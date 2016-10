Tūrisma informācijas centrs — vieta, kur palīdz 11.10.2016

Elīna Lāce

elina@talsuvestis.lv

Talsu novada tūrisma informācijas centrs šogad pastāv jau 20. gadu. 4. oktobrī apritēja 15 gadi, kopš centra vadītāja ir Inese Roze. Tikai gadu mazāk viņas kolēģe ir Bibija Millersone, bet ne tik sen viņām pievienojusies Līva Dāvidsone. Pēc sarunas ar šīm daudzpusīgajām sievietēm kļūst ļoti acīmredzams, cik aplami domā tie, kuriem šķiet, ka centra darbinieces tikai sēž starp suvenīriem un labi izskatās.

Pirms 20 gadiem

Talsu tūrisma informācijas centru izveidoja Talsu rajona padome. Sākumā to vadīja Guntars Seilis, bet Inese centra direktores amatā ir kopš 2001. gada. No 2000. gada centrs ir arī Kurzemes tūrisma asociācijas biedrs, un Inese ir asociācijas valdes locekle.

15 gadu laikā notikušas lielas pārmaiņas. «Kad sāku strādāt, mums jau vēl interneta nebija! Dators mums bija kā rakstāmmašīna,» smejas Inese. «Autobusu biļetes rakstījām ar roku,» papildina Bibija. «Un zvanījām pa parasto telefonu,» piezīmē Inese.

Ļoti mainījušās ir arī Latvijas pilsētas. «Par Eiropas Savienības atbalstu var teikt visu ko, bet šajā jomā, brauc uz kuru pilsētu gribi — Jelgavu, Dobeli, Daugavpili, Rēzekni, Krāslavu, Balviem, Aizputi, Cēsīm, Limbažiem vai Salacgrīvu, — var vien salīdzināt agrākās fotogrāfijas ar to, kas redzams šodien!

To reti saka, bet vajadzētu teikt biežāk — tūrisma jomā mēs esam daudz labāk sagatavojušies nekā lielās Eiropas valstis! Piemēram, Vācijā tūrisma materiāli ir vācu un angļu valodā, un tas jau ir labi, bet mēs varam nodrošināt informāciju sešās valodās, nozīmīgāko informāciju — pat desmit valodās!» uzsver Inese.

«Ļoti daudzi, kas šeit ienāk, ir pārsteigti par to, ka informācijas stendā visu var dabūt bez maksas, arī kartes. Visi tūristi, kuri ienāk šeit, grib rokās turamu pilsētas karti, neatkarīgi no tā, ka viņam karte varētu būt pieejama telefonā vai datorā,» Bibija pamanījusi. Atzīts ir arī ceļvedis, kurā galvenā veiksme ir sauklī «Vietas, kas jāredz». Palikuši pēdējie 50 šī ceļveža eksemplāri, tāpēc tiks izdots jauns, tulkots četrās valodās.

Zināmu apgrūtinājumu tūrisma jomā radījusi novadu reforma, padarot Latviju ļoti sadrumstalotu. Katra pašvaldība grib izdot savu tūrisma informācijas bukletu, tāpēc ceļotājiem, dodoties garākā ceļā pa Latviju, jānodrošinās ar visai lielu informatīvo izdevumu skaitu. Pašvaldību vidū gadās arī tādas, kuras tādu bukletu nav sagatavojušas, un tad Latvijas tūrisma kartē rodas «baltie plankumi».

Talsu novada tūrisma

informācijas centrs pilda arī tūrisma aģentūras pienākumus. Tā telpa apvieno gan atvērtā tipa biroju trīs darbiniecēm, gan plašu informācijas stendu par tuvākiem un tālākiem tūrisma piedāvājumiem, gan veikalu, kura pastāvīgie klienti ir papildu stimuls meklēt ko jaunu. «Pirmkārt, atbalstām savējos amatniekus, kuri kaut ko veido gan ar iestrādātu Talsu vārdu, gan bez tā. Otrkārt, ir mūsu pašu veidotā suvenīru līnija. Treškārt, ir lielie suvenīru veidošanas uzņēmumi, kas piedāvā gatavas lietas. Vēl ir konfektes un šokolādes ar Talsu skatiem, tējas, knibuļi un fibuļi, rokassprādzītes un auskari, ko mūsu pašu meitenes un puiši darina, kartītes, prievītes…» Inese uzskaita.

