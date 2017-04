Trīsdimensionāli mācību līdzekļi — šodienas realitāte 20.04.2017

Pirmajā brīdī neaptverami ir augsto tehnoloģiju uzņēmuma «Anatomy next» projekti. No idejas par anatomijas grāmatas iz­strādi, kas palīdzētu skulptoriem, līdz trīsdimensionālām vizualizācijām, kas medicīnas studentiem atvieglotu zināšanu apguvi. Šis uzņēmums ir radošu cilvēku kopdarbs, kura galvenie dzinuļi ir Uldis Zariņš un talsenieki Sandis un Jānis Kondrāti. Viņu veikumu novērtē visā pasaulē. Par uzņēmuma sasniegumiem sarunā stāsta uzņēmuma pārstāvis Jānis Kondrāts.

Līdz šim komanda finansēšanas platformā «Kickstarter» izveidojusi trīs kampaņas, piesaistot finansējumu. Pirmās kampaņas mērķis bija mēneša laikā savākt 10 000 dolāru, lai izstrādātu anatomijas grāmatu skulptoriem, ilustratoriem, 3D māksliniekiem un ikvienam interesentam, kurš vēlas izprast cilvēka formu. Grāmatas «Anatomy for sculptors» pamatā ir fotogrāfijas, pašzīmēti attēli un vizualizācijas. Tajā nav daudz teksta, jo autors Uldis Zariņš uzskata, ka mākslinieki vislabāk uztver un iemācās, izmantojot vizuālo valodu. «Grāmata sastāv no piecām nodaļām: galva un kakls, rokas, kājas, trapece un figūra. Attēli ir ar skaidrojošu raksturu, piemēram, kā roku var uzzīmēt pareizi un nepareizi, vai kāda no ķermeņa daļām ir attēlota asociāciju veidā, piemēram, roka ir līdzīga ķēdei. Attēls ar roku un ķēdi «Anatomy4Sculptors» facebook.com grupā izpelnījās īpašu uzmanību — to apskatīja gandrīz miljons facebook.com lietotāju. Kampaņā izdevās ne tikai savākt iecerēto summu, bet pārsniegt to — no 381 atbalstītāja tika iegūti 22 562 ASV dolāri,» stāsta J. Kondrāts.

Kampaņa norisinājās 2013. gada pavasarī, un pēc gada iznāca grāmata. Mans sarunu biedrs atklāj, ka viņa brālis Sandis Kondrāts grāmatas tapšanas laikā nodrošinājis komunikāciju ar kampaņas atbalstītājiem un gada laikā izdevies izveidot facebook.com grupu ar 50 000 sekotājiem. Pašlaik to skaits ir divkāršojies.

Otrs finansējuma piesaistes projekts

bijis mazāk veiksmīgs — 23 dienu laikā no vēlamajiem 50 000 tika savākti vien 8119 dolāri. Mērķis ar šīs naudas palīdzību bija izstrādāt digitālu trīsdimensiju pārlūku, kas ļautu apskatīt cilvēka ķermeni no visām pusēm. «Šis produkts bija loģisks nākamais solis, proti, pārvērst grāmatas 2D attēlus 3D objektos, ko būtu ērti un vienkārši aplūkot no jebkura datora, planšetes vai viedtālruņa. Paralēli jaunajai kampaņai aktīvi tika uzlabota un pilnveidota anatomy4sculptors.com vietne, kur galvenokārt notika grāmatas pārdošana un tiktu ievietots jaunais digitālais 3D pārlūks. Neskatoties uz neveiksmi, komanda turpināja darbu pašu spēkiem,» stāsta J. Kondrāts.

Pirmā grāmata drīz iemantojusi atpazīstamību, un to iegādājušies interesenti no visas pasaules, īpaši daudz ASV, Japānas un Korejas iedzīvotāju. Nesen izdevniecības no Japānas un Korejas nopirkušas grāmatas tulkošanas un pārpublicēšanas tiesības.

Grāmatas satura digitālo formātu iecienījuši mākslinieki, kuru ikdienas darbs ir veidot trīsdimensionālus cilvēkus un cilvēkiem līdzīgus tēlus kino industrijā. Kā piemēru Jānis Kondrāts min «Zbrush 3D» studiju Holivudā.

