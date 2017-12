Tūrismā nepieciešami «magnēti» un kopīgi mērķi 01.12.2017

Paula Kārkluvalka

Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novada tūrisma nozares speciālisti necer, ka ziemā reiz būs tikpat daudz ceļinieku kā gada siltajā laikā. Tomēr viņi plāno attīstības virzienus, kas varētu pievilināt novadiem tos, kuri gatavi brīvdienās pamest siltu pajumti un doties ceļā.

Dundagas magnētisms

Latvijas ziemu Dundagas novada tūrisma informācijas centra vadītāja Alanda Pūliņa apzīmē ar vārdu salikumu «vēsais laiks», jo īstu ziemu — ar sniega kupenām, ilglaicīgu salu — pēdējos gados nav nācies pieredzēt. A. Pūliņa atklāj, ka ceļotāji nesmādē apskates objektu apmeklēšanu vēsajā laikā un ar katru gadu tūristi kļūst izturīgāki.

Ko darīt Dundagas novadā ziemā, var uzzināt, apskatot izveidoto bukletu «Dundagas novads vēsajā laikā». Tajā atzīmētas dabas takas, dzīvnieku, dažādu kolekciju apskate, viesu mājas, degustāciju vietas un citi tūristus vilinoši piedāvājumi. Gada vēsajā laikā tūristiem ir būtiska iespēja sasildīties un paēst. Vasarā piekrastes zonā par kafejnīcu trūkumu sūdzēties nevar, bet ziemā situācija ir citāda — lielākā daļa no tām nestrādā un pusdienot varot vienīgi divās Dundagas novada centra kafejnīcās. Tālāk braucot, jānodrošinās ar maizītēm un karstu tēju termosā.

«Nemainīga vērtība ir Kolkas rags. Tūristi to apmeklē gan ikdienā, gan brīžos, kad piedzīvojam neierastākus laika apstākļus. Mums vajadzētu vēl kādu šāda veida «magnētu». Domāju, ka viens «magnēts» būs pils. Izmantojot projektu finansējumu, tajā veicinās amatniecības attīstību, atjaunos ēkas pirmo stāvu. Pils ir viens no objektiem, kas tūristus varētu interesēt arī vēsajā gada laikā. Savukārt Kolkā taps daudzpusīgs līvu sabiedriskās dzīves centrs.

Mūsu vietējais vidējā izmēra «magnēts» ir Dundagas eksotisko dzīvnieku parks. Tā saimnieki domā par iespēju dzīvnieku apskati piedāvāt arī sliktos laika apstākļos. Katrs dara, ko var. Mums tuvākajā laikā nebūs Eifeļa torņa, un šādi vidējie «magnēti» ir ļoti būtiski. Pie tiem pieskaitāma arī Pāces vilnas fabrika.

Uz Dundagu no dažādām pusēm ved septiņi ceļi. Priecājamies par katru jaunu tūrisma piedāvājumu, kas rodas tiem līdzās,» teic A. Pūliņa. Viņa uzsver, ka piekrastes teritorija vienmēr vilinājusi tūristus, bet ievilināt viņus iekšzemē ir grūtāk.

Tūrisma informācijas centra vadītāja pastāsta, ka ceļvežos atzīmētās apskates vietas varbūt būtu vērts apvienot maršrutu paketē, tūristiem dodot kompleksu piedāvājumu, kurā iekļauti apskates objekti, izklaides un ēdināšanas iespējas, naktsmītnes.

Rojas tūrisma informācijas centra vadītāja Kristīne Voldemāre norāda, ka šāda kompleksa piedāvājuma izveidē vajadzīgs kāds, kurš vēlas uzņemties ieceri virzīt uz priekšu un motivētu pārējos.

Rojai vajadzīgi mājražotāji

Rojā, tāpat kā citviet piekrastē, tūrisma darbā iesaistītie šoziem cer sagaidīt dabas parādības, kas vilinātu doties tās apskatīt. Piemēram, ledus krāvumus vai pagājušajā gadā novēroto Baltijas jūras atkāpšanos, kas simtiem interesentu veda Kolkas raga virzienā. Tomēr paļauties, ka šoziem piedzīvosim ko īpašu, nevar. Rojas novads piedāvā apmeklēt dabas objektus, kas vienmēr atvērti un apskatāmi. Īpašs ziemas piedāvājums nav izstrādāts. «Mums ir divas saimniecības — vienā no tām audzē zirgus, piedāvā izjādes, otrā audzē Šarolē šķirnes govis, un ekskursijā grupām piedāvā arī atraktīvas izklaides.