Cilvēkiem patīkot tagadējā tūrisma informācijas centra mājvieta, viņi izsakot komplimentus par skaistu vidi, kurā ir patīkami ieiet. Tūrisma meitenes sievišķīgi palepojas, ka šo gadu laikā mainījušās ne vien telpas, bet arī viņu darba tērpi. Ja pirms tam, kā jau, kad vadības grožus tur vīrietis, atpazīstamības zīme bijuši īpaši apdrukāti T krekli, tad aizvadītajos 15 gados tērpi bijuši gaumīgi un interesanti, atpazīstami pēc zaļās krāsas, kas izvēlēta, prezentējot Talsu novadu kā zaļu, ar skaistu dabu. «Esam iestājušās par dabas bagātībām. Abavas ieleja, Usmas krasts, Talsu pauguraine, Engures ezers — vēl tagad novadā ir daļa no šīm teritorijām. Līdz novadu reformai Talsu rajonam bija arī garākā jūras piekraste. Mums jau nav ne tik daudz tradicionālo piļu, ne lielu pilsētu ar nozīmīgām kultūras vērtībām,» norāda Inese.

Jā, novada teritorijā atrodas vairākas muižas, un tagad, kad tajās vairs nav skolu, visu cieņu pelnot atraktīvās un izdomas bagātās kultūras darba vadītājas Strazdē, Spārē un Tiņģerē, katra vietējā muižā spējot veidot savu tūrisma piedāvājumu. Bažas esot vien par to, vai labi iesāktais varētu turpināsies, ja kādreiz šīs uzņēmīgās sievietes aizietu no sava amata. «Ļoti grūti ir tūrisma jomā nodrošināt pēctecību. 15 gadus strādājot, redzu — kas darbu sāka, būdami gados jauni, tie joprojām strādā, un viss ir kārtībā, bet tiem, kuri sāka pēc 50 gadu vecuma un kuriem nav pēcteču, kas būtu gatavi iesākto pārņemt… Viss beidzas. Protams, vietā nāk kaut kas jauns!» saka Inese.

Prieks ir par tūrisma objektiem,

kuri spējuši pastāvēt jau ilgus gadus, tostarp Laumu dabas parks, Pedvāles brīvdabas mākslas muzejs, Talsu novada muzejs, Latvijas Lauksaimniecības muzejs. Gandarījums ir par tiem, kurus izdevies pamudināt iesaistīties tūrisma jomā, lai gan sākotnēji viņu nodoms bijis vien darboties savā saimniecībā. Labi redzams, kā šo gadu laikā attīstījusies vīna ražošana — ja savulaik ar to oficiāli nodarbojās vien Varis Baņģieris, tad tagad Kurzemē ir vairāk nekā 30 oficiālu vīna ražotāju. Inesei vienīgi žēl, ka Latvijā zudībā iet alus darīšanas tradīcijas.

Pirms 15 gadiem dabas teritorijās nav bijis ne taku, ne informācijas stendu. Tālākajos gados bijusi iespēja redzēt, cik īsā laika posmā notiek pārmaiņas — te ar Eiropas Savienības atbalstu viss tiek izveidots, te pēc gadiem pieciem izveidotā infrastruktūra jau ir savu laiku nokalpojusi, te dažus gadus vēlāk viss atkal atjaunots. Objektu uzturēšana labā kārtībā prasot gudru līdzekļu apguvi un apsaimniekošanu.

Daudz kas tūrisma piedāvājumā nācis klāt, bet daudz kas ir arī zudis. Tūrisma informācijas centra darbinieces kā nesenāko zaudējumu min Talsu «Martinelli» slēgšanu, bet piemin arī viesu namu «Strēlnieki», Ērika Prokopoviča kolekciju vecajā dzelzceļa stacijā Valdemārpilī, viesnīcu «Kurzemes Šveice» Sabilē, viesu māju «Zālītes» Mērsragā… «Kad sāku strādāt, aktuāls jautājums bija par Nogales pili. Visi gribēja to apskatīt, bet tas vairs nebija iespējams. Domāju, ka tas pats mūs sagaida ar «Martinelli» — vismaz četru piecu gadu garumā cilvēki joprojām jautās par šo krodziņu,» uzskata Inese. Ne velti — arī tūrisma informācijas centra telpās ne viens vien ielūkojas, joprojām meklējot agrāko kafejnīcu! Inese norāda, ka ēkas taču ilgi glabā savu vēsturi. Iedomājamies spilgtu piemēru — vai tad kāds nezina, kurš Talsos ir 6. veikals?!