Trešā «Kickstarter» kampaņa 2015. gada jūnijā bijusi visveiksmīgākā. Mēneša laikā no nepieciešamajiem 25 000 dolāriem, teju 500 atbalstītāju kampaņai atvēlēja 44 736 dolārus. «Šīs kampaņas mērķis bija izstrādāt grāmatu, kurā tiktu attēlota galvas un kakla anatomija. Autors Uldis Zariņš vēlējās šo grāmatu padarīt unikālu ar to, ka tajā tiktu atspoguļotas un izskaidrotas septiņas galvenās cilvēka emocijas. Par pamatu viņš ņēma Paula Ekmana mūža darbu un pētījumu, kurā viņš pierādīja, ka jebkuram pasaules iedzīvotājam neatkarīgi no atrašanās vietas, vecuma vai kultūras piemīt septiņas pamata emocijas: prieks, dusmas, skumjas, pārsteigums, riebums, neitrāla sejas izteiksme un niknums. Viņš izstrādāja sistēmu, kurā katram sejas muskulim piešķīra kārtas numuru, lai vieglāk būtu kodēt sarežģītākas sejas izteiksmes. Pēc šī principa vadījāmies arī mēs. Lai radītu kvalitatīvus materiālus, bija nepieciešams izveidot sejas skeneri. Izaicinājums bija liels, jo skenerim vajadzēja ne tikai noskenēt cilvēka seju īstajā brīdī, kad emocija ir visizteiktākā, bet arī digitalizēt un transformēt to 3D modelī,» sarežģīto darbu izskaidro Jānis Kondrāts.

Negaidīti Sandis Kondrāts iepazinies ar Džonu Hazelku, kurš tobrīd strādāja «Microsoft» pie inovatīvā «Hololens» projekta. «Ar viņa palīdzību tika izveidota iekārta, kas sastāvēja no 16 augstas izšķirtspējas fotokamerām, kuras tika saslēgtas vienotā sistēmā un spēja vienlaicīgi uzņemt attēlus no visām pusēm. Šī iekārta tika vadāta turp un atpakaļ no Sietlas uz Rīgu. Lai emocijas būtu nevainojamas, algojām augstas klases aktierus un modeļus. Laika gaitā sapratām, ka ar modeļiem vien nepietiks, jo ne vienmēr tie spēja precīzi notēlot nepieciešamo emociju. Piemēram, profesionāls modelis no ASV nespēja attēlot dusmas. Seju skenēšana bija vesela izrāde ar zinātnisku piesitienu. Modelis tika ieaicināts starp 16 kamerām, Sandis pie datora ieslēdza sistēmu, veica pāris testa šāviņus un norādīja, kuras kameras ir jākoriģē. Es koriģēju kameras, devu modelim komandas, kad viņa galva novirzījās no centra. Savukārt Uldis attālināti caur skype, stāstīja, kā pareizi attēlot emocijas. Ja seja neizskatījās, kā nākas, emocija tika pārfotografēta. Dažreiz fotosesijas krietni ieilga,» procesu izklāsta J. Kondrāts.

Lai savāktu daudzveidīgu

seju klāstu, tika organizēti fotosesiju pasākumi, sākumā mājā Sietlā, kurā dzīvoja Sandis Kondrāts, pēc tam Amerikas Latviešu namā un Vašingtonas universitātē. Kampaņai noslēdzoties, emociju datubāze sastāvēja no vairāk nekā 100 cilvēku sejām, 1000 emocijām un 20 000 attēliem. Attēli ar speciālu programmatūru tika pārveidoti trīsdimensionālā formātā un ievietoti anatomy4sculptors.com vietnē, lai Uldis Zariņš ar šiem materiāliem varētu strādāt. Vasarā komandai esot pievienojušies studenti no Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolas. Studenti palīdzējuši foto apstrādē un grāmatas maketēšanā.

«2015. gada rudenī Sandis Kondrāts kopā ar Uldi Zariņu pieteicās un tika pieņemti Sietlas pirmajā akseleratora programmā (biznesa izaugsmes programma — P. K.) «Startup next», kuru vēlāk nopirka akselerators «Tech stars», kur savukārt strādāja Reinis Znotiņš, kurš organizēja šāda veida pasākumus pa visu pasauli. Vēlāk Reinis pievienojās mūsu komandai, lai palīdzētu piesaistīt investoru naudu un pārdotu produktu,» stāsta uzņēmuma pārstāvis.