Arī paēst Rojā var. Ja ārā ir auksts un gaisa temperatūra ļauj uzliet ledu, tad līdzās stadionam mums ir hokeja laukums, kurā ikvienam iespējams slidot,» pastāsta K. Voldemāre. Viņa uzskata, ka pagaidām Rojai nav tūrisma piedāvājuma, kas pastāstītu par piekrastē dzīvojošo tradīcijām. «Mūsu pusē nav mājražotāju, amatnieku, kuriem būtu piedāvājums tūristiem. Būtu interesanti izveidot uz piekrastes tradīcijām balstītu piedāvājumu, bet tam vajadzīgi enerģiski, riskēt griboši cilvēki,» saka jomas speciāliste. Varbūt Rojai piestāvētu zemledus makšķerēšanas meistarklases? Agrāk izskanējis, ka ekstrēmu sporta veidu piekritējiem Rojā un Mērsragā varētu piedāvāt SUP dēļu izbraucienus jūrā arī ziemā. Tomēr ne vienā, ne otrā tūrisma informācijas centrā šāda piedāvājuma esamību pašlaik neapstiprina.

Mērsragā piekrastei raksturīgs ziemas miers

Mērsraga informācijas centra darbiniece Inga Dzērve atklāj, ka ziemā, kā jau piejūras ciemā, valda klusums. «Ir atpūtnieki, kuri garām­ejot jautā, vai iespējams uzkāpt Mērsraga bākā. Var, bet diemžēl tikai noteiktā laikā: sestdienās no 13.00 līdz 14.00, kad tur atrodas bākas uzraugs. Savukārt izbraucieni ar jahtu «Palsa» lielākoties ir vasarā un rudenī. Atvērts ir privātais muzejs «Saieta nams», kurā Gunārs Ozols labprāt pastāsta par Mērsraga vēsturi, senajām zīmēm. Ir pieejamas ekskursijas gidu pavadībā, piedāvā pastaigu maršrutus gar jūru. Tomēr ziema vairāk ir klusais laiks. «Gatavojamies vasarai — aktīvais periods nav tikai trīs mēneši, tūrisma piedāvājums ir aktuāls no agra pavasara līdz vēlam rudenim,» teic I. Dzērve.

Somija attīsta dabas parku tūrismu, piedāvājot dažādus maršrutus, kuros aktīvā atpūta mūsdienīgi apvienota ar dabas izziņu. Mērsraga tūrisma informācijas centra darbiniece prāto, ka šāds piedāvājums varētu būt aktuāls arī Latvijā. «Staigājot pa dabas taku, var vērot vidi un konkrētā interaktīvajā kartē uzzināt vairāk par vietējo dabu, piemēram, sadzirdēt dažādas skaņas, vai, izmantojot tausti, sajust ko jaunu. Latvijā un Lietuvā attīsta vairākus parkus, kuros nodrošināta vides pieejamība visiem — lai tos var apmeklēt māmiņas ar bērnu ratiņiem, cilvēki ratiņkrēslos, lai tie ir piemēroti velobraucējiem.

Latvijas un Igaunijas sadarbības projekts ietver jaunu pastaigu maršrutu radīšanu jūras piekrastē. Par tiem regulāri atjaunos informāciju, pastāstot arī par piejūras ciemos apskatāmo ziemā,» teic I. Dzērve. Vēso laiku mērsradznieki izmanto dažādām apmācībām, semināriem, līdzdalībai projektos, kuriem aktīvajā tūrisma sezonā laika neatliktu.

Talsi vēlas attīstīt dabas parkus un būt dzīvniekiem draudzīgi

Talsu novada tūrisma informācijas centra vadītāja Inese Roze atklāj, ka tagad pieprasījums pēc ekskursiju vadīšanas ir pieklusis līdz pavasarim. «Šis rudens ir ļoti lietains, līdz ar to ekskursijas, kas paredzētas ar kājām, visbiežāk notiek, braucot ar autobusiem. Esmu sapratusi, ka mums nav skandināvu rakstura, kāds ir zviedriem, somiem, norvēģiem, dāņiem, arī angļiem. Ja viņi ir ieplānojuši doties ārā, tad laika apstākļi to neietekmē, viņi piemēroti saģērbjas un iet. Mēs tomēr esam citādāki — mums vajag ērtības.

