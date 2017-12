Tumšos ziemas vakarus silda gaidīts telefona zvans 28.12.2017

Talseniece Ingrīda Priede pēc dēla zaudējuma pirms 18 gadiem katru dienu sākusi un beigusi ar došanos uz kapsētu. Tā četrus garus gadus, meklējot atbildes uz jautājumiem, uz kuriem neviens nespēj atbildēt. Pasliktinājusies veselība, un ikdiena pārvērtusies par klīšanu biezā miglā ar nebeidzamiem atkārtojumiem. Šķiet, neticami, ka to stāsta sieviete, kura burtiski «spīd» no izstarotās enerģijas. Ingrīda atklāj, ka dzīves triecieni ļāvuši stiprināt apziņu, ka viņa var palīdzēt citiem, un to viņa dara. Labdarība palīdz aizmirst visu sūro.

«Cilvēki mēdz būt tik pelēki, skumji,

kaut kur skrienoši, ka brīžiem man par to jāsāk smieties. Tad cilvēki prasa, kā varu smieties, ja man pašai nekā nav? Ja man ir maizīte, vēl šķēlīte ko iedot kādam citam, ja ir siltums un no rīta esmu piecēlusies — vai tad tas nav daudz? Un zāles var pirkt pa plāksnītēm!» nosmej brīvprātīgā darba veicēja. Talsu novada fonds Ingrīdu Priedi šogad izvirzīja nominācijai «Gada brīvprātīgais 2017».

Brīvprātīgā anotācijā viņai veltīti šādi vārdi: «Ingrīda Talsu novada fondā ir ļoti īpašs cilvēks — bezgala aktīva, enerģiska un ļoti cilvēcīga. Parasti viņa mēdz «iebrāzties» mūsu birojā, aplipināt visus ar savu enerģiju, un tūlīt pat skriet tālāk — un atkal kādam palīgā. Tas, cik daudz var paspēt viens cilvēks, ir apbrīnojami, jo Ingrīda ne tikai palīdz fondā, bet darbojas arī Talsu baptistu draudzes zupas virtuvē, paēdinot trūcīgos draudzes locekļus, un apciemo vientuļos seniorus mājās, palīdzot viņiem dažādos darbiņos. (..) Ingrīdas stāsts ir īpašs, jo viņa pati zina, kā ir tad, kad nepieciešama palīdzība. Talsu novada fondā viņa nonāca, iesaistoties dažādos projektos, piemēram, lai saņemtu pārtikas pakas, sēklas un stādus, apģērbu… Taču, šķiet, vēl vairāk nekā Ingrīda saņem, viņa dod tālāk citiem — savas palīdzīgās rokas, enerģiju, sirsnību un izaudzētos dārzeņus.»

Ingrīdas zvanu vai apciemojumu ik dienu gaida vairāki sirmgalvji. Viņa uzskaita: «Arnoldiņš, Robert­onkulis, Dzintra… Dzintriņa tikko bija slimnīcā, vajadzēja viņai no veikala pieniņu aiznest. Kā gan varu neaizskriet, lai viņai nebūtu no piektā stāva jākāpj lejā un pēc tam augšā. Šie cilvēki, kurus regulāri apciemoju, nav vientuļi. Viņiem ir bērni, bet savā dzīvē. Es viņus esmu iepazinusi dažādos veidos — invalīdu sapulcēs, draudzē, labdarības akcijās.

Mani vienmēr silti sagaida. Ieeju un redzu, ka uz galda nolikta tējas tasīte, deg svecīte. Bērni piezvana, bet es dodu papildu drošības izjūtu: uzklausu, kā sunītim iet, parunājos. Brīžiem darbu ir tik daudz, ka nav laika uzkavēties, bet acīs redzu, ka nevaru iet prom, viss vēl nav pateikts, ir jāpaliek un jāizrunājas,» stāsta Ingrīda.

Viņa ne tikai apciemo, bet arī palīdz aiziet līdz kapiem, nogrābt no kapu kopiņām vēja notraustās lapas. No aptiekas atnes zāles, sagādā jaunas zeķes, ja vecās vairs nesilda.

Ingrīda ir otrās grupas invalīde,

dzīvo nelielā dzīvoklītī vecā mājā ar malkas apkuri un priecājas, ka izdevies ievilkt ūdeni. Kādreiz dzīvots trīsistabu dzīvoklī, bet to viņa vairs nevar atļauties. Viņa ir bezdarbniece, un mēnesī iztiek ar 120 eiro pabalstu.

