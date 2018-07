Trešais krājums ir spēcīgs pamudinājums ceļu turpināt 04.07.2018

28. jūnijā sarīkojums Talsu tautas namā bija veltīts žurnāla «Talsenieku stāsts Latvijas simtgadei» trešā numura atvēršanai.

Pirmais tapa 2015. gadā, otrs ceļu pie lasītājiem sāka pērn, Talsu pilsētas vārdadienā 17. janvārī, bet trešais piedzima tieši šāgada Talsu pilsētas svētkos.

Daudz runājam un spriežam par vispiemērotāko dāvanu mūsu valsts simtgadei. Tas ir pašas dzīves iedots laiks apjēgt patiesas, laika gaitā nezūdošas vērtības, atsijājot lielas lietas no sīkām viendienas pelavām. Laikraksts «Talsu Vēstis» vienmēr ir stāstījis par būtiskāko mūsu tautas vērtību — garīgi stipriem, darbīgiem, uzņēmīgiem, arī neparastu likteņu cilvēkiem. Ideju beidzot saņemties un vēstījumus par daudziem no viņiem apkopot vienā tematiskā izdevumā rosināja un neatlaidīgi piepildīja laikraksta darbiniece (bijusī Talsu Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja) Monta Bērziņa. Nebija ne viegls, ne vienkāršs darbs radošo ieceri koncentrēt projekta formā, no daudziem desmitiem personību izvēlēties nedaudzas, sagatavot šos stāstījumus pievilcīgus no visiem vērtēšanas kritērijiem. Apjomīgais melnais darbs jau ir pagātne, un domubiedru komandai tagad ir pamatots gandarījums par rezultātu.

Atgādināšu Latvijas Radio žurnālistes Briselē, lībadznieces Inas Strazdiņas komentāru pēc žurnāla otrā numura izdošanas, kurā bija stāsts arī par viņu: «Šī iespēja — būt žurnālā — likās neaptverama. Tas ir ļoti paliekošs un ļoti silts projekts. Domājot par šo notikumu, aizdomājos par Talsiem. Es vairs Talsos ikdienā neesmu daudzus gadus, bet man liekas, ka tomēr šeit esmu. Tāpēc domāju — kas ir tas, kas Talsiem ir tik ļoti īpašs, un sapratu, ka ir viena tāda īpatnība, kas mūsu pilsētu padara neatkārtojamu: Talsi nav līdzenumu pilsēta. Līdzenumu pilsētā ir ļoti vienkārši — izej no jebkuras sētas, saulainā dienā aizliec plaukstu acīm priekšā un ieraugi horizontu. Savukārt Talsos, lai tu varētu saskatīt tālumu, ir jāpakāpjas, jo Talsi ir pakalnu pilsēta. Ienāc, no kuras puses pilsētā gribi, visur priekšā ir kāds uzdevums. Būs vai nu jānokāpj, vai jāuzkāpj, katrā ziņā — nebūs viegli, būs jāpiepūlas, un Talsi iemāca nokāpt, pakāpt, pakāpties, uzkāpt. Man liekas, ka tas ir mūsu pilsētas fenomens, kas arī veido cilvēkus.»

Atvēršanas sarīkojumā Monta Bērziņa uzsvēra, ka ir paveikts vērtīgs darbs ne vien vēsturei, bet arī Latvijas nākotnei — jaunās paaudzes audzināšanai par savas dzimtās vietas, valsts patriotiem. Ikviena no šīm publikācijām it kā netieši, bet tomēr nepārprotami ir tieši par to.

Pagaidām, trijos žurnālos, iepazīstam dažādu paaudžu novadniekus: Cēsu vēstures un mākslas muzeja direktori Daci Tabūni, Pedvāles brīvdabas mākslas muzeja izveidotāju Ojāru Feldbergu, literāti Maiju Laukmani, rakstnieku, gleznotāju Aleksandru Tauriņu, tekstilmākslinieci Antru Auziņu, gleznotāju Gunu Millersoni, žurnālisti Inu Strazdiņu, komponistus Raimondu Tigulu un Rihardu Zaļupi, fotogrāfu Uldi Balgu, novadpētnieku Zigurdu Kalmani, literatūrzinātnieci Gundegu Grīnumu, sportisti Anniju Krūmiņu, mākslinieku Andri Vītolu, diriģentu Gintu Ceplenieku.

Trešais žurnāls nebūt nav no­slēguma punkts, pēdējais. Tā ir tikai elpas ievilkšana — kā lielo dziesmusvētku koristam pirms «Gaismas pils».