2016. gada ziema un pavasaris pagājis rosīgi, Sandis Kondrāts vācis materiālus un dibinājis kontaktus ASV. Uldis Zariņš Juglā strādāja pie jaunās grāmatas, un Jānis Kondrāts, atrodoties Amsterdamā, attālināti vadīja programmētāju komandu Latvijā. 2015. gada rudenī tika piesaistīta pirmā riska kapitāla investīcija 50 000 eiro apmērā ar mērķi sešu mēnešu laikā izstrādāt uz abonomentu principa balstītu digitālu produktu. «Mērķis bija transformēt anatomy4sculptors.com vietni par digitālu produktu. Lai to izdarītu, bija nepieciešams izstrādāt jaunus rīkus un attēlu galerijas, kā, piemēram, anatomijas prezentāciju veidošanas rīku, 3D emociju galeriju, cilvēka proporciju kalkulatoru un citus. Pēc sešu mēnešu ilgas cīņas, produktu pabeidzām! Līdz šim vietnē ir reģistrējušies ap 25 000 lietotāju, lapu apmeklē vidēji 1000 cilvēku dienā. Četru gadu laikā grāmata «Anatomy for sculptors» un digitālais produkts uzņēmumam ir ienesis pus miljonu dolāru,» stāsta Jānis Kondrāts.

Pirms gada noticis nozīmīgs

pavērsiens — nolemts apvienot spēkus un strādāt kopā vienotā birojā Juglā, kur jau gadu Uldis Zariņš kopā ar 3D mākslinieku strādāja pie grāmatas. Birojā plecu pie pleca strādāja Sandis, Uldis un Jānis, programmētājs Agnis un 3D mākslinieks Kristaps. «Agnis Vēgners ir talsenieks, savukārt viņa brālis Edgars Vēgners daudz palīdzējis ar grafisko dizainu gan grāmatai, gan digitālajam produktam. Viņu brālēns, talsenieks Oskars Kārlis Klaumanis paralēli mācībām aktīvi iesaistās programmēšanā un testēšanā.

Sapratām, ka ar mākslinieku platformu ir par maz, lai iekarotu pasauli. Investoriem Amerikā interesē bizness, kas risina problēmu lielākai mērķauditorijai. Digitālo produktu investori cer atpelnīt savu investīciju divdesmitkārtīgi. Investoram tas ir liels risks, jo pārsvarā visas jaunās kompānijas ilgi nedzīvo. Sākām aktīvi domāt par medicīnas nozares problēmu risināšanu. Galvas un kakla anatomijas grāmatas ilustrācijas jau bija kļuvušas pietiekami detalizētas, lai no tām mācītos ne tikai mākslinieki, bet arī anatomijas studenti. Ar šo ideju startējām un tikām pieņemti «Startup wise guys» akseleratorā; rezultātā pārcēlāmies uz ēku Rīgas centrā. Šāda veida akselerators Latvijā notika pirmoreiz un tam pieteicās vairāk nekā 150 komandu no visas pasaules. Pieņēma astoņas komandas, tai skaitā divas no Latvijas — «Anatomy next» un «Online Dog» —, bet septiņas tika līdz no­slēgumam, arī abas mūsu komandas.

Iemācījāmies ļoti daudz. Paralēli ierastajam darbam pie produkta izstrādes bija jāpiedalās neskaitāmās lekcijās un ātrajās mentoringa sesijās ar pieredzējušu uzņēmumu vadītājiem un citiem nozaru ekspertiem.

Sākumā vēlējāmies apvienot anatomiju māksliniekiem un anatomiju medicīnas studentiem vienā universālā digitālā platformā, bet pirmā mēneša laikā sapratām, ka tā nav laba ideja, jo mākslinieks un ārsts ir pilnīgi dažādi klienti. Māksliniekam ir svarīgi saprast formu, bet ārstam svarīgi precīzi zināt cilvēka uzbūvi.

Medicīnas nozare visu laiku attīstās, ienāk jaunas ārstēšanas metodes, parādās jaunas iekārtas, ar kurām jāmāk strādāt, un tiek atklātas jaunas slimības. Studentam ir jāiemācās ļoti daudz un īsā laikā. Taču cilvēka anatomija ir pamatu pamats, kas ir jāzina ikvienam ārstam. Izplatītākie anatomijas apguves veidi ir mācību grāmatas un līķu sekcijas. Mācību grāmatas maksā daudz, un tās ir jāstiepj līdzi, savukārt līķu sekcijas ir ļoti dārgas, un tās notiek reti. Kā noskaidrojām, universitātei viens līķis var izmaksāt līdz pat 100 000 eiro,» stāsta uzņēmuma pārstāvis. Saskatīta iespēja ieviest digitālu produktu, piedāvājot cilvēka anatomiju iepazīt caur jebkuru ierīci, jebkurā vietā un laikā.