«Varbūt nevaru nopirkt avīzi vai aiziet pie friziera, bet varbūt arī nevajag? Cilvēks iemācās dzīvot ar to, kas ir, un, ja izdodas kaut ko izaudzēt mazdārziņā, tad tas ir neatsverams ieguvums. Man ir pašai savas bietes, sīpoli, viss cits, un zinu, ka izdzīvošu. Varbūt kādreiz ar auzu pārslām jāiztiek, bet tas ir līdz brīdim, kad atrodas kāds darbiņš.

Ir labi, ka var nopelnīt, bet nauda nav būtiskākais. Veikalos redzu, cik cilvēki daudz pērk, bet cilvēkam vajag ļoti maz. Lai izveidotu ko skaistu, vajag egles zariņus un čiekurus, bet cilvēki to vairs nenovērtē, tā vietā vajag naudu un pirktas lietas. Tas nevairo mīlestību. Ja tev iekšā ir rūgtums, nevari pasmaidīt, tad tā ir patiesa nāve.

Ir veci cilvēki, kas dzīvo trīsistabu dzīvokļos un negrib tos mainīt pret vienistabas, jo tad nebūs, kur likt mantas, bet patiesībā, mums vajag tik maz no tā visa, ko krājam! Uz to sauli līdzi neko nevar paņemt. Labāk dzīvokli atdot bērniem, dalīties. No mantām ir grūti šķirties, bet kam tās vajadzēs?» prāto sieviete. Viņa stāsta par labsirdīgām kundzītēm ar iesirmiem matiem, kas sagaida tamborētos, baltos priekšautiņos ar sagrieztiem ābolīšiem, kas izkārtoti uz šķīvja, par viņu māku iztikt ar mazumiņu.

Grūtā brīdī Talsu novada fonds bijis liels atbalsts. Ar lepnumu Ingrīda stāsta par pagājušajā gadā ziedojumos saņemtajām sēklām un stādiem. Viņa iekopusi mazdārziņu, un vasarā ieguldītais darbs vainagojies ar augļiem. Izaudzēti gurķi, burkāni, bietes, kāļi, zirņi, pupiņas, tomāti. Iestādītas zemenes, jauni upeņu krūmiņi. Sagatavoti krājumi ziemai un daļa atdota citiem, kam tas nepieciešams. «Es priecājos, ka varu palīdzēt, tad jūtos labi. Dakteris man uzstādījis sešas diagnozes, bet, ja es no rīta varu piecelties, pasakos Dievam, ka varu iet un man nesāp. Tā ir Dieva žēlastība. Man šķiet, ka, palīdzot citiem, arī man pašai kļūst labāk,» teic brīvprātīgā.

Neviens nav pasargāts no slimības vai trūkuma,

to Ingrīda atskārtusi ne vienu reizi vien. Viņa stāsta par kādu sievieti, kura pēc smaga pārdzīvojuma zaudējusi saprātu. Ingrīda sievieti regulāri apmeklē, apčubina, un ir gandarīta, ka šādi spēj sagādāt prieku. Ingrīda nekad nepaies garām paklupušajam: vienmēr apjautāsies, vai nepieciešama palīdzība. Tā ielas malā reiz pamanīts zālē guļošs jaunietis. Uz jautājumu, vai jaunietim palicis slikti, viņš atcirtis, ka tā nav viņas darīšana. «Tātad bija labi. Nevaru paiet garām nepaprasot. Iedomājos, kā justos, ja kāds manam bērnam paietu garām. Iejaucos, ja kādam dara pāri. Vienmēr citu vidū ir kāds vājāks, kāds apceltais. Ja par viņu iestājas, varbūt viņš saņem dūšu, sajūtot, ka pasaulē nav viens!»

Ingrīdas labākā alga bijusi pasākuma «Gada brīvprātīgais 2017» apmeklējums. Tajā dzirdēti neskaitāmi iedvesmas stāsti. Tuvojoties gada izskaņai, Ingrīda cer jaunajā gadā atrast darbu. Viņa labprāt strādātu ar bērniem vai senioriem, kas ir viņas sirdslieta, bet garām nelaistu arī citas iespējas.

«Man ir ritenis, vasarā ar to braucot, dziedu dziesmu par laimi un brīvību — kad atmet visas sev nevajadzīgās lietas (un tādu ir daudz), kļūsti laimīgs, kad spēj izstāstīt savas sāpes Dievam, topi brīvs. Labas lietas un notikumi tad cilvēku atrod paši!»

Materiāli sagatavoti ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Mērķprogrammā «Reģionālā un vietējo mediju atbalsta programma» atbalstītais projekts Nr. 2/MEDIA/17/017/010.

