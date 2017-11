Trīs ieelpas līdz pavasarim 01.11.2017

Paula Kārkluvalka

paulakarkluvalka@gmail.com

63223336 63223336 Tweet

Ainavā rudens toņus pamazām aizstāj pelēcīgums — tik pretējs pavasara zaļošanai. Gadalaiku cikliskumam cieši pakļauta SIA «Janvāri», kas veic pilsētas apzaļumošanu un apstādījumu uzturēšanu. Uzņēmuma vadītāja Ieva Bērziņa sarunā atklāj, ka pašlaik rit pēdējie rudens darbi.

— Kādi darbi aktuāli pirms ziemas iestāšanās?

— Esam ļoti apņēmīgi strādājuši — tulpju stādīšana pilsētā ir pabeigta, arī lielākā daļa dobju ir novāktas, vēl nelielos daudzumos jāsastāda tulpes privātpersonām. Oktobris bija ļoti aktīvs mēnesis, tika apstiprināti vairāki pavasarī iesniegti plāni. Mēs atjaunojām A. Lerha-Puškaiša ielas apstādījumu dobi aiz parka rozēm — tā bija sliktā stāvoklī. Ceru, ka piedzīvošu arī šī skvēriņa atjaunošanu. Līdzās dobei būtu jāatjauno ietves segums, esam runājuši, ka tur varētu izvietot kādu vides objektu.

Lielu darbu izdarījām pie Talsu novada pašvaldības administratīvā centra — šogad pie tā atjaunoja bruģi, un ainavu arhitekte izstrādāja apstādījumu plānu. Tika piešķirti līdzekļi apstādījumu ierīkošanai — jau tagad dobes grezno heihēras, dažādi krūmiņi ar interesantām lapām. Ir skaisti un nākamgad būs vēl skaistāk. Ierīkojām apstādījumus pie 1905. gada pieminekļa, kur pagājušajā gadā iztīrīja un atjaunoja dīķi.

Pašlaik strādājam Dendroloģiskajā parkā — tas ir darbs, ko ilgi neviens nebija darījis, to kavēja fakts, ka tas nepiederēja pašvaldībai un tajā nevarēja ieguldīt līdzekļus. Parkā veicām krūmu un jauno koku apdobju norakšanu, kārtīgi nomulčējām, lai jaunie kociņi pļaujot būtu pasargāti un to apkārtne neaizaugtu ar nezālēm. Pilsētas dārzā strādnieki izzāģē pašizsējas kociņus — ja to nedara, tie ātri vien iet plašumā. Notiek pēdējie mēslošanas darbi, mulčēšana, kam sekos ieziemošana.

Priecājos, ka ainavu arhitekte uzzīmēja nelielu skici, kā izveidot bruģētu joslu Raiņa ielas aplī. Lai izvietotu dekorācijas, elektriķi bija izbraukājuši tur sastādītās tulpītes. Saprotu: katram jādara savs darbs, bet sāpēja sirds. Tagad izveidota iebraukšanas josla un visi apmierināti.

Šis gads mums ir mierīgs. Pagājušajā gadā uzvarējām iepirkumā par apstādījumu ierīkošanu, kopšanu uz diviem gadiem, zinām, ka droši varam plānot darbus arī nākamajam gadam.

— Vai pašlaik tiek veidoti plāni nākamā gada apstādījumiem?

— Piemēram, atraitnītes jau ir pasūtītas. Lietainās dienās dārzniece ir strādājusi birojā, un nākamā gada dobju plāni ir sagatavoti. Šogad pilsētā iestādījām ap 3000 tulpju. Salīdzinot ar Ventspili un Rīgu, tas nav daudz, bet Talsiem tas ir daudz! Dobēs būs jaunu šķirņu tulpes — gan pildītas, gan nepildītas. Tā pasūtījām no Holandes.

Talsi ar katru gadu paliek aizvien skaistāki, cerams, kādreiz sadzirdēs mūsu ieteikumus par arhitektoniskām formām, kas varētu papildināt pilsētvidi.

— Viens no punktiem ir A. Lerha-Puškaiša ielas vecās strūklakas apkārtne, kur vēl saskatāt iespēju veikt uzlabojumus?

