«Tur, aiz graustiem, dzīvo cilvēki!» Paredzēts, ka daļa valsts tehnikuma īpašuma nonāk pašvaldības pārziņā 25.11.2016

17. novembrī Talsu novada dome nobalsoja par lēmumu pārņemt Talsu novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības daļu no profesionālās izglītības kompetences centra «Rīgas Valsts tehnikums» valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu «Laidzes tehnikums».

Iedzīvotāju sapulcē, kas norisinājās Laidzē 13. oktobrī, atklājās, ka cilvēkus uztrauc vairākas nesakoptas teritorijas un objekti. Kā atklājās, tās atrodas «Laidzes tehnikums» īpašumā, tāpēc pašvaldība šajos gadījumos ir bezspēcīga. Lai atrisinātu samilzušās problēmas, Talsu novada domes deputāti 17. novembrī nolēma pārņemt vairākus tehnikuma objektus, lai tos sakārtotu. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamais īpašums «Laidzes tehnikums» sastāv no deviņām zemes vienībām un 19 būvēm, īpašnieks: Latvijas valsts Izglītības un zinātnes ministrija.

Deputāts Miervaldis Krotovs (Zaļo un Zemnieku savienība) bija vienīgais, kurš balsoja «pret» šādu lēmumu un sēdes laikā vaicāja, kāpēc tas ir nepieciešams un cik šo teritoriju un objektu sakārtošana varētu aptuveni izmaksāt. «Summu neviens nevar pateikt, jo tas var mainīties atkarībā no tā, ko tieši un kurā brīdī ar attiecīgajām būvēm plānos darīt. Tas, lai viss tiktu sakopts, nepieciešams gan Laidzes pagasta, gan visa novada iedzīvotājiem, jo teritorijas nav koptas. Piemēram, tā saucamā estrāde Ziedu gravā, kur norisinās Mazie opermūzikas svētki. Ja runājam par citiem objektiem, piemēram, graustiem, varam jau teikt, cik tas ir slikti, bet ir arī iespēja šīs vietas sakārtot, uzņemoties atbildību,» norādīja Talsu novada domes priekšsēdētājs Aivars Lācarus.

M. Krotovs teica, ka lēmumu nevar atbalstīt, jo, viņaprāt, tā nav konsekventa pieeja: «Ja realizēsim šo precedentu, tad tas līdzīgi jādara arī citur, kur ir šādi grausti. Gribu tikai atgādināt, ka tas ir Izglītības un zinātnes ministrijas īpašums, kas nodots tehnikuma pārvaldībā. Ir pilnīgi skaidrs, ka nāksies ieguldīt lielas finanses, lai sakārtotu teritoriju, tajā pašā laikā mums pietrūkst naudas, piemēram, sporta un kultūras nozarei, jo īpaši izglītības iestāžu sakārtošanai. Protams, no cilvēciskā viedokļa raugoties, tas ir pareizi, bet tā nevar būt novada prioritāte laikā, kad mums katastrofāli trūkst līdzekļu. Ko mēs teiksim citu pagastu un pilsētu iedzīvotājiem?»

«Mūsu vide jau tā ir diezgan nesakārtota. Ja viena puse neko nedara, mēs nedrīkstam pacelt rokas un teikt, ka arī mēs neko nedarīsim. Šo teritoriju sakopšana ir vitāli nepieciešama Laidzes pagasta iedzīvotājiem. Nekad simtprocentīgi nevarēsim sakārtot visas novada vietas, bet, ceļu uzsākot, varam skatīties, kā to darīt,» pārliecināti sacīja deputāts Andris Dzenis («Reģionu alianse»).

Laidzes pagasta pārvaldes vadītāja Solveiga Stalidzāne deputātus aicināja atbalstīt lēmumu: «Tas nepieciešams, lai beidzot sakārtotu Laidzi. Šādu lēmumu vajadzēja pieņemt jau pirms desmit, 15 gadiem, kad ēkas vēl bija apdzīvojamas. Pašlaik tās iet bojā. Tehnikums ir neatņemama Laidzes sastāvdaļa, bet tur, aiz graustiem, dzīvo cilvēki, kuri katru dienu tur pārvietojas. Tos skata arī jebkurš iebraucējs. Šī ir lieliska iespēja, lai mainītu situāciju. Protams, tas nebūs lēti vai ātri, bet jācenšas.»

Ar Talsu novada domes deputātu pieņemto lēmumu nekas vēl nebeidzas, gluži otrādi, tikai sākas. «Ar lēmumu parādām, ka konceptuāli piekrītam idejai un virzāmies tālāk uz procesu. Mēs vēl nezinām, kāda būs tālākā reakcija. Šis ir tikai procesa sākums, bet kaut kas jādara, lai sakārtotu objektus, jo atsevišķās vietās tie ir bīstami cilvēkiem,» teica A. Lācarus. Pagasta pārvaldniece «Talsu Vēstīm» norādīja, ka, visticamāk, procesa rezultāts būs veiksmīgs, pretējā gadījumā valstij jāiegulda līdzekļi un objekti jāsakopj pašiem. «Lēmumu vērtēju ļoti pozitīvi, jo tā beidzot ir kustība, lai pamazām varētu sakopt Laidzes vēsturisko centru,» saka S. Stalidzāne.