Tieši tāpēc ir būtiski informatīvajos materiālos un kartēs nodrukāt arī izdošanas gadu, jo tad ir vieglāk saprast, vai informācija aizvien būs aktuāla. «Katrs iespiestais materiāls ir ilglaicīgs vai, kā es saku, garlaicīgs — garā laika posmā izmantojams,» atgādina Inese.

Tūrisma informācijas centri

novadā ir arī Sabilē un Valdemārpilī. «Pašvaldība iegulda gana lielu naudu, lai popularizētu tūrisma uzņēmējus,» atgādina centra direktore, uzsverot, ka pašu uzņēmēju līdzdalība ir vien informācijas sniegšanā. Pat fotogrāfiju arhīvs tūrisma informācijas centram esot ļoti liels. Darbinieces bēdājas, ka uzņēmēji ne vienmēr sniegto atbalstu novērtē. Biznesu uzsākot, viņi labprāt sadarbojas, bet, kad iestrādājas, nereti uzskata šo sadarbību par otršķirīgu. Protams, ir arī daudz uzņēmēju, ar kuriem roku rokā veiksmīgi izdodas strādāt jau ilgus gadus. Ir jau arī vērts, zinot, ka te tūrisma informācija tiek sagatavota un tiražēta neskaitāmos eksemplāros un popularizēta arī interneta vidē. «Ir cilvēki, kuri ceļo tikai internetā, lai kā man tas nepatiktu. Un viņi ir visur bijuši un redzējuši daudzreiz vairāk nekā es! Tāpēc svarīgi, lai viens cilvēks strādā ar interneta mājaslapu un sociālajiem tīkliem,» skaidro Inese un palepojas, ka tūrisma informācijas centra mājaslapa, kas lēni un grūti nākusi, tagad Latvijā esot augsti novērtēta.

Dažkārt izskan pārmetumi par to, ka daudzviet tūrisma informācijas centri nestrādā svētdienās. Arī Talsos vairs ne. «Ja vislabākajā gadījumā vasaras svētdienā pie mums ienāk desmit cilvēki, bet ir svētdienas, kurās neienāk neviens, vai ir vērts turēt centru atvērtu? Labāk nogādājam kartes pa kafejnīcām un muzejiem, kur tās arī svētdienās ir pieejamas,» vērtē Inese. «Arī naktsmītnēs šī informācija — kartes, ceļveži — ir,» piekrīt Bibija. Arī ieteikums svētdienu vietā brīvas ņemt pirmdienas neizturot kritiku, jo pirmdienās savukārt apmeklētāju mēdzot būt visvairāk.

Tūrisma jomas attīstību kavē fakts, ka aktīvā sezona ir gandrīz tikai divus mēnešus pēc Jāņiem. Aukstajos gada mēnešos centrā biežāk iegriežas vietējie ļaudis, lai iegādātos pa kādai skaistai lietiņai vai plānotu ceļojumus, kuros iecerējuši doties ar autobusu, prāmi vai lidmašīnu. Mākslīgi gan nevienā interesi par centra pakalpojumiem radīt nevarot. Augļus nav nesusi pat laikraksta pirmajā lappusē regulāri publicētā informācija par to, ko centrā dara. Inesei atkal ir trāpīgs salīdzinājums: «Kamēr tev tos mēslus dārziņam nevajadzēs, tikmēr tu tos ne avīzē, ne internetā nemeklēsi! Tieši tas pats ir ar tūrisma jomu — kamēr tev to nevajag, tu vari informāciju izlasīt, bet pat nesaprast.»