Ja līst, tad izvēlamies neiet vai arī iet, bet sejā būs redzams, ka cilvēks to nevēlas,» secina I. Roze.

Tāpēc tagad Talsu novadā aktuāli piedāvājumi, kas ļauj patverties zem jumta: Mārtiņa koka darbnīca, darbnīcas Radošajā sētā, keramiķu darbnīca «Ciparnīca «Tals’ keramik’»», Sabilē viesošanās pie rotkaļa Harija Jaunzema. Darbnīcas tūristus spēj uzņemt arī ziemas sezonā. Savukārt garšu baudītāji aicināti izbaudīt gardas maltītes un produktu degustāciju gan Talsos, gan to apkārtnē. Inese Roze pastāsta, ka tikko Kurzemes Tūrisma asociācijas gada noslēguma sarīkojumā balva «Lielais Jēkabs» nominācijā par labāko kafejnīcu aizceļojusi uz Enguri, bet sarunās ar žūriju noskaidrots, ka trešā vieta pienākas mūsu novadniekiem — kafejnīcai «Serpentīns» Strazdes pagastā. Veiksmīgi strādājošo kafejnīcu vidū ir arī «Kuršu krogs», lielo porciju cienītāji labprāt apmeklējot «Galdiņ, klājies» Laucienē un «Ķīvīškrogu» Laidzes pagastā.

Novadā pieejamas arī mājražotāju un uzņēmumu piedāvātās degustācijas. «Iepriekš piesakot, dažādu kazas piena našķu degustācijas pieejamas Vandzenē pie Kristīnes Pilienas. Vīna degustācijas — pie Vara Baņģiera Laucienē, ģimenes vīna darītavā «Abavas» un «Drubazās» Sabilē. Karsto sidru degustācijas, raksturīgas ziemai, piedāvā «Sabiles sidrā». Šīs vietas tūristus un citus interesentus uzņem arī ziemā.

Vēlos atzīmēt Karstvīna svētkus Sabilē 9. decembrī, kur paredzēta gaismu un krāsu izrāde «Staro Sabile,» pastāsta Talsu novada tūrisma informācijas centra vadītāja. Ziemai raksturīgu laikapstākļu gadījumā aktuāla būs slēpošana Kamparkalnā. Tomēr pēdējo gadu ziemās slēpot bija iespējams tikai īsu laiku.

Mērķis ir attīstīt trīs dabas parkus —

Talsu pauguraines, Abavas senlejas un Engures ezera dabas parku. Abavas senlejas dabas parks un Engures ezera dabas parks tikai daļēji atrodas Talsu novadā, tādēļ par to attīstību jāvienojas vairākām pašvaldībām.

Jau vairākus gadus sadarbībā ar kandavniekiem tiek īstenoti dažādi projekti Abavas senlejā. Izveidotas jaunas pastaigu takas, labiekārtota vide.

Engures ezera dabas parka attīstība atkarīga no četru novadu kopīga redzējuma, kuru vienot nav viegli. I. Roze teic, ka arī tūrisma attīstībai Talsu paugurainē nepieciešama virzība. Lai noteiktu kopīgus mērķus, jārunā ar tūrisma uzņēmējiem, jāzina viņu viedoklis, tomēr pagaidām šie darbi apstādināti. Talsu tūrisma informācijas centrs ir Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centra sastāvdaļa — tajā paredzētas pārmaiņas un daudzos jautājumos izpaliek skaidrība. Talsu tūrisma informācijas centrs izstrādājis konceptu: novadu piedāvāt kā vilinošu galamērķi cilvēkiem kopā ar viņu mīluļiem — suņiem un citiem četrkājaiņiem. Arī šis plāns vēl gaida notikumu attīstību. Decembrī tūrisma centra darbinieki gatavosies starptautiskajai Baltijas tūrisma izstādei «Balttour» un citiem tūrisma gadatirgiem.