— Mums ir ļoti skaista Talsu ezera promenāde, bet to varētu papildināt ar kādu objektu, pie kura tūristiem nofotografēties. Piemēram, ezera krastā ielikt makšķernieka skulptūru. Mums vajag izveidot šādas «odziņas», kas piesaista uzmanību. Pirms dažām dienām viesojos Kandavā un teju ar skaudību vēroju pilsētā uzstādītos vides objektus.

SIA «Janvāri» strādā jau 18 gadus. Redzam un novērtējam, kā sakārtotas ielas, zālieni, par ko agrāk pat nevarēja sapņot. Atceros, kā izcīnījām iespēju pilsētā ierīkot pirmo vasaras puķu dobi pie Talsu dzimtsarakstu nodaļas.

Jūtam, ka cilvēki novērtē mūsu darbu, gadu laikā mainījusies izpratne par apstādījumiem. Esmu sestdienā saņēmusi zvanu, ka tiek postīta kāda dobe, un uzreiz zvanījusi pašvaldības policijai. Aizbraucot apskatīt, konstatējusi, ka bojājumi ir ļoti nelieli. Bet tas ir labi, ka cilvēki uztraucas, uztver tās kā savas puķes. Mūsu pilsētu veido par mūsu, nodokļu maksātāju, naudu. Dobes to skaitā. Priecājos, ka cilvēki zvana un saka — pie savas mājas grib tādas pašas apstādījumu kompozīcijas, kā redzējuši pilsētā. Dārzniecībās taujā pēc augiem, kas redzami Talsu apstādījumos. Savā ziņā diktējam modi.

— Kur iegādājaties nepieciešamos augus?

— Novadā ir ļoti labi stādaudzētāji. Ziemcietes pērkam «Puķu laukos», kuru saimnieki neskopojas arī ar padomu. Priecājos, ka audzētava atrodas tepat līdzās. Vasaras puķes pērkam no Gitendorfiem un Jungfermaņu ģimenes.

Mums jāvadās pēc plāna, kādi augi dažādos objektos paredzēti. Piemēram, puķu dobju labiekārtošanai pie administratīvā centra nācās pirkt rozes pie audzētāja ārpus ierastā loka. Stādi nebija tik skaisti, kā varētu vēlēties. Ja varam pielāgot šķirnes, nemeklējam tos citur. Piemēram, izcilus — veselīgus, kuplus — rožu stādus var iegādāties Valdemārpilī pie Māras Ozolas. Ļoti veiksmīgi sadarbojamies ar stādaudzētavu «Robežnieki», viņi vienmēr mums atlasa labāko. Kokus, krūmus, ziemcietes, ko nevaram šeit iegādāties, pērkam citur — Popē, Baltezerā, Bulduros.

— Jūs apzaļumojat un uzturat arī privātas teritorijas.

— Jā! Ir daudzi klienti no mūsu un arī no Rojas, Mērsraga novada. Kādam vajadzīga dārza kopšana reizi mēnesī, pāris reizes gadā, citam — nepārtraukta uzturēšana. Rūpējamies par vairāku uzņēmumu teritorijām, piemēram, «Talsu piensaimnieka», «Brabantia», «Vika Wood», «Krauzera».

Ļoti daudz esam strādājuši pagastos kā tiešie uzņēmēji vai apakšuzņēmēji. Šogad strādājām Sukturos, labiekārtojot Fašisma terora upuru kapus, apzaļumojām Dursupes ezera apkārtnes jauno bērnu rotaļu laukumu. Pašlaik Rocežos pie Eiropas Savienības projekta ietvaros izveidotajiem sporta laukumiem iekopjam teritoriju.

Uzņēmēji viens otru atbalsta: mēs pērkam stādus pie vietējiem audzētājiem, mūsu pakalpojumus pērk vietējie. Katram jādara tas, ko prot, viens nevar izdzīvot. Ir darbi, ko pats var labi izdarīt, ir darbi, kurus labāk uzticēt citam. Tā mēs cits citu atbalstām.

— Kādreiz uzņēmumiem piedāvājāt iesaistīties pilsētas dobju izveidošanā ar finansiālu palīdzību. Ideja tolaik bija ļoti atbalstīta.