15 gadi tūrisma jomā

esot paskrējuši ļoti ātri. Kā citādi, ja darba ikdienā nekad nevari zināt, kā diena beigsies, par kādām tēmām tās laikā būs jāinteresējas un kur būs jādodas! Iedzīvotāji neaprobežojoties tikai ar jautājumiem par tūrisma informāciju, bet ļoti bieži vārdiņu «tūrisms» atmet, izvēloties šo uztvert vienkārši kā informācijas centru. «Mums mēdz uzdot jautājumus par pulksteņmeistariem, rotkaļiem, zobārstiem, apbedīšanas biroju,» uzskaita Inese. «Cilvēki zvana un jautā, kāds telefona numurs ir tam vai citam. Ir nācies kapos meklēt kāda cilvēka tuvinieku kapa vietas. Kādreiz cilvēks atnāk ar fotogrāfiju un prasa, kur tas ir, bet pats īsti neatceras, kur attēlā redzamā māja bija, ir tikai neskaidras norādes, kas palikušas prātā no bērnības,» piemērus min Bibija. Uz slimnīcu ir braukts kopā ar satrauktu cilvēku, pat uz tiesu līdzi iets…

Tūlīt gadās gandrīz vai neticama situācija. Līva stāsta par to, ka latviešu pēcteči no ārzemēm bieži meklē informāciju par saviem senčiem, un arī šovasar kāda austrāliete meklējusi savas vecmāmiņas dzimšanas ierakstu. Šajā pašā mirklī veras tūrisma informācijas centra durvis, ienāk kāds vīrietis, angļu valodā sāk sarunu, stādās priekšā kā Oto Johansons (Otto von Johannsohn), skaidro, ka ir no Austrālijas un ieradies, lai atrastu informāciju par savu vecvectēvu, kurš savulaik kalpojis Stendes luterāņu draudzē! Vārds pa vārdam, un pēc nieka 15 minūtēm šis vīrietis jau kopā ar Līvu sēž netālajā bērnu bibliotēkā un Zigurda Kalmaņa grāmatā «Dzimtas nams» pēta savu senču fotogrāfijas!

Protams, mūsu sarunas laikā ne reizi vien zvana arī telefons. Kādā no reizēm cilvēks taujā pēc Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komitejas telefona numura.

Neizpaliek arī kuriozi,

piemēram, šovasar divas kundzītes meklējušas Vilkumātespiena ielu, kāda esot netālu no Vilkmuizas ezera! Beigās izrādījies, ka runa ir par Vilkpieņu ielu, tagadējo Draudzības ielu.

Inesei gadījies, ka ienāk francūzis, kurš runā tikai dzimtajā valodā. «Man jau ir žesti un mīmika, un es saku — ja gribi palīdzēt, tad tu vienmēr vari atrast izeju! Kaut vai ņem papīru un zīmē! Kad nekādā jēgā netikām pat ar zīmēšanu, devos līdzi uz automašīnu, lai apskatītos, kas viņiem vajadzīgs. Izrādījās, ka mazajā baloniņā izbeigusies gāze un grib uzpildīt! Nu viss bija skaidrs,» atceras Inese.

Gadījies arī, ka viņa klientiem, kuri ieradušies no Korejas, atvainojas par savu nepilnīgo angļu valodas izrunu, bet viens no viņiem tūdaļ pāriet uz ļoti labu latviešu valodu, jo, izrādās, ka jau četrus gadus dzīvo Latvijā!

Inese kā ieguvumu vērtē tūrisma informācijas centra darbinieču dažādo vecumu, izglītību un iepriekšējo pieredzi, kas ļauj citai citu papildināt. Bibija esot vienīgais tūrists, proti — ir pabeigusi Rīgas Tūrisma skolu, Līva ir studējusi sabiedriskās attiecības, bet Inesei bagāžā ir darbs gan muzejā, gan Vides pārvaldē, abās vietās pagūstot iepazīt agrākā rajona teritoriju. «Ļoti palīdz, ja pats labprāt ceļo, tāpēc zini Kurzemi, zini Latviju. Tev šīm lietām ir jāinteresē. Tāpat kā zobārsti interesējas par jaunākajām iespējām, ko ķellēt zobu caurumos, tā mums jābūt lietas kursā par tūrisma jomā notiekošo! Meitenēm saku: mēs esam kalpotājas — cilvēki, kuri kalpo, lai citiem palīdzētu,» skaidro Inese. Bibija piekrīt: «Gribas palīdzēt cilvēkam. Ja viņš te ir ienācis, tad lai dabū visu, pēc kā nācis, un vēl vairāk, pie tam — ātri!»

