. Austra katru dienu pastaigājas pa Talsiem, un tas ir saistoši, jo viņa skatās un salīdzina, kā ir tagad un kā bija agrāk. Salīdzinājumā ar 1955. gadu pilsēta tik ļoti ir mainījusies.

Mamma kopā ar meitu

daudz brauc ekskursijās gan pa Latviju, gan uz ārzemēm. Par savu dzīvi Austra Treimane sacīja: «Tā bijusi smaga, bet interesanta. Mums ir jāpārdomā, ka laika gaitā neko nevar pagriezt atpakaļ. Taču katrs var kaut ko sev dot. Nevar gaidīt, lai kāds kaut ko nestu klāt. Pats sev var dot enerģiju, dzīvesprieku un nodarbošanos, kas piesaista. Man patīk būt pie zemes. Man ir arī daži sapņi — vēl gribu aizbraukt uz Vāciju, uz turienes zoodārzu. Padomju laikā biju Vācijā, Leipcigā, lauksaimniecības izstādē. Vēl jāapmeklē Zviedrija, kur mīt Egīla dēls, mans mazdēls. Nedomāju, ka sēdēšu uz vietas. Ja veselība atļaus, izbraukāšu Latviju, te ir tik daudz skaistu vietu! Nu, vai nav vienreizēji botāniskajā dārzā Rīgā un Salaspilī, kā arī rododendru dārzā Babītē? Otra mūsu kluba ekskursija bija uz Balto kāpu, Kolkasragu, Dundagu un vēl. Man nemaz nav garlaicīgi. Un «Lavandai» arī nebūs.»