— Tā bija krīzes radīta ideja. Toreiz mums domē teica, ka dobju uzturēšanai līdzekļu nav, ka tās jāaizstāj ar zālienu. Mēs tik ilgi un smagi bijām strādājuši, ka nevēlējāmies to pieļaut. Vienojāmies — ja sameklēšu līdzekļus dobju izveidošanai, to uzturēšanu segs pašvaldība. Strādājot panācām, ka katrai dobei, katrai puķu kastei ir savs uzņēmējs, kas apmaksā to ierīkošanu. Tas nebija viegli, bet nevienu dobi un kasti nezaudējām. Tas bija pacilājoši. Tā bija patriotiska attieksme pret savu pilsētu un tās apstādījumiem.

— Dzirdēti daudzi izteikumi, ka Talsiem pietrūkst centrālā parka, vieta, kur cilvēkiem satikties. Kādas ir jūsu domas?

— Mums pilsēta ir īpatnējā vietā — uz pakalniem, nogāzēm. Vēsturiski izveidojies, ka tās vietas, kuras nevarēja apbūvēt, stāvās nogāzes, bija pilsētas ganības, vēlāk tur izveidojās parki. Tā izveidojās Vilkmuižas ezera parks, Pilsētas dārzs, Dizrnavkalna apstādījumi. Pilsēta ir plaša ar lielām, zaļām teritorijām. Ja cilvēkiem paprasītu, kur ir centrs — viens teiktu, ka pie autoostas, otrs, ka pie «Talsu centra», bet trešajam šķistu, ka pie Talsu tautas nama. Lielās pilsētās, piemēram, Parīzē, Barselonā, redzams skaidrs plānojums. Talsi pielīdzināmi angļu ainavu parkam, kurā vietām ir nelielas apbūves. Mums nekad nebūs viena konkrēta centra ar parku. Mums ir ļoti daudz parku, kuri jāsakārto, un tajos jāveido atpūtas zonas ar celiņiem, soliņiem, labām kāpnēm. Jādomā, kā māmiņām ar bērnu ratiem piekļūt šiem parkiem. Nepieciešams sakārtot celiņu tīklu Pionieru parkā, Jaunajā parkā, kur veidojas skaistas koku grupas. Priecājamies, jo darbu nekad nepietrūks. Mēs plānojam, rakstām tāmes, bet nekad nevaram zināt, kuru tāmi akceptēs, kuru ne.

Kad sākām strādāt, rosinājām pilsētai izveidot zonējumus, nosakot prioritātes. Pašlaik mūsu parki nav īsti piemēroti atpūtai, bet domājams, ka mēs uz to ejam. Domē ir jauns speciālists, kas palīdz ar savu redzējumu, visi strādā, lai pilsēta būtu interesanta gan tās iedzīvotājiem, gan viesiem. Priecē, ka pilsētas ainavu pašlaik papildina gleznas, infrastruktūra uzlabojas. Ar katru gadu paliek arvien labāk.

Ļoti daudz strādājam kopā ar ainavu arhitekti, mums bija plāns jau šogad pie Raiņa ielas veikala «Top!» atjaunot un pārtaisīt dobes, bet pašlaik tam nav finansējuma. Ceram, ka to varēsim izdarīt nākamgad.

— Vai plānotas izmaiņas rotācijas apļa vidū, kas savieno Rīgas ielu un Stendes ielu?

— Aplim pa vidu Talsu pilsēta robežojas ar blakus pagastiem. Turklāt no satiksmes drošības skatpunkta nav vēlams, ka šo apli apmeklē kājāmgājēji, un apstādījumi nedrīkst aizsegt skatu. Tur drīkst stādīt zemus augus. Tomēr zem zemes virskārtas nav piemērotas augsnes, jo saglabājušās veco ielu asfalta paliekas.

Aplis ir viena no pilsētas vizītkartēm — lielākā daļa pilsētas viesu, braucot uz Talsiem, to izmanto. Domāju, ka tajā varētu uzstādīt kādu pilsētvides objektu.

— Ar kādām dekorācijām šogad pilsēta sagaidīs Ziemassvētkus?

— Katru gadu jāizdomā kas jauns.­ Novada māksliniece izteikusi savu redzējumu, kādas krāsas vēlas redzēt, kur izvietot dekorācijas. Tālākais ir mūsu ziņā. Adventa vainaga gatavošanas darbi sāksies ap 10. novembri. Ziemassvētku dekorāciju veidošana ir pēdējais sezonas darbs, tam seko trīs elpas ievilcieni un gatavošanās pavasarim.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi apzaļumošana, Talsi

Komentāri