Latvieši nav vienīgie, kuri attīsta uzņēmējdarbību šajā nozarē. Vieni no nopietnākajiem konkurentiem ir «Vi­sible Body» un «3D4medical». Jānis atklāj, ka jutušies ļoti pagodināti par viena konkurenta interesi, kad jaunā grāmata būs pieejama pārdošanā.

«Akseleratora laikā no Riska kapitāla fonda

izdevās piesaistīt 150 000 eiro, bet 350 000 no privātajiem investoriem Latvijā. Ar šīs investīcijas palīdzību mums ir plāns gada laikā izstrādāt digitālu produktu, kas sastāv no interneta platformas, mobilās aplikācijas un aplikācijas paplašinātās realitātes brillēm jeb «Hololens». Produktā atradīsies galvas un kakla anatomija 3D formātā ar iespēju apskatīt katru anatomijas detaļu atsevišķi un iegūt par to detalizētu skaidrojumu.

Balstoties uz medicīnas studenta Reiņa Jansona degsmi, 2016. gada rudenī tika aizsākta neiroloģijas shēmu izstrāde, kas labāk palīdzētu izprast un iemācīties galvas un kakla neiroloģiju. Tā radās ideja par neiroloģijas aplikācijas izstrādi. Šeit lielu atbalstu sniedza anatomijas pasniedzējs un radiologs Jānis Šavlovskis. Līdz šim brīdim pilotprogrammas ieviešanai ir pieteikušās septiņas universitātes, kas atrodas Maltā, Rumānijā, ASV un Latvijā. Pašreiz notiek platformas ieviešana Maltas un Rīgas Stradiņu universitātē. Notiek sarunas ar Vašingtonas universitāti un citām.

Izaicinājumu netrūkst arī no tehniskās puses, piemēram, mūsu 3D modeļi ir īpaši kvalitatīvi un precīzi, līdz ar to katra objekta faila apjoms ir milzīgs. Lai tos ielādētu klienta datorā, paiet zināms laiks. Lai ielādi padarītu ātrāku, ir jāmeklē jauni risinājumi. Mums paveicies, ka mūsu komandā akseleratora laikā pievienojās programmēšanas speciālists Salvis Poišs. Viņš ne tikai strādā pie 3D pārlūka, bet arī jaunas mobilās aplikācijas. Kopā mēs esam seši programmētāji, viens testētājs, viens 3D mākslinieks, trīs medicīnas vecāko kursu studenti, viens anatomijas pasniedzējs, četri pārdevēji un produkta izstrādātājs. Jāatzīst, ka esam «universālie kareivji», darām visu, kas nepieciešams,» dalās J. Kondrāts.

Kompānijai ir divas lokācijas vietas — Rīgā un Sietlā, Vašingtonas universitātē. Sandis Kondrāts nodarbojas ar pārdošanu un mārketingu ASV, savukārt Jānis Kondrāts kopā ar Uldi Zariņu vada izstrādes komandu šeit Latvijā. Kompānijas darbinieku skaits pieaudzis līdz 20 un turpina palielināties.

Sejas izteiksmju anatomijas

grāmata «Anatomy of facial expression» būs noderīga ne tikai māksliniekiem un ārstiem, piemēram, plastiskajiem ķirurgiem, bet arī psihologiem un logopēdiem. Ilustrācijas grāmatā ir pabeigtas un nodotas maketēšanai, aprīlī tā tiks drukāta un piegādāta «Kickstarter» atbalstītājiem, kā arī nonāks pārdošanā internetā. Būs pieejama grāmatas digitālā un drukātā versija.

Jānis Kondrāts atklāj, ka nākamā gada sākumā ir plānots piesaistīt vēl pāris miljonus eiro investīciju, lai varētu izstrādāt pārējās cilvēka ķermeņa daļas un anatomijas sistēmas. Nākotnes lielā vīzija ir pabeigt pilnu cilvēka ķermeni, kas sastāv no visām iespējamajām anatomiskajām sistēmām.

Pašlaik lielākais izaicinājums ir atrast labus trīsdimensiju māksliniekus, kuri spētu labi modelēt un būtu ieinteresēti cilvēka anatomijā. Jānis Kondrāts, sarunu noslēdzot, saka: «Darbs prasa lielu pacietību un īpašu precizitāti. Mūsu mērķis un moto ir visprecīzākā, un kvalitatīvākā 3D anatomija, kāda pieejama!»

