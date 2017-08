Tūristus Dundagai piesaista jaunizveidots eksotisko dzīvnieku parks 11.08.2017

Pavasarī Dundagā durvis vēra Evitas un Alda Laukšteinu lolojums — Eksotisko dzīvnieku parks. Necerēti ātri tas kļuvis par tūristu iecienītu galamērķi. Parkā viesojušies tūristi no teju visas Latvijas, arī ārzemju viesi no Baltkrievijas, Krievijas, Polijas, Izraēlas, Vācijas un citām valstīm.

Meklējot parku, pirmo ieraudzījām zilo govi —

tā, ganoties leknā zālē, ar vienmērīgiem galvas vēzieniem gaiņāja dundurus vai arī kā mācēdama norādīja, kur meklējama pārējā saime.

Ja reiz nonākts Saules ielā, Eksotisko dzīvnieku parku nevar nepamanīt. Aiz nožogojuma neuzkrītoši, tomēr ziņkārīgi katru mūsu kustību vēroja neskaitāmi acu pāri. Pirms došanās parka teritorijā Evita Laukšteine iepazīstināja ar jaunāko parka iemītnieku — bruņurupuci — kurš ieradies pirms pāris dienām. Dzīvnieki instinktīvi jūt, ka gaidāmas pārmaiņas. Katru jauno ģimenes locekli sagaida dzīvnieku konsīlijs — tie nostājas pie vārtiem un vēro, kas atvests! Tikai pēc saostīšanās visi tiek salaisti kopā.

Parka dzīvnieku vidū

valda miermīlīga līdzāspastāvēšana, un arī cilvēki viņu vidū var justies pieņemti un droši. Evita atklāj, ka ģimenē vienmēr valdījusi liela dzīvnieku mīlestība. Laukšteini izlēmuši, ka prieku, kādu rada dzīvnieki, nedrīkst paturēt tikai sev, tas jāsniedz arī citiem. Parkā dzīvo briedis, lamas, alpakas, minizirdziņi, aitcūkas, kazas, pundurcūkas, dažādi putni un pat tik eksotisks dzīvnieks kā kamielis. Katram no tiem ir savs parkā nokļūšanas stāsts. Briedīti — mazu, novārgušu, grāvmalā guļošu — Ģipkā atradusi kāda skolniece. Visticamāk, tā mamma gājusi bojā, gadījusies malu mednieku ceļā vai arī mazo radībiņu atzinusi par tādu, kurš nespēs izdzīvot. Meitenes ģimene dzīvnieciņu pieņēmusi savā apgādībā, un vēlāk, meklējot tam piemērotu dzīvesvietu, ceļš krustojies ar Laukšteiniem. Ģimene regulāri brauc apciemot izloloto Bembiju un priecājas, ka izaudzis liels un brašs briedis, kurš var lepoties ar skaistu galvas rotu. Zinātāji saka, ka reti kurš viņa vecuma briedītis var lepoties ar tik skaistiem ragiem.

Bembijs uzaudzis cilvēku vidū un jūtas tiem piederīgs, palīdzot ikdienas solī. Evita pastāsta kādu gadījumu: «Bembijam vienmēr ir jābūt lietas kursā par saimniecībā notiekošo. Vīrs nesen remontēja kvadraciklu, un briedītis noņemtās plastmasas detaļas pārkārtoja sev tīkamā kārtībā.» Arī mūsu viesošanās brīdī Bembijs neslēpa savu saimniecisko dabu, rūpīgi uzmanot, vai cementa maisītājs griežas īstajā virzienā un vīri strādā, kā pienākas.

Parkā valda rosība —

to veido ne tikai dzīvnieki, bet arī cilvēki, kuri pašlaik labiekārto parka teritoriju. Līdzās parkam atrodas Laukšteinu ģimenes māja, bet ar īpašuma zemi parka izveidei nav pieticis.

Pēc gara pārrunu ceļa panākta vienošanās ar pašvaldību, un parka vajadzībām tiek nomāta pašvaldības zeme, kas līdz šim bijusi aizaugusi un atstāta novārtā. Dzīvnieki palīdzējuši, kā pratuši: pēc atkritumu savākšanas un jaunās teritorijas iežogošanas, tie pēc savas izpratnes apcirpuši atstāto krūmu pudurīšus un notiesājuši zāli. Pašlaik parkā būvē dzīvnieku novietnes, iekopj atpūtas vietas, top bērnu atrakciju laukums. Izrādot parku, ik uz soļa mums seko vairāki pavadoņi. Piemēram, pundurzirdziņš, kas ļoti vēlas būt uzmanības centrā. Augumā mazā, bet ducīgā radībiņa gatava pastumt malā pat briedi.

Viens no mūsu apstāšanās punktiem

ir kamieļa Sultāna mājoklis. Saimniece tam tuvojas lēnām un pārdomātām kustībām. Kamieļiem cieņā ir nesteidzīgas iepazīšanās. Divkup­ru kamielis ir lielākais parka iemītnieks, tomēr Sultānam vēl jāaug divus gadus, lai sasniegtu pieauguša kamieļa izmērus. Viņš atceļojis no kamieļu parka «Rakši» Cēsu novadā. Drīz Sultānam pievienosies draudzene ar mazu kamielēnu.

Ne mazāku apmeklētāju uzmanību piesaista trīs Āfrikas melnie strausi. Tiem 18. augustā apritēs gads. «Nopirkām tos pavisam maziņus, neredzot to garās kājas un kaklus, izskatījās, ka mājās esam atveduši mazus ezīšus. Tagad viņi nomet «bēbīšspalvu» un rotājas ar melnām spalvām,» teic parka saimniece. Strauss, Evitas uzrunāts, labprāt nodemonstrē, kur izaugušas jaunās spalvas, un cēli pozē fotoaparāta acij. Savukārt dāmas, kā jau dzīvnieku pasaulē tas iekārtots, nav vērstas uz sevis izrādīšanu. Strausu mātītes labprāt apskata atnācēju rotaslietas un tēviņa priekšnesumus. Parka strausi apgāž uzskatu, ka no strausiem jāturas pa gabalu. Tie nav izrādījuši nekādas agresijas pazīmes. Putni auguši ar mīlestību, un Evita prāto, ka citādāka aina, iespējams, ir milzīgās strausu audzētavās, kurās katram putnam nevar veltīt nepieciešamo uzmanību. «Viņi pieraduši pie čubināšanās, miera. Mūsu piecgadnieks var droši skraidīt viņu vidū, lasīt spalvas un tās pasniegt tūristiem,» atklāj Evita.

Īpaša bijusi strausu iepazīšanās ar pirmo sniegu. Strausu tēviņš bijis pirmais, kurš uzdrīkstējies šķērsot savu apartamentu slieksni. Strauss brīnījies, piesardzīgi notupies un sācis kult sniega pārslas pa gaisu, līdz atplaucis neviltotā priekā.

Parka saimniece atklāj, ka mēdz ikdienas darbu dunā apstāties, nostāties ar vīru plecu pie pleca un pavērot, ko dzīvnieki dara. Tie ģimenei sniedz prieku un otrādi. Dzīvnieki ir droši, pārtikuši un draudzīgi. Lamas, kuras bijušas bailīgas, iemācījušās ēst no rokas, bet auns, ar kura nīgro raksturu iepriekšējie saimnieki vairs netika galā, kļuvis par parka dvēseli. Vienīgi žēl aitcūku, kas parkā notiekošo neredz. Kamēr plosīsies Āfrikas cūku mēris, Ruksim ar ģimeni jādzīvo kūtiņā.

No malas šķiet gluži vai neiespējami pārzināt lielā dzīvnieku bara ēšanas paradumus un katram sarūpēt tam atbilstošas pusdienas. Saimniece atklāj, ka dzīvnieku iegādi uztver ļoti atbildīgi. Pirms jauna mīluļa atceļošanas tiek ievākta informācija par dzīvniekam nepieciešamo. Piemēram, trīs strausi dienā apēd spaini dažādu graudu, bet saldajā ēdienā labprāt saņem rīvētus gurķus, ābolus vai kāpostus. Lieli palīgi ir parka apmeklētāji, kas izmanto iespēju dzīvniekus pabarot ar sauso barību, atvieglojot tās izdali. Nolemjam, ka nākamreiz parku apmeklēsim rudenī — ar ābolu grozu azotē!

